Kat Graham và Bella Thorne khoe ngực bốc lửa trong tiệc xa hoa tại Cannes

Kat Graham bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí từ khi mới 6 tuổi. Trong vòng tám năm sau đó, cô xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình. Năm 1998, Graham nổi tiếng khi tham gia bộ phim The Parent Trap cùng với Lindsay Lohan. Gần đây, cô được yêu thích với bộ phim All Eyez On Me. Người đẹp da màu còn thu hút sự chú ý khi lấn sân ca hát và cô đã phát hành hai album Roxbury Drive (2015) và Love Music Funk Magic (2017). Graham chia sẻ, cô rất đam mê âm nhạc và bị ảnh hưởng bởi các nghệ sĩ như Destiny's Child, The Beatles, Janet Jackson, M.I.A., Gwen Stefani, Spice Girls, Madonna, Grace Jones.