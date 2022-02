Jimmii Nguyễn tiết lộ quà Valentine: "Hoa chồng tặng nhưng vợ thanh toán"

Mỗi năm nhân dịp 14/2, nam ca sĩ - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn và ca sĩ Ngọc Phạm luôn dành cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng để nhắc nhớ một kỷ niệm khiến cả hai còn nhớ mãi đó chính là lần đầu ca sĩ Ngọc Phạm đảm nhiệm vai trò người mẫu trong MV Người tình chốn xa với cát-sê 100USD (hơn 2 triệu đồng), chị đã mua áo lụa tặng Jimmii Nguyễn, và đến tận bây giờ đó vẫn là chiếc áo nam ca sĩ "Nhớ về em" vẫn giữ và yêu thích.

Ngọc Phạm có "chiếc hộp ký ức" vô cùng đáng yêu về món quà ngày lễ tình nhân. Chị nhận được đóa hoa hồng thay lời muốn nói của nam ca sĩ. Ngọc Phạm bất ngờ về kế hoạch tặng hoa được Jimmii Nguyễn bàn bạc với người em thân thiết của Ngọc Phạm và chủ shop hoa đều là những người thật sự hiểu sở thích của chị.

Chưa hết bất ngờ, sau một thời gian, nữ ca sĩ Ngọc Phạm nhận được cuộc gọi nhắn chị thanh toán hóa đơn tiền hoa 14/2 do chồng chị đặt tặng. Jimmii Nguyễn khi ấy hài hước trêu: "Hoa là chồng tặng nhưng tiền vợ thanh toán vì tiền vợ giữ hết còn đâu".

Ngọc Phạm và Jimmii Nguyễn luôn dành cho nhau sự trân trọng để có tổ ấm hạnh phúc.

Bộ ảnh mới của Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm vô cùng ngọt ngào. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cặp đôi chụp hình dã ngoại trong chuyến lưu diễn tại Đà Lạt. Trong khung cảnh thơ mộng của mảnh đất ngàn hoa, ánh mắt, nụ cười, cái nhìn tình tứ của cả hai khiến khán giả thích thú.

Nam nhạc sĩ, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã tạo cho mình một phong cách đặc biệt trong cộng đồng nghệ thuật từ thập niên 90. Dòng nhạc tự sự mang màu sắc của thể loại pop, ballad cùng với chất giọng riêng đã tạo dựng thương hiệu âm nhạc của anh.

Ngọc Phạm là nữ ca sĩ duy nhất của ban nhạc và cũng là người quản lý, người vợ, người tri kỷ của nam ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn. Ngọc Phạm từng tâm sự trên trang cá nhân trong dịp lưu diễn tại Đà Lạt tháng 1 năm nay: "Nghệ sĩ là nghề sướng quá chừng sướng. Được hát thỏa đam mê, được đi đó đây, được gặp bạn bè bốn phương".

Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm là cặp đôi tri âm tri kỷ trong cả âm nhạc và cuộc sống đời thường. Ít ai biết cô đem lòng yêu thích Jimmii Nguyễn và ca khúc "Mãi mãi bên em" của anh từ lúc mới 13 tuổi.

Tình yêu ấy được đơm hoa khi cô gặp người chồng lúc tròn 21 tuổi. Kể từ khi đó, người ta luôn thấy nữ ca sĩ đồng hành cùng ông xã của mình từ trên sân khấu tới bên ngoài cuộc sống. Ba nhóc tì đáng yêu Long Anh, Quốc Anh, Mộc Anh là tài sản vô giá của gia đình nam nghệ sĩ.

Mảnh đất Đà Lạt xinh đẹp được cả hai rất yêu thích bởi khí hậu trong lành, con người thân thiện. Trong tương lai Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm sẽ chọn nơi đây là tổ ấm bình yên.

Trang phục của nam ca sĩ luôn được bà xã là người lựa chọn và đảm nhiệm vai trò stylist cho anh.

Ngọc Phạm - Jimmii Nguyễn không những là những người bạn trên con đường âm nhạc mà hai tâm hồn đồng điệu luôn hỗ trợ nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Cả hai như đang dạo chơi trên con đường tình ái mộng mơ, điệu khiêu vũ lãng mạn bên thác nước Tây Nguyên.

Nam ca sĩ "Hoa tuyết" tình tứ bên bà xã.

Ngoài bộ ba ca khúc Mãi mãi bên em, Nhớ về em và Tình như lá bay xa, các album của anh cũng được nhiều người biết đến như Vĩnh biệt màu xanh (Calvin Music Entertainment, năm 1998), Tưởng đã phôi pha (Calvin ME, năm 2000), Còn đây nỗi nhớ (Tình Music Entertainment, năm 2001) và Best Hits of Jimmii Nguyễn (Tình Music Entertainment, năm 2002).

Năm 2003, Jimmii Nguyễn thành lập ban nhạc riêng với tên gọi Jimmii Band, mang đậm phong cách nghệ thuật Việt Nam. Đến nay sau 19 năm ban nhạc vẫn cùng nhau biểu diễn trong những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.

Ảnh: Nguyễn Văn Hoàng