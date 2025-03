Hơn 100 nghệ sĩ hòa giọng tại "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô"

Sau 3 năm kể từ lần đầu tiên tổ chức, Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô mùa 2 sẽ chính thức trở lại vào ngày 12/4 tại khuôn viên Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây không chỉ là dạ hội âm nhạc mà còn là hành trình tìm về những năm tháng thanh xuân rực rỡ, nơi mà những ca khúc bất hủ vang lên, những ký ức cũ sống lại và những con người từng đồng hành bên nhau một lần nữa được hội ngộ.

Từ trái sang: chị Nguyễn Mỹ Trang, thành viên BTC, nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Thanh Phương chia sẻ tại sự kiện giới thiệu "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô" mùa 2 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, ban nhạc từng khuấy động phong trào văn nghệ sinh viên những năm 90 và đầu năm 2000. Trong đó, nổi bật là sự góp mặt của nhạc sĩ Quốc Trung và ban nhạc Phương Đông, nhạc sĩ Thanh Phương và The Time, ban nhạc Ngựa Hoang, ABBA Việt Nam, cùng nhóm nhảy đình đám một thời Big Toe - C.O - ZigZag...

Dẫn dắt chương trình là những MC gạo cội của thế hệ sinh viên Hà Nội như: MC Thảo Vân, Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay), Long Vũ.

Ngoài ra, các giọng ca nổi bật từ thời sinh viên như: Thanh Lam, Thanh Tâm, Thùy Dung, Đinh Lan Hương, Ngô Việt Khôi, Tùng John… cũng sẽ mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc. Đặc biệt, dạ hội năm nay còn có sự tham gia của hệ Gen Z với những phong cách âm nhạc hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ.

Những năm 1990 là giai đoạn bùng nổ của âm nhạc quốc tế tại Việt Nam, khi những The Beatles, Queen, ABBA, Smokie, Bee Gees, Boney M, Pink Floyd, Dire Straits, Deep Purple, Metallica... trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho giới trẻ.

Cũng vào thời điểm đó, phong trào dạ hội sinh viên tại Hà Nội diễn ra sôi động, với những đêm nhạc bùng nổ tại sân trường các trường đại học lớn như: Đại học Tổng hợp, Đại học Xây dựng, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa…

Những đêm hội này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa - giải trí của lứa tuổi 6x, 7x, tạo nên những ký ức đẹp đẽ của một thời thanh xuân rực cháy.

Nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc sẽ tham gia đêm dạ hội như: MC Thảo Vân, ca sĩ Thùy Dung, ca sĩ Thanh Tâm, ca sĩ Tùng John (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau thành công của Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô mùa đầu tiên cách đây 3 năm, chương trình năm nay trở lại với quy mô lớn hơn, tái hiện không khí sôi động của những sân trường, nhà thi đấu, sân vận động, ký túc xá ngày nào.

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, dạ hội lần này còn là nơi gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm và lan tỏa đam mê, năng lượng tích cực đến mọi người.

Chị Nguyễn Mỹ Trang, thành viên Ban tổ chức chương trình, chia sẻ: "Sau lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi đã nhận được rất nhiều mong đợi từ khán giả cũng như các nghệ sĩ. Ai cũng muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu để sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ. Vì vậy, chương trình năm nay sẽ có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới với những màn trình diễn bất ngờ".

Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, MC Thảo Vân hào hứng tiết lộ rằng, sự kiện lần này có quá nhiều điều đặc biệt, đến mức nếu Ban tổ chức đưa ra những ý tưởng mới lạ, chị cũng sẵn sàng thực hiện ngay lập tức.

"Tôi sẵn sàng hóa trang khác hẳn phong cách của bản thân hay được dẫn chương trình theo một cách nào đó không giống như Thảo Vân bình thường.

Hãy hình dung 20 năm sau, chúng ta sẽ lại cùng hồi tưởng lại hình ảnh của mình trên sân khấu của 20-30 năm trước. Lúc đó chúng ta có thể đã già, tóc bạc nhưng chắc chắn sẽ nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc và tự hào mình đã có những khoảnh khắc tuyệt vời", MC Thảo Vân trải lòng.

Hơn 100 nghệ sĩ sẽ náo động "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô" vào ngày 12/4 tới (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong quá trình chuẩn bị, đông đảo nghệ sĩ đã cùng hội ngộ tại phòng thu để hòa giọng trong We are the world, ca khúc bất hủ do Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác và được Quincy Jones cùng Michael Omartian sản xuất cách đây tròn 40 năm.

Ca khúc huyền thoại từng vang lên tại nhiều sự kiện sinh viên thập niên 90 này cũng chính là điểm nhấn của đêm hội. Hơn 100 nghệ sĩ cùng hàng ngàn khán giả sẽ hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, nơi âm nhạc kết nối những trái tim qua nhiều thế hệ.

Không chỉ có âm nhạc, Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô còn có sự tham gia của nhà thiết kế Anh Thư (thương hiệu Áo dài Ngân An) cùng màn trình diễn đặc biệt của các Hoa hậu, Á hậu, người mẫu thế hệ 7x, hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn đầy hoài niệm nhưng cũng không kém phần mới mẻ.

Ngoài ra, sẽ có gian hàng lưu niệm và góc chụp ảnh vintage (phong cách hoài cổ), nơi các cựu sinh viên có thể tìm thấy những cuốn sổ tay sinh viên cũ, những chiếc vé xem phim một thời hay thậm chí cả những băng cassette nhạc xưa.

Một bức tường lớn sẽ được đặt tại sự kiện để mọi người có thể ký tên, viết lại những kỷ niệm, lời nhắn gửi đến bạn bè cũ và chính bản thân mình của thời tuổi trẻ.

Sự kiện sẽ diễn ra vào 18h30-23h ngày 12/4 tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.