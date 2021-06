Hoa hậu người Anh kể về nỗi vất vả khi nuôi dạy ba đứa con tự kỷ

Dân trí Hoa hậu Christine McGuinness và chồng Paddy McGuinness có ba đứa con nhỏ bị tự kỷ và đôi vợ chồng nổi tiếng gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy ba đứa con của mình.

Christine McGuinness, 33 tuổi là hoa hậu Liverpool năm 2006. Người đẹp tóc vàng kết hôn với người dẫn chương trình nổi tiếng nước Anh Paddy McGuinness vào năm 2011 và cặp đôi có với nhau ba đứa con Penelope, 7 tuổi, Leo, 7 tuổi và Felicity, 4 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Hoa hậu người Anh chia sẻ, việc nuôi dạy ba đứa trẻ tự kỷ trong đại dịch Covid-19 khá khó khăn. Christine cho biết, lo lắng và trầm cảm thường gặp ở trẻ tự kỷ và ở giai đoạn đầu của đại dịch, con gái cô, Penelope, 7 tuổi, suy sụp đến mức đã nói với mẹ là không còn muốn sống nữa.

Penelope, 7 tuổi, tin rằng lý do cô bé không thể đến trường, cũng như không gặp bạn bè và trợ lý giáo dục đặc biệt là do cô bé không còn được yêu thương. "Con bé khóc to mỗi đêm và nói rằng nó muốn lên thiên đường. Tôi ôm con và hỏi vấn đề là gì - cuối cùng con bé nói với tôi rằng nó không cảm thấy được yêu thương vì không được phép gặp bạn bè của mình", Christine McGuinness kể lại.

Hoa hậu Christine McGuinness và chồng có ba đứa con bị tự kỷ.

"Chúng tôi đã trấn an và giải thích với con rằng đó không phải là chuyện cá nhân, rằng lý do chúng tôi phải tránh xa mọi người là để tránh lây lan vi trùng. Tôi biết con bé đang vật lộn và cảm thấy thất vọng, nhưng tôi không biết làm thế nào khác".

"May mắn là nó đã được khắc phục khá dễ dàng vì tôi có thể giúp con hiểu rằng tất cả chúng tôi đều ở trong hoàn cảnh giống nhau. Bây giờ con bé đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Nó biết mình được yêu thương. Tuy nhiên, tôi lo lắng cho tất cả các con của tôi. Bọn trẻ đều có những việc mà chúng phải vật lộn và Penelope là người phải đấu tranh với sự lo lắng nhiều nhất".

Christine, 33 tuổi và chồng Paddy, 47 tuổi, đã phải tự giáo dục bản thân nhiều hơn về chủ đề này kể từ khi cặp song sinh của họ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cách đây hơn 3 năm. "Tôi biết, lo lắng và trầm cảm thường gặp ở trẻ tự kỷ, đặc biệt là thanh thiếu niên nhưng phản ứng của Penelope chắc chắn là do đại dịch gây ra", Hoa hậu tâm sự.

Christine McGuinness yêu thương các con rất nhiều.

Penelope và Leo - cặp sinh đôi của Hoa hậu được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi hơn 3 tuổi sau khi có những dấu hiệu như đi kiễng chân và chậm nói. Sau đó đứa con thứ ba của Hoa hậu là Felicity cũng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ vào tháng hai năm ngoái, khi đón sinh nhật lần thứ ba.

Christine chia sẻ, cô luôn mơ về một gia đình lớn và nuôi hy vọng có đứa con thứ tư nhưng nhận ra điều đó là không thể. "Đó không phải là vì chúng tôi lo lắng về việc có thể sẽ có thêm một đứa con mắc chứng tự kỷ. Đơn giản là chúng tôi cần dành cho ba đứa con nhiều tình yêu và sự quan tâm nhất có thể và chúng tôi đã quá căng thẳng, vì vậy sẽ không ổn nếu có thêm một đứa con nữa".

Vợ chồng Christine McGuinness dành nhiều thời gian cho con mỗi ngày.

Hoa hậu 33 tuổi cho biết, chồng cô có lịch làm việc dày đặc nên việc chăm sóc ba đứa con nhỏ chủ yếu do cô đảm nhận. Christine kể: "Felicity là điển hình của trẻ tự kỷ, bé bị mất ngủ và hiếm khi ngủ trước 2 giờ sáng trong khi cặp song sinh dậy lúc 5 giờ 30 hầu hết các buổi sáng." Hiện tại cả ba đứa con của Christine đã có thể nói chuyện nhưng chúng thường chỉ lặp lại những điều đã nghe thấy trên tivi.

Do các vấn đề về giác quan, các con của hoa hậu có thể ác cảm hoàn toàn với một số mùi vị nhất định. Cả ba sẽ chỉ ăn thực phẩm màu be như gà, cá, khoai tây chiên và bánh mì. "Một đứa thích vỏ bánh, một nhóc khác muốn cắt thành hình vuông và nhóc còn lại muốn cắt bánh thành hình tam giác," Hoa hậu nói.

Christine McGuinness chăm sóc con cái trong khi chồng cô bận rộn với công việc.

Christine cũng cảm thấy khó khăn khi mọi người nhìn chằm chằm vào ba đứa con của cô khi các bé ngoài. Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, gia đình người đẹp đã dành phần lớn thời gian ở nhà, vì thế giới bên ngoài có thể là nơi khó khăn đối với trẻ em có các vấn đề về giác quan.

Christine, đại sứ của tổ chức từ thiện dành cho người khuyết tật quốc gia Caudwell Children cho biết: "Vào thời điểm các con tôi ở tuổi vị thành niên, tôi muốn mọi người hiểu đó chỉ là hành vi hoàn toàn bình thường của trẻ tự kỷ và không nên nhìn chằm chằm vào chúng. Sẽ thật tốt nếu mọi người có thể nghĩ: "Ồ, đó là hành vi tự kỷ, điều đó thực sự rất bình thường". Nâng cao nhận thức là lý do tôi nói về chứng tự kỷ nhiều đến vậy".

