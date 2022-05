Hương Giang diện váy như cô dâu, bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Cannes

Rạng sáng 26/5 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 để tham dự buổi ra mắt phim 'The stars at noon". Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 góp mặt tại sự kiện quốc tế này.

Giọng ca "Anh ta bỏ em rồi" diện chiếc đầm trắng lộng lẫy như cô dâu, khoe bờ vai quyến rũ cùng trang sức đắt tiền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang chia sẻ cô được mời xuất hiện tại sự kiện với tư cách là đối tác kinh doanh chứ không phải nghệ sĩ quốc tế nên chỉ tham dự với tâm thế trải nghiệm.

Hương Giang gặp gỡ các đối tác (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp cho biết khá lo lắng trong lần đầu xuất hiện tại Cannes. "Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi nhiếp ảnh gia của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui", Hương Giang chia sẻ.

Tuy nhiên sau đó, cô cho biết rất may mắn là ngoài hình ảnh dàn diễn viên chính của phim "The Stars At Noon", trang Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Hương Giang trên thảm đỏ. Cô viết: "Cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang. Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người ạ".

Hương Giang được Getty Images ưu ái đăng 3 tấm ảnh (Ảnh: Getty Images).

Có mặt trên thảm đỏ cùng dàn khách mời có tiếng, nữ ca sĩ nổi bật với bộ đầm trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng (Ảnh: Getty Images).

Cô vui mừng vì cuối cùng cũng có hình ảnh gửi tặng khán giả (Ảnh: Getty Images).

Trong lần xuất hiện này, Hương Giang chọn bộ đầm cúp ngực màu trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng của nhà thiết kế Linh San, kết hợp cùng găng tay, tóc búi gọn và son môi đỏ, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh cô dâu.

Người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và khán giả. Siêu mẫu Xuân Lan viết: "Chị tưởng em làm cô dâu? Mừng quá... rơi nước mắt luôn". Đặc biệt, bạn trai của Hương Giang là Matt Liu cũng nhanh chóng để lại bình luận: "You look so beautiful in white" (tạm dịch: Em rất đẹp trong bộ váy trắng).

Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi cho lần xuất hiện đầu tiên tại Cannes (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau Liên hoan phim Cannes, huấn luyện viên "Quý ông hoàn mỹ" tiết lộ cô và bạn thân Tô Diệp Hà sẽ đến Italy, Croatia, CH Czech và Thụy Sĩ tiếp tục lịch trình làm việc ở châu Âu và dự kiến về nước vào 12/6.

Trước Hương Giang, nhiều nghệ Việt cũng từng có dịp sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes như: Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng, Minh Hằng, Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh… Trong đó, Lý Nhã Kỳ là cái tên nổi bật khi thường xuyên góp mặt tại sự kiện quốc tế này.

Tại Liên hoan phim Cannes 2022, "nữ hoàng kim cương" từng gây chú ý khi tiết lộ đầu tư hơn 50 tỷ đồng với nhiều trang phục, phụ kiện để xuất hiện trên thảm đỏ. Trong 4 ngày tham dự, nữ diễn viên "Kẻ thứ 3" liên tục gây ấn tượng với những bộ cánh lộng lẫy cùng trang sức đắt tiền. Tuy nhiên mới đây, người đẹp lại bất ngờ tuyên bố hủy toàn bộ lịch trình còn lại vì lý do sức khỏe.