Johnny Depp sẽ trở lại với thương hiệu "Cướp biển vùng Caribbean"

Ngày 1/6, tòa tuyên bố Johnny Depp thắng kiện Amber Heard và nữ diễn viên sẽ phải bồi thường cho chồng cũ hơn 10 triệu USD. Sau chiến thắng này, Johnny Depp đã bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, người hâm mộ, những cộng sự luôn đặt niềm tin, dành sự ủng hộ cho anh những năm qua.

Ngôi sao 59 tuổi đánh giá chiến thắng này mở ra trang mới trong cuộc sống của anh và gửi lời cảm ơn bồi thẩm đoàn vì "đã trả lại cuộc sống cho tôi". Trong khi dư luận có những ý kiến trái chiều về chiến thắng của Johnny Depp, các chuyên gia trong lĩnh vực giải trí tại Hollywood tin rằng, việc thắng kiện có ý nghĩa quan trọng và mang lại sự khởi sắc cho sự nghiệp của tài tử 59 tuổi.

Johnny Depp thắng kiện Amber Heard (Ảnh: Reuters).

Johnny Depp sẽ trở lại với "Cướp biển vùng Caribbean"

Một cựu giám đốc điều hành của Walt Disney Studios chia sẻ, Johnny Depp sẽ quay lại với loạt phim thành công và gắn liền với sự nghiệp của anh - Cướp biển vùng Caribbean sau chiến thắng ở vụ kiện phỉ báng.

"Tôi hoàn toàn tin rằng sau phán quyết của tòa, dự án Cướp biển sẽ được khởi động lại với sự góp mặt của Johnny Depp. Jack đã trở lại tàu. Tiềm năng cho một nhân vật được công chúng yêu mến và ảnh hưởng đối với văn hóa của hãng Disney là rất lớn", cựu giám đốc điều hành của Walt Disney Studios nói với People.

Johnny Depp được xem là linh hồn của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow trong phim đã mang về cho anh một đề cử Oscar trong tập phim Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl vào năm 2003. Các phần tiếp theo của phim ra mắt vào các năm 2006, 2007, 2011 và 2017.

Tại phiên tòa hồi tháng 4/2022, Johnny Depp thổ lộ muốn cho nhân vật cướp biển của mình một "lời tạm biệt thích hợp" và từng nhận lời tham gia phần 6 của phim. Song, anh thừa nhận đã bị gạt khỏi phần 6 của Cướp biển vùng Caribbean do ảnh hưởng từ những cáo buộc của vợ cũ. Sự nghiệp và hình ảnh của anh đều bị tổn hại nặng nề sau khi Amber Heard tố anh đánh vợ, xâm hại tình dục, kiểm soát cuộc sống của cô.

Nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow của Johnny Depp trong loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean" (Ảnh: People).

Nam diễn viên cũng nói với luật sư của Amber Heard rằng, anh sẽ không trở lại với loạt phim Cướp biển vùng Caribbean ngay cả khi hãng Disney đề nghị trả cho anh mức cát-sê 300 triệu USD (gần 7 tỷ đồng).

Điều này từng khiến những fan của Johnny Depp và loạt phim Cướp biển vùng Caribbean tiếc nuối. Một ý kiến cho rằng: "Tôi cảm thấy ai đó sẽ trao cơ hội cho anh ấy. Johnny rất đáng mến và tài năng. Các hãng phim sẽ phải đánh giá, xem xét những rủi ro và giá trị thương mại. Anh ấy đã giành chiến thắng về mặt dư luận và sở hữu một lượng fan mới nhờ chiến thắng trong vụ kiện với vợ cũ. Tôi tin anh ấy sẽ trở lại".

Một chuyên gia trong lĩnh vực giải trí tại Hollywood chia sẻ với tờ People, vụ kiện có thể ảnh hưởng tới hình ảnh của cả Johnny Depp và Amber Heard. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên 59 tuổi sẽ thăng hoa hơn khi được minh oan, trả lại danh tiếng. "Người hâm mộ của anh ấy rất trung thành và có tiếng nói", người này bày tỏ.

