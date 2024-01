Jennie giải thích lý do muốn trở thành bà chủ công ty giải trí

Tháng 12 vừa rồi, tập đoàn giải trí YG Entertainment đưa ra tuyên bố chính thức, xác nhận các thành viên của nhóm nhạc đình đám Blackpink không gia hạn hợp đồng cá nhân với họ.

Theo đó, YG Entertainment chỉ chịu trách nhiệm quản lý, quảng bá các hoạt động của nhóm Blackpink, hoạt động cá nhân của từng thành viên sẽ không liên quan tới tập đoàn giải trí nổi tiếng xứ Hàn.

Jennie hạnh phúc với quyết định thành lập công ty quản lý riêng (Ảnh: Marie Claire).

Thông báo của YG Entertainment có đoạn viết: "Cách đây một thời gian, YG Entertainment đã gia hạn hợp đồng quảng bá của Blackpink với tư cách là một nhóm. Chúng tôi đã đi đến thống nhất không ký hợp đồng quảng bá cá nhân cho các thành viên.

YG Entertainment hứa hẹn sẽ hỗ trợ các hoạt động nhóm của Blackpink bằng mọi nguồn lực sẵn có, đồng thời cổ vũ cho hoạt động cá nhân của các thành viên bằng tấm lòng ấm áp".

Jennie là thành viên đầu tiên của Blackpink thông báo về hoạt động cá nhân. Theo đó, ngôi sao thế hệ 9X tự thành lập công ty riêng, chủ động quản lý các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Quyết định của cô nhận được sự ủng hộ và cả những lo lắng từ khán giả hâm mộ.

Mới đây, khi tham gia chương trình The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet, Jennie đã chia sẻ về quyết định được xem là táo bạo của mình.

Cô nói: "Tôi vẫn tiếp tục hoạt động nhóm nhưng tôi cũng muốn được thực hiện những hoạt động cá nhân một cách tự do hơn, do đó tôi đã thành lập công ty riêng. Tôi có một đội ngũ những người đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu ở công ty riêng. Tôi muốn tiếp tục tự do thực hiện các hoạt động và quảng bá".

Jennie tham gia chương trình "The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet" (Ảnh: News).

Jennie hạnh phúc khi được gặp thần tượng của cô, nữ ca sĩ Lee Hyori (Ảnh: News).

Cũng trong chương trình, cô lý giải việc lựa chọn ODD ATELIER là tên công ty: "Nó bao hàm ý nghĩa rằng tôi sẽ làm tốt dù con đường của tôi xa lạ và khác biệt so với những người khác. Xin mọi người hãy ủng hộ tôi thật nhiều trong tương lai".

Ngoài ra, Jennie khẳng định việc lập công ty riêng không đồng nghĩa với việc cô bất hòa với tập đoàn giải trí YG Entertainment. Nữ ca sĩ xinh đẹp cho hay, cô và 3 thành viên còn lại của Blackpink đều đồng ý gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment và đây là bằng chứng tốt nhất cho việc họ không có mâu thuẫn với công ty chủ quản.

Jennie nói thêm, cô đã học hỏi được nhiều điều ở YG Entertainment, nhưng trong quá trình đó, cô luôn suy nghĩ về việc bản thân có thể làm được gì nếu tự đứng trên đôi chân của mình.

"Tôi muốn thử thách bản thân, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn để làm tốt những kế hoạch đặt ra. Hiện tại, tôi tập trung chăm sóc bản thân thật tốt", giọng ca trẻ nói thêm.

Cụ thể, Jennie dự định phát hành một album cá nhân trong năm 2024, tích cực tham gia các chương trình giải trí. "Được đứng trên sân khấu, biểu diễn là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi", Jennie nói thêm.

Trên trang cá nhân hàng chục triệu người đăng ký theo dõi, Jennie liên tục đăng tải những hình ảnh mới. Các bài đăng của Jennie đều thu hút hàng triệu lượt thích và hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Hình ảnh mới nhất của Jennie được cô chia sẻ trên trang cá nhân Instagram (Ảnh: Instagram).

Jennie (SN 1996) là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng và đa tài của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Cô mất 6 năm rèn luyện, đào tạo trước khi chính thức ra mắt công chúng với tư cách thành viên Blackpink vào năm 2016.

Sau 7 năm hoạt động, cô gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với Blackpink, đưa nhóm trở thành ban nhạc xứ Hàn nổi tiếng toàn cầu. Jennie hiện là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu cao cấp và từng góp mặt trong phim truyền hình The Idol.

Hoạt động âm nhạc mới nhất của Jennie là phát hành ca khúc You & Me tặng fan hồi tháng 10/2023. Bài hát được sản xuất và quảng bá bởi YG Entertainment, được xem như món quà tri ân của Blackpink dành cho sự ủng hộ của khán giả với chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm.

Theo Netizen Report, Jennie hiện sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu USD, đến chủ yếu từ hoạt động nghệ thuật, quảng cáo... Cô có gần 83 triệu người đăng ký theo dõi trên mạng xã hội Instagram và là thành viên thứ hai có lượng người theo dõi "khủng" nhất Blackpink, sau Lisa.