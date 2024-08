Hương Baby: "Tuấn Hưng hỗ trợ tôi về kinh tế"

Hương Baby tên thật là Trần Thu Hương, sinh năm 1991, là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội. Sau này, Hương Baby ít hoạt động nghệ thuật, lui về kinh doanh và được biết đến rộng rãi với cuộc hôn nhân bên ca sĩ Tuấn Hưng.

Vợ chồng Tuấn Hưng cùng vợ chồng Phan Đinh Tùng tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Hương Baby và Tuấn Hưng khai trương nhà hàng chay ở TPHCM, được đông đảo bạn bè nghệ sĩ đến chung vui. Tại sự kiện, Hương Baby sánh đôi hạnh phúc bên ông xã. Cô cho biết ca sĩ Tuấn Hưng luôn đồng hành, hậu thuẫn cô trong mọi việc, từ cuộc sống lẫn sự nghiệp.

"Chồng là hậu phương quan trọng, giúp tôi theo đuổi đam mê kinh doanh. Là ca sĩ nhưng anh ấy am hiểu về mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhất đến đường hướng kinh doanh. Trước khi bắt đầu mọi việc, tôi thường hỏi ý kiến chồng và cả hai cùng lên kế hoạch. Không những thế, chồng còn hỗ trợ tôi cả về kinh tế. Vì có chồng hậu thuẫn nên tôi rất yên tâm khi bắt đầu một dự án lớn nào đó.

Tôi học được từ chồng sự chăm chỉ và dành hết tâm huyết cho mỗi dự án. Anh Hưng là người đặc biệt thông minh, có nhiều ý tưởng, lại hơn nhiều tuổi nên có thể chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Những trải nghiệm, bài học và lời khuyên từ anh góp phần lớn trong sự thành công của tôi", Hương Baby tâm sự.

BB Trần chúc mừng vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hương Baby cho biết cô ăn chay 4 năm nay. Ban đầu, vợ Tuấn Hưng chỉ ăn chay vào mùng một hoặc ngày rằm. Từ năm 2023, cựu hot girl bắt đầu ăn chay trường. Bà xã Tuấn Hưng nói việc ăn chay giúp cô có năng lượng tích cực, tâm trí nhẹ nhàng, giảm bớt sân si trong cuộc sống.

Dịp hè này, Hương Baby và 3 con (Son, Sâm, Su Hào) từ Hà Nội vào TPHCM ủng hộ Tuấn Hưng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Người đẹp cổ vũ ông xã chơi hết mình trong show thực tế ca hát không phải vì vị trí mà vì muốn chồng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả, đồng nghiệp.

Tuấn Hưng cho biết anh và Hương Baby luôn tin tưởng, là chỗ dựa tinh thần lớn của nhau, đồng điệu quan điểm về công việc lẫn cuộc sống. Sự hiểu chuyện, bao dung của Hương Baby giúp nam ca sĩ trở thành người đàn ông sống trách nhiệm, yên tâm dốc sức cho đam mê nghệ thuật.

Thời gian đầu ghi hình show Anh trai vượt ngàn chông gai, Hương Baby lo lắng cho Tuấn Hưng vì lịch trình ông xã bận rộn. Cô thường quan tâm, gọi điện, nhắn tin động viên chồng cố gắng.

"Tôi xúc động vì vợ chồng ở với nhau tính đến giờ hơn 10 năm, luôn kề cạnh, đi đâu cũng có nhau. Hiếm khi tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy", nam ca sĩ kể lại.

Tuấn Hưng có thêm nhiều đồng nghiệp thân thiết sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi hay tin Tuấn Hưng và vợ mở quán chay, các nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai như Tiến Đạt, Hà Lê, Tăng Phúc, Only C, Huy R, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Quốc Thiên, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Phan Đinh Tùng, võ sư Duy Nhất, Cường Seven... cũng đến ủng hộ.