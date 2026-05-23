Hoa hậu Thiên Ân nói gì khi thắng giải Gương mặt đẹp nhất?

Cùng được đề cử với Thiên Ân tại hạng mục này là NSƯT Kim Tuyến, ca sĩ Lamoon, Á hậu Nguyễn Tường San và diễn viên Bích Ngọc. Theo ban tổ chức, Hoa hậu Thiên Ân sở hữu sự hòa quyện đầy thi vị giữa những đường nét sắc sảo, hiện đại và một ánh nhìn thanh lịch, dịu dàng.

Hoa hậu Thiên Ân nhận giải thưởng Gương mặt đẹp nhất (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2026 diễn ra tại Đà Lạt, Thiên Ân bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi nhận được xướng tên nhận giải thưởng này. Đặc biệt, Hoa hậu Kỳ Duyên chính là người trao cúp cho Thiên Ân.

"Đây không chỉ là giải thưởng của riêng tôi mà còn là của người hâm mộ. Tôi không bao giờ xem mình là một người đẹp toàn diện, mà là người có một nét đẹp riêng. Dù là ai, miễn là chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tự tin với bản thân mình, đó là lúc mà chúng ta đẹp nhất", hoa hậu nói.

Hoa hậu Kỳ Duyên trao cúp cho Thiên Ân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, Thiên Ân cũng được chuyên trang nhan sắc quốc tế TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Gần đây, cô liên tục gặp hái thành công trong lĩnh vực điện ảnh khi đóng vai nữ chính trong 2 bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ, gần đây nhất là Hẹn em ngày nhật thực ra mắt đầu tháng 4.

Một hạng mục khác gây chú ý tại lễ trao giải là Best looking gentleman (Quý ông đẹp nhất) được trao cho ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu. Anh đã vượt qua Isaac, Steven Nguyễn, Quốc Anh và Mai Tài Phến để giành giải thưởng này.

Chia sẻ khi nhận giải, Trọng Hiếu nói với anh, diện mạo hoàn hảo nhất của một quý ông không chỉ được định nghĩa qua bề ngoài mà quan trọng hơn là sự thể hiện qua chính trái tim, qua cách nhìn nhận thế giới, con người và cuộc sống này.

"Người đàn ông ấy không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng sẵn sàng ôm lấy cả những yếu điểm của chính mình", ca sĩ nói.

Người mẫu Đồng Ánh Quỳnh nhận giải Best body (Hình thể đẹp nhất). DJ Mie được vinh danh hạng mục Best hair (Mái tóc đẹp nhất). Ca sĩ LyHan đoạt giải Female breakthrough artist of the year (Nghệ sĩ nữ đột phá của năm). Hồ Đông Quan - gương mặt nổi lên từ chương trình Tân binh toàn năng - nhận giải Male breakthrough artist of the year (Nghệ sĩ nam đột phá của năm).