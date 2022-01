Huyền thoại nhạc Punk Hazel O'Connor bị chảy máu não

Ngôi sao nhạc Punk nổi tiếng thập niên 80 Hazel O'Connor đã được đưa đến bệnh viện cách đây ít ngày trong tình trạng chảy máu não, thông tin này do chính gia đình của bà thông báo.

Nữ ca sĩ từng đóng vai chính và viết nhạc phim cho bộ phim đình đám Breaking Glass được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng ở tây nam nước Pháp vào ngày 9/1. Sau đó gia đình Hazel O'Connor đã đưa bà vào viện. Hazel hôn mê trong 24 giờ sau khi được chẩn đoán chảy máu não. Anh trai của Hazel O'Connor nói rằng tình hình của em gái khá nghiêm trọng.

Anh của Hazel O'Connor chia sẻ trên Facebook rằng sau thời gian nằm viện, hiện tại tình trạng của Hazel đã khá lên và bà đang tỏ ra có phản ứng tốt với quá trình điều trị nhưng sẽ cần thêm một khoảng thời gian để có thể hồi phục.

"Cô ấy được đưa đến bệnh viện địa phương và bác sĩ xác định rằng cô ấy đã bị chảy máu não nên họ đã chuyển Hazel O'Connor đến một bệnh viện lớn nơi có thể chăm sóc và điều trị cho cô ấy hiệu quả hơn", ông Neil, anh của nữ ca sĩ Hazel O'Connor chia sẻ.

Huyền thoại nhạc Punk Hazel O'Connor (Ảnh: Redferns, Getty Images).

"Hazel O'Connor đã bị hôn mê trong khoảng 24 giờ nhưng kể từ đó cô ấy đã khá hơn nhiều. Mặc dù các bác sĩ nói rằng, sự phục hồi của cô ấy sẽ mất một thời gian nhưng em tôi rất mạnh mẽ và đang phản ứng tốt với quá trình điều trị. Cô ấy đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất và tôi cảm ơn dịch vụ y tế của Pháp đã chăm sóc cô ấy tốt như vậy".

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những sự quan tâm, chia sẻ. Cô ấy sẽ cần sự kiên nhẫn để phục hồi. Chúng tôi đã thấy sự cố gắng của cô ấy".

Ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Punk đã lên kế hoạch thực hiện một chuyến lưu diễn vào tháng 3 tới để kỷ niệm 40 năm kể từ khi bà phát hành album đầu tay Breaking Glass. Những người đã mua vé đang được yêu cầu chờ thêm thông báo trong thời gian tới.

O'Connor sinh ra ở Coventry, Anh. Bà trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi thủ vai Kate và hát nhạc nền cho bộ phim Breaking Glass phát hành hồi thập niên 80. Diễn xuất của bà đã giúp bà giành được giải thưởng Variety Club of Great Britain cho diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. Bà cũng được đề cử giải BAFTA cho nhạc phim hay nhất. Album nhạc phim gồm các bài hát do O'Connor viết và thể hiện đã đạt vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng âm nhạc của vương quốc Anh.

Hazel O'Connor biểu diễn ca khúc Eight Day (Video: Des Rutter).

Các album tiếp theo do O'Connor phát hành trong suốt sự nghiệp của bà bao gồm Sons and Lovers, Cover Plus, Smile, Private Wars và Five in the Morning. Ngoài ca hát, Hazel O'Connor còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và diễn kịch.

Cuối thập niên 90, O'Connor từng thực hiện một tour lưu diễn mang tên Beyond Breaking Glass cùng với nghệ sĩ đàn hạc Cormac de Barra. Tour diễn đã thành công vang dội tại Anh, Hà Lan, Australia và Canada.

Về đời tư, O'Connor từng hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hugh Cornwell và Midge Ure. Năm 1987, bà kết hôn với họa sĩ Kurt Bippert nhưng cặp đôi đã ly hôn vào năm 2000.

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Punk Hazel O'Connor sống và làm việc ở Ireland và Pháp. Bà là bạn thân với người dẫn chương trình nổi tiếng của đài BBC JoAnne Good và ca sĩ Toyah Willcox.