Thiên Ân đóng 2 phim trăm tỷ đồng: Liên tục xuất hiện, nhan sắc thăng hạng

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đang gây chú ý khi góp mặt trong phim "Hẹn em ngày nhật thực" với vai nữ chính tên Ân. Phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Đặc biệt, trong phim, Thiên Ân xuất hiện với gương mặt mộc, khác xa với hình ảnh lộng lẫy của một hoa hậu.

Người đẹp cho biết cô cảm thấy hài lòng vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Khi phim ra rạp, Thiên Ân tích cực cùng đoàn phim tham gia các buổi giao lưu với khán giả tại nhiều cụm rạp. Những ngày qua, người đẹp cũng tất bật với lịch trình cá nhân, liên tục xuất hiện tại các sự kiện, show thời trang...

Thiên Ân và Kỳ Duyên liên tục diện đồ, sánh vai nhau tại các sự kiện gây chú ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiên Ân khẳng định: "Khi lấn sân sang diễn xuất, tôi chỉ có một mục tiêu thôi. Tôi muốn trở thành một diễn viên thực lực để mọi người có thể nhìn nhận tôi là một diễn viên, chứ không phải là một "hoa hậu đóng phim".

Mới đây nhất, cô gây chú ý khi xuất hiện tại triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác “Muôn vị nhân sinh” diễn ra tại TPHCM. Điểm nhấn của triển lãm là bộ ảnh “Saigon 365” của Nguyễn Thanh Tùng và Bill Nguyễn mở ra những lát cắt rất đời thường của TPHCM và vở nhạc kịch Tổ ấm đáng giá bao nhiêu?.

"Những ngày sống trọn với các vai diễn và ánh đèn sân khấu, tôi nhận ra nghệ thuật thực chất không ở đâu xa xôi, mà hiện hữu ngay trong từng nhịp thở của đời thường. Thành phố có lúc náo nhiệt đầy hào quang, có lúc lại lặng lẽ đầy suy tư. Với một người làm nghệ thuật, sự tương phản đó chính là chất liệu sống chân thật nhất", Thiên Ân chia sẻ.

Thiên Ân cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi con đường nghệ thuật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu thừa nhận, vở nhạc kịch đã chạm đến trái tim cô. "Giữa những nỗ lực và "muôn vị" của cuộc đời, hóa ra điều chúng ta khao khát nhất vẫn là một nơi bình yên để trở về", người đẹp chia sẻ.

Là một "tân binh" của điện ảnh Việt nhưng lại có vai diễn trong hai phim điện ảnh doanh thu trăm tỷ đồng, đây được xem là bước khởi đầu tích cực của Thiên Ân trên con đường theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

Trước đó, cô từng đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh "Nụ hôn bạc tỷ" của đạo diễn Thu Trang ra mắt dịp Tết 2025 với doanh thu hơn 212 tỷ đồng. Vai diễn giúp Thiên Ân giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở hạng mục điện ảnh tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025.

Người đẹp cho biết, dù bắt đầu từ cuộc thi nhan sắc nhưng cô đến với nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, một cách nghiêm túc đồng thời xác định đây là con đường lâu dài của mình. Dù xuất phát điểm là diễn viên tay ngang, Thiên Ân vẫn tiếp tục học hỏi, rèn luyện các kỹ năng để hoàn thiện bản thân.

Thiên Ân đắt show sau những vai diễn thành công, được khen nhan sắc thăng hạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bốn năm sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân được khen nhan sắc thăng hạng và ngày càng trưởng thành. Vừa qua, cô đón sinh nhật tuổi 26 trong niềm hạnh phúc ngập tràn với tin vui khi phim cán mốc 100 tỷ đồng và những món quà bất ngờ từ bạn bè.

"Tôi nghĩ mọi người cũng thấy tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, và tôi cũng thấy thế. Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Vì tôi đã đi qua khá nhiều, nên đôi khi điều tôi cần chỉ là sự bình yên, thoải mái trong cuộc sống riêng tư", Thiên Ân chia sẻ.