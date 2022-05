Jimmii Nguyễn tiết lộ mức cát-sê đầu đời và niềm đam mê sách

Ca sĩ - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh ngày 1/11/1970 tại TPHCM.

Chia sẻ với PV, Jimmii Nguyễn cho biết, anh bắt đầu biểu diễn khi mới 5 tuổi và nhận được khoản "thù lao" đầu tiên là "một cái sáo tre và một ít bánh kẹo". Sau đó là "một chuyến đi vườn bách thú và một vé xem bộ phim Kung Fu" vào năm 7 tuổi.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jimmii Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm lên 10 tuổi, Jimmii Nguyễn định cư tại Mỹ. Lớp 6, anh tham gia ban nhạc H&N (Hocka & Nguyễn), sau đó là Melody. Khi lớn lên, Jimmii Nguyễn theo học trường Luật tại Golden Gate University of Law, thành phố San Francisco.

Năm 1997, anh trở về Việt Nam biểu diễn xuyên Việt với chương trình "Tuổi 20 và những tình khúc của Jimmii Nguyễn" do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức. Kỷ niệm sự kiện này, nhà báo Lưu Trọng Văn đã đặt cho anh nghệ danh Việt Nguyễn.

Jimmii Nguyễn trở về Việt Nam vì tình yêu với quê hương, khán giả, với vợ và gia đình. Cũng trong năm này, anh tiếp tục cho ra đời album mới, chủ đề "Tình và đời" và video âm nhạc "Ngồi đây vẫn mong đợi".

Đến thời điểm này, Jimmii Nguyễn đã sáng tác được khoảng 70 tác phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Việt với các chủ đề: tình yêu, con người và thiên nhiên.

Dòng nhạc tự sự mang màu sắc của thể loại pop, ballad cùng với chất giọng riêng đã tạo dựng phong cách âm nhạc của Jimmii Nguyễn.

Sắp tới, Jimmii Nguyễn sẽ tham dự talkshow "Cuốn sách - Cuộc đời" cùng các nghệ sĩ: Trương Ngọc Ánh, Dương Yến Ngọc, Sĩ Hoàng,.. với vai trò đại sứ "Thắp lửa tri thức" vào ngày 14/5 tại đường sách TPHCM.

Jimmii Nguyễn: "Hãy đọc sách để thấy rằng ta không bao giờ đơn độc một mình trên nhân thế" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về văn hóa đọc, Jimmii Nguyễn có những chia sẻ, góc nhìn riêng: "Đọc sách của trường, ta không có sự lựa chọn. Đọc sách của đời ta có muôn vàn sự lựa chọn. Đọc sách của trường không dạy ta làm sao không thất bại. Đọc sách của đời chỉ cho ta thấy thành công đang còn đứng đợi ta ở cuối con đường.

Đọc sách của trường ta phải vác cả ba lô. Đọc sách của đời ta chỉ cần chọn nơi ngồi hay nằm thư giãn nhất ở ngoài hay trong nhà với tách cà phê hay li trà thơm phức.

Đọc sách của trường ta cần phải có thầy giảng. Đọc sách của đời chính sách là ông thầy không bao giờ cần phải lên tiếng mà ta lại là sư phụ của cuộc đời ta. Hãy đọc sách để thấy rằng ta không bao giờ đơn độc một mình trên nhân thế".

Tại chương trình, Jimmii Nguyễn sẽ giới thiệu những cuốn sách được anh đặt khái quát là "Ngũ vị tri thức". 5 cuốn sách được anh chọn lựa trong số hàng trăm cuốn anh đọc.

"Ngũ vị tri thức" bao gồm: "Ngày xưa có một con bò", "Thông điệp của nước", "Bí mật của nước", "The best of Chicken Soup for the Soul - Tuyển tập những câu chuyện hay nhất", "Tin vào chính mình".