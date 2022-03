Hoa hậu Mỹ Lynda Carter trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ở tuổi 71

Tối 11/3, cựu Hoa hậu Thế giới Mỹ Lynda Carter đã bất ngờ tham dự một sự kiện tại Washington, D.C, Mỹ. Lynda Carter dự sự kiện để cổ vũ người bạn thân, nhà thiết kế Diane von Furstenberg, người được vinh danh với giải thưởng nữ lãnh đạo trong một buổi lễ được tổ chức tại thư viện Quốc hội.

Lynda Carter trẻ trung dự Met Gala 2018 (Video: Celebrity Magnet0105 ).

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Thế giới Mỹ năm 1972 - Ngôi sao của bộ phim ăn khách trên truyền hình Wonder Woman khoe nhan sắc rạng rỡ và tươi trẻ khi tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ. Lynda Carter khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng khi biết bà đã bước sang tuổi 71.

Lynda Carter sinh ngày 24/7/1951 là nữ diễn viên, ca sĩ và người đẹp Mỹ gốc Mexico đã đăng quang Hoa hậu Thế giới Mỹ 1972 và lọt vào top 15 người đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1972.

Hoa hậu Mỹ Lynda Carter trẻ trung ở tuổi 71 (Ảnh: Getty Images).

Người đẹp Lynda Carter sinh ra ở Phoenix, Arizona, Mỹ. Trong thời gian học trung học, Carter đã biểu diễn trong một ban nhạc có tên Just Us. Ở tuổi 15, Lynda bắt đầu hát trong tiệm pizza địa phương để kiếm thêm tiền. Năm 16 tuổi, Lynda Carter cùng hai người anh em họ của mình thành lập một ban nhạc khác có tên là The Relatives. Trong nhiều năm, bà luôn ôm mộng trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Carter từng theo học đại học bang Arizona, Mỹ và bỏ ngang để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Năm 1970, Carter thử giọng và sau đó hát trong chuyến lưu diễn với The Garfin Gathering và ban nhạc Howard (Speedy) Garfin. Sau 2 năm đi biểu diễn, Carter quyết định rời ban nhạc để theo đuổi đam mê điện ảnh và bà quay trở lại Arizona.

Năm 1972, Carter giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương ở Arizona và sau đó người đẹp đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Mỹ năm 1972. Là đại diện của Mỹ dự thi Hoa hậu Thế giới năm 1972, Lynda Carter đã lọt tới Top 15 chung cuộc.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Mỹ, Lynda Carter tham gia các lớp học diễn xuất tại New York, Mỹ vào đầu những năm 1970. Bà bắt đầu đóng phim truyền hình và phim điện ảnh từ năm 1974.

Lynda Carter khi mới đăng quang Hoa hậu Thế giới Mỹ năm 1972 (trái) và hiện tại (Ảnh: Getty Images).

Sự nghiệp điện ảnh của Hoa hậu Mỹ thăng hoa khi bà đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Wonder Woman. Khi Lynda Carter được mời đóng vai chính, ban đầu nhiều người nghi ngại bà chỉ là "bình hoa di động trên màn ảnh" nhưng diễn xuất tuyệt vời của Hoa hậu đã xóa tan mọi nghi ngờ của khán giả yêu điện ảnh.

Loạt phim Wonder Woman kéo dài từ năm 1975 - 1979, được phát sóng trên kênh ABC và sau đó là CBS. Diễn xuất của Carter giúp bà nhận được nhiều lời khen ngợi và ngoài ra bà còn được trao danh hiệu biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood, một danh hiệu mà bà từng chia sẻ là bà không hề mong muốn.

Năm 2007, công ty DC Direct đã phát hành tượng của Carter trong vai Wonder Woman và do các bức tượng bán rất chạy nên nó được tái phát hành vào năm 2010.

Trong thời gian phim Wonder Woman được chiếu trên truyền hình, Carter được Viện Hàn lâm sắc đẹp quốc tế và tổ chức báo chí Anh bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Bà đã ký được hợp đồng quảng cáo đắt giá với mỹ phẩm Maybelline vào năm 1977.

Sau thành công của phim Wonder Woman, Lynda Carter trở thành diễn viên đình đám nước Mỹ. Bà có rất nhiều lời mời đóng phim và được coi là một trong số ít những Hoa hậu Mỹ có tài năng thật sự khi trở thành diễn viên. Bên cạnh công việc của diễn viên thì Carter cũng tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Người đẹp cao 1,8 m đã kết hôn hai lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà là với người quản lý Ron Samuels. Cặp đôi ở bên nhau từ năm 1977 đến năm 1982. Tới năm 1984, Hoa hậu kết hôn với luật sư Robert A. Altman. Bà rời Hollywood vào năm 1985 để cùng chồng đến sống ở Washington, D.C, Mỹ trong một vài năm. Carter và chồng có với nhau hai người con và người chồng thành đạt của bà mới qua đời vào năm 2021.

Megyn Kelly đọ dáng Lynda Carter trên thảm đỏ (Video: Access Video).

Dù đã bước qua tuổi 71 nhưng Hoa hậu Mỹ vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Như Lynda Carter tiết lộ thì bà luôn tập thể dục chăm chỉ mỗi ngày. "Dù không tập thể dục đủ một giờ nhưng chắc chắn ngày nào tôi cũng tập luyện. Tôi thường tự tập yoga tại nhà", Lynda Carter chia sẻ.

Hoa hậu nói thêm, do tập thể dục thường xuyên nên bà ăn uống khá thoải mái. "Tôi ăn bất cứ thứ gì tôi muốn nhưng với số lượng ít bởi tôi cũng phải cố gắng giữ cân nặng của mình ổn định".

Carter cũng đã công khai về cuộc đấu tranh của bà với chứng nghiện rượu và thừa nhận đã đi cai nghiện nhiều lần. Bà nói: "Nghiện rượu là một vực thẳm. Bạn sợ hãi khi cơn nghiện ập tới và không thể dừng lại. Đó là điều đáng xấu hổ vì nó có thể phá hủy gia đình và cuộc sống của bạn". Lynda Carter cho biết hiện tại bà đã tỉnh táo sau khi đi cai nghiện và có sự giúp đỡ của gia đình, những người luôn phải chịu đựng mỗi khi bà say xỉn.