Hyun Bin râu ria rậm rạp, thừa nhận áp lực khi lên chức bố

Hyun Bin tham dự buổi họp báo phim The Point Men ở Seoul (Hàn Quốc) cùng đạo diễn Yim Soon Rye, tài tử Hwang Jung Min, Kang Ki Young. Tài tử 40 tuổi diện vest xanh bảnh bao và giữ thần thái lịch lãm.

Sự kiện họp báo phim The Point Men cũng là lần đầu tiên tài tử 40 tuổi xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên chức bố. Gương mặt gầy gò và đầy râu của Hyun Bin gây chú ý.

Hyun Bin (phải) tham dự sự kiện họp báo giới thiệu phim "The Point Men" tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 20/12 (Ảnh: SBS).

The Point Men là dự án mới nhất của Hyun Bin dự kiến ra mắt trong năm 2023. Trong phim, anh vào vai Park Dae Sik - một đặc vụ thuộc Cơ quan tình báo quốc gia chuyên thực hiện nhiệm vụ giải cứu các con tin Hàn Quốc ở Trung Đông.

Tại sự kiện, Hyun Bin giải thích anh để râu quai nón trong The Point Men vì muốn nhân vật Dae Sik trở nên khác biệt khi đi cạnh các nhà ngoại giao và thực hiện nhiệm vụ cùng họ. "Dae Sik đã hoạt động ở Trung Đông từ lâu nên tôi nghĩ nhân vật này ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phong cách bản địa", nam diễn viên chia sẻ về tạo hình nhân vật.

Nam diễn viên 40 tuổi cũng hào hứng chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim: "Thông qua việc phân tích nhân vật, tôi muốn thể hiện sự khác biệt khi ở lại Trung Đông suốt thời gian dài. Tôi đã gặp gỡ các thành viên trong nhóm của Bộ Ngoại giao và cùng nhau luyện tập, đồng thời cố gắng thể hiện hình ảnh phù hợp nhất với văn hóa Trung Đông".

Tạo hình bụi bặm và nam tính của Hyun Bin khiến fan bất ngờ (Ảnh: Newsen).

Hyun Bin giải thích, anh nuôi râu và tóc để phù hợp với nhân vật đặc vụ của mình trong phim (Ảnh: Chosun).

Đạo diễn Lim Soon Rye của The Point Men cũng dành lời khen cho Hyun Bin: "Tôi nghĩ khán giả có thể thấy một khía cạnh mới của nam diễn viên Hyun Bin trong tác phẩm này. Bạn sẽ nhận thấy tinh thần tự do ở anh ấy. Bộ phim lấy bối cảnh hoàn toàn xa lạ so với các diễn viên. Do đó, tôi rất cảm ơn vì mọi người đã cố gắng và làm tốt".

The Point Men được xem là phần hai của dự án Negotiation phát hành vào năm 2018. Negotiation phần 1 ra mắt năm 2018, se duyên cho Hyun Bin và Son Ye Jin. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ hợp tác trong một dự án điện ảnh. Sau đó, họ tiếp tục kết hợp trong Hạ cánh nơi anh và chính thức hẹn hò. Hai người thông báo kết hôn vào tháng đầu năm 2022 và đón con đầu lòng cách đây không lâu.

Hyun Bin kể rằng, trong phần trước đó của Negotiation, anh và nhân vật người đàm phán (do Son Ye Jin đóng) đã có cuộc trao đổi về con tin. Do đó, với phần tiếp theo, dù Son Ye Jin không góp mặt nhưng nam diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khuyên từ vợ.

Hyun Bin thừa nhận, anh cảm thấy áp lực khi thành trụ cột gia đình và đón con đầu lòng chào đời (Ảnh: News1).

Khi được hỏi về con trai mới chào đời, Hyun Bin không giấu được niềm hạnh phúc (Ảnh: Osen).

Trong quá trình giao lưu với các diễn viên, MC của sự kiện đã gửi lời chúc mừng Hyun Bin và bà xã Son Ye Jin vì họ vừa đón con trai đầu lòng vào cuối tháng 11. Đáp lại, tài tử 40 tuổi mỉm cười cảm ơn và có những chia sẻ hiếm hoi về chuyện lên chức bố.

Nam diễn viên cho biết bộ phim The Point Men được quay từ trước khi con trai đầu lòng chào đời nên công việc của anh không có gì thay đổi trong quá trình tham gia dự án. Tài tử xứ Hàn cũng bộc bạch thêm, bản thân ý thức được trách nhiệm trên vai mình sẽ lớn hơn sau khi có con.

"Tôi quay bộ phim này trước khi có con và hiện phim được phát hành. Không có nhiều sự thay đổi trong việc diễn xuất và tham gia các bộ phim. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá áp lực khi là chủ gia đình, trở thành người cha tuyệt vời. Với tư cách một diễn viên, tôi hy vọng cho khán giả thấy được những khía cạnh tốt hơn", ông bố một con nổi tiếng nhất xứ Hàn thổ lộ.

Năm 2022 là một năm viên mãn của Hyun Bin khi anh vừa thành công trong sự nghiệp, vừa kết hôn và đón con trai chào đời (Ảnh: Naver).

Hyun Bin sắp khép lại một năm 2022 thành công và bận rộn. Anh vừa cố gắng hoàn thành lịch trình làm việc dày đặc, vừa tổ chức thành công đám cưới với Son Ye Jin và kịp lên chức bố trước khi năm 2022 kết thúc.

Hồi tháng 7/2022, tài tử 40 tuổi trở lại màn ảnh rộng với Confidential Assignment 2: International trong khi bộ phim The Point Men dự kiến trình làng vào đầu năm 2023.

Tài tử 8X đang quay phim điện ảnh Cáp Nhĩ Tân, một dự án bom tấn của Hàn Quốc với phần ngoại cảnh chủ yếu thực hiện ở nước ngoài. Theo nhiều nguồn tin, Hyun Bin đã xin nghỉ phép để dành thời gian chăm sóc vợ con và dự kiến trở lại phim trường sau tết âm lịch.