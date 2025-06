Hoạ sĩ 9x Bách Vũ: Bỏ việc ở Anh về Việt Nam vẽ tranh

Bách Vũ đến với màu vẽ, toan vẽ khi mới 13, 14 tuổi, trong xưởng vẽ của cha. Ở độ tuổi trưởng thành, anh theo học ngành tài chính vì nhận thức được rằng công việc đó mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn.

Trong hơn 14 năm sống và làm việc tại Anh, Bách Vũ đã làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong ngành tài chính, kiểm toán và công nghệ. Sau tất cả, niềm đam mê nghệ thuật vẫn không ngừng thôi thúc anh.

Năm 2017, anh vẽ tranh trở lại, như một sự trú ẩn tinh thần khỏi công việc khuôn mẫu và đầy rẫy những con số.

"Từ năm 2022 đến nay, tôi sống và làm việc ở Việt Nam, chuyên tâm với vẽ tranh và làm nghệ thuật. Đây là con đường dài và tôi mong muốn nó sẽ kéo dài mãi cho đến khi nào không thể cầm cọ vẽ nữa", Bách Vũ chia sẻ tại buổi trưng bày mở xưởng có tên Prologue diễn ra mới đây ở Hà Nội.

Theo Bách Vũ, Prologue có nghĩa là lời mở đầu. Trong âm nhạc và văn học, Prologue thường xuất hiện ở khúc đầu như một phần giới thiệu riêng biệt nhằm cung cấp cho khán giả ngữ cảnh, tạo sự tò mò và biểu thị ý đồ của tác giả.

Họa sĩ Bách Vũ bên tác phẩm của mình (Ảnh: H. T).

Không gian nghệ thuật với tên gọi Prologue của Bách Vũ trưng bày 6 tác phẩm sơn dầu anh sáng tác trong giai đoạn 2021-2025. Sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhờ chất lượng tạo hình và tư duy thẩm mỹ mạch lạc, cho thấy tiềm năng đáng chú ý của một tác giả trẻ.

Theo Bách Vũ, các tác phẩm được trình bày một cách tự nhiên, trên những mảng tường trắng và độc lập, cho phép khán giả thưởng thức một cách riêng biệt và trọn vẹn, không bị phân tán bởi các tác phẩm khác.

"Tôi đã thực hành âm nhạc, nhiếp ảnh, video art trước khi dành toàn bộ thời gian cho vẽ tranh. Với tôi, đó không chỉ là việc tạo ra những bức tranh đẹp mà còn là cách truyền tải câu chuyện, cảm xúc và góc nhìn độc đáo của bản thân", Bách Vũ nói.

Theo Tiến sĩ Phạm Long, nhà nghiên cứu nghệ thuật độc lập, cách xử trí không gian trưng bày nghệ thuật thể hiện tư duy trình bày có chủ đích, đồng thời cho thấy khả năng làm chủ không gian thị giác và tổ chức sự kiện của tác giả. Toàn bộ các tác phẩm trong triển lãm đều được vẽ theo lối đơn sắc, gần như chỉ sử dụng phổ màu đen - trắng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tranh không bị giới hạn trong cảm xúc khô cứng hay khuôn sáo thị giác.

Không gian trưng bày ấn tượng (Ảnh: H. T).

Ngược lại, người xem vẫn cảm nhận rõ sự chuyển động giữa các sắc độ lạnh - ấm, đậm - nhạt, cứng - mềm, sáng - tối một cách nhịp nhàng, gợi mở. Đây là kết quả của việc xử lý bút pháp chắc tay, đồng thời phản ánh khả năng cảm nhận không gian và khối hình của họa sĩ.

Các tác phẩm mang đặc trưng biểu hiện trừu tượng, đôi khi pha yếu tố siêu thực, nhưng được tiết chế bởi cấu trúc bố cục chặt chẽ. Sự kiểm soát không gian trong từng tranh cho phép người xem tiếp cận mà không bị quá tải thông tin hoặc cảm xúc.

Mỗi “đối tượng tạo hình” dù không xác định hình ảnh cụ thể, vẫn được tổ chức chặt chẽ về cấu trúc và chuyển động đường nét, cho thấy tác giả có ý thức xây dựng hình ảnh một cách duy lý.

"Nét bút khỏe khoắn, dứt khoát, cho thấy sự chủ động về kỹ thuật cũng như tâm thế lao động nghiêm túc của người nghệ sĩ. Mỗi bức tranh, dù kích thước nhỏ hay lớn, đều được xử lý một cách kỹ lưỡng, không có dấu hiệu dễ dãi hay vội vã", Tiến sĩ Phạm Long nói.

Đông đảo công chúng yêu hội họa đã tới tham dự buổi trưng bày (Ảnh: H. T).

Bách Vũ tâm sự, là một người Việt Nam, anh cảm nhận sâu sắc về nguồn gốc văn hóa của mình. Điều này cũng ảnh hưởng đến tư duy và thẩm mỹ nghệ thuật của anh.

"Hiện tại, điều tôi chú trọng nhất là tìm kiếm tiếng nói riêng mang bản sắc cá nhân trong nghệ thuật. Mỗi họa sĩ cần một ngôn ngữ hình ảnh đặc trưng, và tôi đang dồn tâm huyết để tìm ra “giọng nói” ấy của riêng mình. Prologue chính là sự khởi đầu, thử nghiệm nhưng cũng là lời tự giới thiệu về quan điểm thẩm mỹ và thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc của tôi", Bách Vũ nói.

Bách Vũ (hay còn gọi là Mark Vũ) là một gương mặt trẻ của hội họa Việt Nam. Anh có tác phẩm được trao giải Ba tại Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 (do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức), có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tìm kiếm những tài năng trẻ UOB Painting of the Year Vietnam lần 2...