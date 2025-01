Hoa hậu Ngọc Hân ra mắt áo dài in tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương

Mới đây, buổi khai mạc triển lãm Tết Tỵ của nhóm G39 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm đa dạng về loại hình và chất liệu gồm tranh bột màu, xé giấy, khắc gỗ, acrylic, sơn dầu, sơn mài, các tượng gốm, tượng sắt…

Các họa sĩ tham dự bao gồm Bình Nhi, Vương Linh, Lê Thư Hương, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Minh, Nguyễn Quốc Thắng, Trần Hồng Đức, Lê Thiết Cương, Tào Linh...

Ngoài hình tượng rắn trong tranh, tượng của họa sĩ Lê Thiết Cương, hay ở các bình gốm, lọ gốm Hương Canh của tác giả Nguyễn Hồng Quang, các tác phẩm khác trong triển lãm họa nên bức tranh thiên nhiên trải rộng, rộn ràng thắm sắc cảnh vật - con người.

Triển lãm "Tết Tỵ" đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Tại đây, Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhận vai trò MC của sự kiện, đồng thời là cố vấn truyền thông của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nàng hậu cũng có 4 tác phẩm áo dài từ bộ tranh bột màu về chủ đề "Tết Tỵ" của giám tuyển, họa sĩ Lê Thiết Cương. Đây là 4 mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập "Nét Hà thành" mà Ngọc Hân dự kiến ra mắt trong dịp Tết Ất Tỵ.

Ngọc Hân cho biết, cô và họa sĩ Lê Thiết Cương có mối quan hệ thân thiết kể từ khi hợp tác tổ chức triển lãm tranh Gặp gỡ Đà Lạt vào năm 2022. Họ từng làm việc cùng nhau trong nhiều dự án mỹ thuật.

"Họa sĩ Lê Thiết Cương là người khó tính, thẳng tính nên ban đầu, tôi chưa quen với tính cách này của anh. Nhưng dần dần, tôi hiểu và học được ở anh nhiều kiến thức hữu ích về mỹ thuật Việt Nam.

Nhờ những lần anh nghiêm khắc nhận xét, tôi có thêm động lực phát triển bản thân và quyết định quay lại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội để học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng", cô chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân đã đưa tác phẩm của họa sĩ Lê Thiết Cương lên áo dài (Ảnh: NVCC).

Bản thân Ngọc Hân rất thích phong cách hội họa tối giản của họa sĩ Lê Thiết Cương. Cô từng ngỏ lời họa sĩ cho mình sử dụng hình ảnh một số tác phẩm tranh về Hà Nội để đưa vào bộ sưu tập áo dài và được anh đồng ý. Biết Ngọc Hân sinh năm 1989 (tuổi Tỵ) nên họa sĩ Lê Thiết Cương đã cho cô chiêm ngưỡng các bức tranh về chủ đề "Tết Tỵ" để đưa lên áo dài.

Quá trình in tranh Lê Thiết Cương lên vải không hề dễ dàng. Những bức tranh có khổ ngang, tà áo dài lại có khổ dọc nên khó sắp xếp bố cục in. Nàng hậu đã mất nhiều thời gian sắp xếp lại bố cục, màu sắc, thậm chí đưa 2-3 bức tranh lên cùng mảnh vải may áo dài.

Các mẫu áo dài được giới thiệu trong triển lãm Tết Tỵ có chất liệu cotton lóng, lụa. Đây là hai chất liệu thân thiện với môi trường, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc. Riêng phụ kiện khăn được nàng hậu sử dụng chất liệu voan tơ để khăn có độ mềm mại, bay bổng. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 3/1.