Jennifer Lawrence lộ bụng bầu, sánh đôi Leonardo DiCaprio

Dân trí Minh tinh 9X từng giành giải Oscar Jennifer Lawrence lần đầu để lộ bụng bầu khi đi quảng bá phim mới cùng bạn diễn Leonardo DiCaprio.

Tối 5/12, nữ diễn viên từng giành giải Oscar Jennifer Lawrence lần đầu tiên "bế bụng bầu" tham dự một sự kiện. Đó là buổi công chiếu bộ phim mới nhất của Jennifer - Don't Look Up. Don't Look Up là bộ phim của đạo diễn Adam McKay với kinh phí thực hiện lên tới 75 triệu USD.

Xuất hiện trên thảm đỏ, ngôi sao 31 tuổi diện bộ váy dài kiểu dáng sang trọng của Dior sánh đôi bên bạn diễn - tài tử phim Titanic Leonardo DiCaprio. Hai ngôi sao hạng A của Hollywood đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới với dự án phim mới.

Jennifer Lawrence lộ bụng bầu

Jennifer đang mang thai đứa con đầu lòng với chồng Cooke Maroney - giám đốc một phòng trưng bày nghệ thuật. Nữ diễn viên 31 tuổi rất kín tiếng từ khi kết hôn cũng như khi "bầu bí".

Jennifer Lawrence dự công chiếu phim mới cùng Leonardo DiCaprio.

Jennifer Lawrence một mình tham dự buổi ra mắt phim mới mà không có chồng hộ tống. Leonardo DiCaprio cũng dự sự kiện một mình mà không đưa bạn gái xinh đẹp Camila Morrone cùng đi.

Jennifer Lawrence bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người chồng hiện tại vào năm 2018 và cặp đôi đính hôn vào tháng 2 năm 2019. Nữ diễn viên giàu có và nổi tiếng kết hôn bí mật vào tháng 10 năm 2019 tại Rhode Island, New York, Mỹ.

Hồi tháng 9 vừa qua, ngôi sao phim Dị nhân bất ngờ lộ bụng bầu khi xuất hiện trên đường phố New York và sau đó người đại diện của Jennifer nhanh chóng xác nhận rằng cô đang mong đợi đứa con đầu lòng của mình.

Các nguồn tin thân cận với nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp tiết lộ với tạp chí People rằng cô đã muốn lập gia đình từ lâu và cuối cùng đã tìm được người bạn đời phù hợp để có con. "Jennifer yêu cuộc sống hôn nhân. Vợ chồng cô ấy có một nền tảng vững chắc để có em bé. Jennifer rất hạnh phúc và mong được làm mẹ".

Jennifer Lawrence đang mang thai đứa con đầu lòng.

Jennifer Lawrence nổi tiếng với hàng loạt bộ phim "hot" như Dị nhân, đấu trường sinh tử, săn tiền kiểu Mỹ, người du hành, điệp vụ chim sẻ đỏ.... Cô là một trong những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

Jennifer Lawrence gợi cảm quảng bá phim tại London

Các bộ phim của Jennifer Lawrence từng thu về hơn 6 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Nữ diễn viên xinh đẹp có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn năm 2013 và có mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng của tạp chí Forbes từ năm 2013 đến năm 2016.

Lawrence đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh khác nhau trong sự nghiệp của mình. Diễn xuất của cô trong vai một góa phụ trẻ mắc chứng rối loạn tâm thần trong bộ phim lãng mạn Silver Linings Playbook (2012) đã mang về cho cô giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở tuổi 22, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên trẻ thứ hai trong lịch sử từng giành giải thưởng này.

Jennifer Lawrence điệu đà trên thảm đỏ

Ngoài giải Oscar, Jennifer Lawrence còn từng giành được giải BAFTA cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Săn tiền kiểu Mỹ (2013). Lawrence cũng từng nhận được giải Quả cầu vàng, MTV, Satellite và Saturn.

Vĩnh Ngọc

Theo DM