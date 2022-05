Hoa hậu Ngọc Hân xúc động nghẹn ngào khi nhớ lại tuổi thơ

Chương trình Thanh xuân tươi đẹp tháng 5 mang tới câu chuyện về những trang viết cất giữ nhiều ký ức, kỷ niệm gắn một thời mê viết lách của các khách mời như: nhật ký, lưu bút, sổ thơ, lá thư tay hay bài báo gắn liền với tuổi học trò…

Khách mời tham gia chương trình có nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà báo Trần Gia Bảo, nhà báo Hoàng Anh Tú, nhà báo Cẩm Hà, biên kịch Thu Thủy và Hoa hậu Ngọc Hân, cùng phần dẫn dắt của MC Anh Tuấn - Minh Hằng.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ cuốn nhật ký tuổi thơ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Các khách mời sẽ chia sẻ về những kỷ vật gắn liền với "thời thanh xuân mê viết" của mình: cuốn "Nhật ký chuyên văn" của lớp chuyên văn trường Hà Nội Amsterdam được nhà báo Cẩm Hà và bạn bè viết cách đây 30 năm, cuốn sổ thơ "Hoa lạ" được nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chọn ra từ 40 cuốn sổ cũ, viết khi anh bắt đầu là sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, cuốn sổ đen "thần bí" có thơ, truyện cười, ảnh mối tình đầu… được nhà báo Hoàng Anh Tú ghi chép năm 20 tuổi.

Hay cuốn sổ lưu giữ những bài báo đầu tiên được đăng cách đây 35 năm của nhà báo Gia Bảo, với biên kịch Thu Thủy là cuốn sổ thơ năm 17 tuổi cùng những bài thơ tình "quằn quại, da diết" mà cô viết tặng bạn bè, Hoa hậu Ngọc Hân với cuốn sổ nhật ký màu hồng cùng lời "dọa dẫm" nếu ai đó đọc trộm... Tất cả đều mang theo cả bầu trời ký ức.

Ngọc Hân xúc động khi nhớ về những ký ức tuổi thơ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhà văn Hoàng Anh Tú và MC Anh Tuấn khiến khán giả trường quay cười không ngớt khi chia sẻ về "nghề" viết lưu bút thuê, giúp các bạn nam bày tỏ tình cảm với bạn nữ mình thích hay câu chuyện "nhỏ nước vào lưu bút" để ra vẻ xúc động khi viết nhật ký của nhà báo Cẩm Hà.

Bên cạnh ký ức vui về cuốn nhật ký được viết như "sổ kế toán", Hoa hậu Ngọc Hân cũng đã không ngần ngại chia sẻ câu chuyện từng nhận điểm 2 môn văn khi thi đại học khối C, nhưng nhờ những trải nghiệm có được nên cô viết ngày càng tốt hơn.

Biên kịch Nguyễn Thu Thủy kể câu chuyện từ niềm yêu thích với thơ, văn chương mà cô đã đem thơ, vè vào trong những kịch bản phim truyền hình mình viết như "Ngày ấy mình đã yêu" hay gần đây nhất là "Thương ngày nắng về".

Các khách mời đã có một màn "ứng khẩu thành thơ" ngay tại chương trình khi chia ra làm 2 đội và ứng tác một bài thơ về thanh xuân: "Thanh xuân tươi đẹp hôm nay/Là từ nét bút của ngày hôm qua/ Thanh xuân như một món quà/ Đôi khi từ cõi bao la rụng về/ Ký ức như một cơn mê/ Cho ta trở lại lối về thanh xuân".

Ca sĩ Ngọc Linh hát "Tình thơ" sau 18 năm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuất hiện trong Thanh xuân tươi đẹp tháng 5, ca sĩ Ngọc Linh đã chia sẻ sự xúc động khi hát lại "Tình thơ" sau 18 năm tại VTV.

Ngọc Linh cũng chia sẻ về thời học trò đi hát của mình với những lá thư tay từ người hâm mộ hay những món quà trong hộc bàn cô nhận được ngày đó.

Cũng ở vị trí đặc biệt này, nhà báo Nguyễn Như Mai - bút danh "Mãi Như Nguyên", một trong những người sáng lập tờ báo Hoa học trò và hội bút Hương đầu mùa đã xuất hiện cùng câu chuyện về những tờ báo dành cho tuổi hoa đầu thập niên 90 đã "gây sốt" cho giới trẻ thời điểm ấy như thế nào.

Nhà báo Nguyễn Như Mai khiến cả trường quay thán phục khi nhớ rõ tên và từng ký ức về những cây bút Hương đầu mùa ngày ấy, trong đó có nhà báo Hoàng Anh Tú và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Chia sẻ về những tờ báo tuổi hoa và những bút nhóm, nhà báo Trần Gia Bảo - trưởng nhóm bút đầu tiên của Vòm me xanh dí dỏm bật mí về cái tên Me Địa của mình và "gia phả nhà Me" ngày đó.

Nhắc về tờ báo Hoa học trò, Hoa hậu Ngọc Hân đã bật khóc khi nhớ lại tuổi thơ nhiều tự ti nhưng nhờ có những trải nghiệm với tờ báo này nên đã vượt qua tất cả, trở thành một Hoa hậu Ngọc Hân của ngày hôm nay.

Bên cạnh những câu chuyện của khách mời, chùm ca khúc: Ngây thơ, Áo trắng đến trường, Tình thơ, Nếu phải xa nhau, Giấc mơ ngày xưa… qua giọng ca của Bảo Trâm, Minh Quân, Oplus, Hoàng Hồng Ngọc, Ngọc Linh và Nguyễn Ngọc Anh đưa khán giả trở lại mạch cảm xúc của ký ức tươi đẹp về thời học sinh, sinh viên đầy mơ mộng.

Thanh xuân tươi đẹp tháng 5 sẽ được phát sóng ngày 7/5 trên kênh VTV1 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đáng chú ý, khán giả sẽ cùng thưởng thức ca khúc ngẫu hứng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến mang tên Đưa em qua cầu, một sáng tác được viết khi anh 17 tuổi.