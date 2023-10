Học trò của Hương Giang, Thanh Hằng đẹp kiêu sa với váy dạ hội

3 nàng thơ được nhà thiết kế Hà Thanh Việt chọn lựa trình diễn bộ sưu tập The Star lấy cảm hứng từ hình ảnh của những đại minh tinh trên màn ảnh thập niên 1970 là 3 người đẹp đình đám của chương trình The New Mentor là Ngọc Ánh, Hương Giang, Thúy Quỳnh.

Xuất hiện trước ống kính và trên sàn thời trang, Hương Giang diện trang phục tông màu đen kinh điển. Từ thần thái, cách trang điểm, làm tóc đến những sải bước của cô đều toát lên vẻ đẹp nữ quyền đầy thu hút.

Cùng với Hương Giang, Thúy Quỳnh hiện là gương mặt trong top 8 người mẫu sẽ có mặt trong chung kết "The New Mentor" vào ngày 15/10 tới. Họ đều là học trò của team Hương Giang. Thúy Quỳnh hiện tại cũng đăng ký tham dự Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Trong khi đó, Ngọc Ánh thuộc đội của Thanh Hằng được đánh giá là gương mặt sáng giá với kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu quảng cáo, chụp lookbook, dù bị loại từ tập 6 The New Mentor.

Cả ba người đẹp cũng đã chứng minh được tài năng và sức ảnh hưởng của mình khi tham gia chương trình truyền hình thực tế đình đám về người mẫu - The New Mentor.

Chia sẻ về việc lựa chọn 3 gương mặt Vũ Quỳnh, Ánh Ngọc và Hương Giang cho bộ sưu tập lần này, Hà Thanh Việt cho biết họ là những vị trí không thể thay thế bởi hình ảnh dung hòa giữa biểu tượng thời trang và tính chất thương mại luôn là định hướng của anh.

Theo nhà thiết kế, để tái hiện đúng nhất không khí của các đại minh tinh màn ảnh thập niên 1970 được công chúng và truyền thông săn đón, anh và ê-kíp đã dụng công tái hiện những khung cảnh xa hoa với sàn diễn thời trang mang tính chất cổ điển, thanh lịch.

Bứt phá tự do và không màng định kiến, chân dung người phụ nữ dưới lăng kính của Hà Thanh Việt luôn toát lên khí chất đầy nữ quyền.

Giải nhì một cuộc thi thời trang giúp Hà Thanh Việt bước chân vào làng thiết kế thời trang Việt. Từ khi ra mắt, phong cách thanh lịch và tối giản của anh chiếm được cảm tình của nhiều người đẹp nổi tiếng như Nhã Phương, Lương Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Khánh Vân, Dương Tú Anh, Đông Nhi, Minh Hằng...

Ảnh: Joyce Nguyen