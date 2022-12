Vẫn là những items basic nhưng các thiết kế lại tôn lên nhan sắc, vóc dáng của Jennifer Phạm nhờ phom dáng tối giản, chất liệu organza, tweed, satin, tafta, crepe… nhập khẩu từ châu Âu cùng kỹ thuật may cao cấp. Đường xẻ khéo léo ở phần ngực áo hay thiết kế croptop lấy cảm hứng từ áo yếm và các chi tiết đính lông vũ, đính đá, thêu tay tỉ mỉ trên mỗi item… cũng giúp cho mỗi set đồ all white, all black mà Jennifer Phạm mặc thêm ấn tượng (Ảnh: Kim Bánh Trôi).