"Khi nhà sản xuất Jerry Bruckheimer đang đánh giá cao thành công vang dội của Tom Cruise trong dự án Top Gun: Maverick, nhiều người hi vọng những ngôi sao Hollywood có tiềm năng diễn xuất và giá trị thương mại lớn sẽ sớm quay trở lại", một chuyên gia trong lĩnh vực giải trí nói thêm.

Khán giả mong Johnny Depp sẽ trở lại với "Cướp biển vùng Caribbean" (Ảnh: News).

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định các hãng phim Hollywood vẫn sẽ cảnh giác khi hợp tác với ngôi sao từng dính cáo buộc lạm dụng như Johnny Depp khi vụ kiện phỉ báng kết thúc. Do vậy, anh có thể khó tìm được cơ hội gia nhập một tác phẩm chính thống kinh phí lớn.

Johnny Depp từng là một trong những nghệ sĩ nhận mức cát-sê "khủng" tại Hollywood. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, thù lao đóng phim của anh có dấu hiệu giảm.

Năm 2018, anh góp mặt trong Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald và nhận thù lao 13,5 triệu USD (313 tỷ đồng). Tuy nhiên, năm 2019, thù lao của nam diễn viên trong dự án Waiting for the Barbarians chỉ còn một triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) và dự án Minamata (năm 2020) là 3 triệu USD (hơn 69 tỷ đồng).

Một nhãn hiệu nhận "trái ngọt" vì không bỏ rơi Johnny Depp

Ngoài ra, một thương hiệu cũng nhận quả ngọt nhờ hiệu ứng tích cực từ vụ kiện của Johnny Depp. Theo Daily Mail, các sản phẩm nước hoa của Dior do nam diễn viên quảng cáo đã hết hàng tại Anh và Mỹ.

Trước khi có kết quả cuối cùng, những cáo buộc của Amber Heard hướng đến Johnny Depp khiến nhiều nhãn hàng quay lưng với nam diễn viên. Tuy nhiên, Dior vẫn hợp tác với Johnny Depp.

Sau khi vụ kiện được truyền thông, khán giả quan tâm, người hâm mộ của Johnny Depp đã chia sẻ hàng loạt video lên mạng xã hội kêu gọi mua nước hoa của thương hiệu Pháp. Một nguồn tin nói với tờ NZ Herald: "Doanh số bán hàng của Dior đang tăng lên và thương hiệu này không có kế hoạch loại bỏ Johnny Depp".

Johnny Depp sẽ trở lại với âm nhạc nhiều hơn

Hình ảnh mới của Johnny Depp sau khi thắng kiện (Ảnh: Mega).

Thời gian qua, Johnny Depp quay lại với các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Anh cùng nghệ sĩ guitar Jeff Beck xuất hiện nhiều lần trên sân khấu âm nhạc ở Anh. Tài tử 59 tuổi khiến fan tán thưởng khi tự chơi nhạc cụ, thể hiện các ca khúc nổi tiếng của John Lennon, Marvin Gaye, Jimi Hendrix. Ngoài ra, Depp cũng xác nhận góp mặt trong dự án phim mới của đạo diễn Maiwenn với vai vua Louis XV.

Một ngày sau chiến thắng lịch sử, ngày 2/6 (giờ Anh), cánh săn ảnh chụp lại khoảnh khắc Johnny Depp rời khỏi khách sạn ở Newcastle, Anh để tham gia sự kiện âm nhạc với Jeff Beck. Khi phát hiện ống kính của cánh săn ảnh, ngôi sao sinh năm 1963 đã nán lại, vẫy tay chào mọi người và nở nụ cười thân thiện.

Johnny Depp sẽ tham gia chương trình âm nhạc với nghệ sĩ Jeff Beck. Đây là sân khấu âm nhạc thứ ba mà Johnny Depp góp mặt trong vai trò ca sĩ chính. Trên Daily Mail, Jeff Beck tiết lộ Depp là "cộng sự bất ngờ" của anh.

"Mọi người sẽ được lắng nghe Depp hát nhiều hơn. Tôi hy vọng người hâm mộ tìm thấy sự thoải mái, nhẹ nhõm khi thưởng thức các tác phẩm kinh điển do cả hai thể hiện", nghệ sĩ Jeff Beck chia sẻ.