Hoa hậu lĩnh "gạch đá" vì "nói phét" về hôn nhân với chồng kém 18 tuổi

Người đẹp từng ám ảnh vì cái nghèo và đổi đời sau khi thi hoa hậu

Ham So Won sinh năm 1976 tại Suwon, Hàn Quốc. Cô là con út trong một gia đình nghèo. Trên cô có anh trai và chị gái. Người đẹp Hàn Quốc từng trải qua một tuổi thơ cơ cực và đối mặt thường xuyên với sự thiếu thốn.

Bố Ham So Won là quân nhân xuất ngũ chuyển sang làm kinh doanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh không thuận lợi khiến gia đình người đẹp liên tục đối mặt với những khoản vay nợ và ngày càng sa sút.

Trong ký ức của Ham So Won, gia đình cô đã từng sống ở những nơi vô cùng xập xệ, có nhà vệ sinh ẩm thấp, phải ăn mỳ gói qua ngày, không có đủ tiền đóng tiền điện.

Ham So Won từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 (Ảnh: Naver).

Chính tuổi thơ thiếu thốn khiến Ham So Won trở nên mạnh mẽ và luôn nuôi khát vọng đổi đời. Cô quyết tâm tham gia các cuộc thi nhan sắc, tìm cách gia nhập làng giải trí để nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống nghèo đói.

Vận may mỉm cười với người đẹp khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997, bắt đầu gia nhập giới giải trí. Ham So Won hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực, từ đóng phim, ca hát đến tham gia show truyền hình thực tế. Cô từng góp mặt trong vài bộ phim của xứ kim chi như Sex Is zero (Tình dục là chuyện nhỏ), The Hairdresser, My Big Family…

Hoa hậu Hàn Quốc có cuộc sống tình cảm phức tạp

Ham So Won được xem là một trong những hoa hậu thị phi nhất nhì làng giải trí xứ Hàn. Cuộc sống cá nhân ồn ào của cô tỉ lệ nghịch với tài năng và những dấu ấn trong sự nghiệp. Năm 2005, cô hẹn hò với nam ca sĩ nổi tiếng Wheesung nhưng hai người đã phải chia tay vì sự phản đối quyết liệt từ phía công ty quản lý của anh.

Năm 2009, Ham So Won gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ với nam nghệ sĩ xứ Đài - Tăng Thiếu Tông. Mối quan hệ này chỉ kéo dài nửa năm. Sau đó, cô bước vào mối quan hệ tình cảm với một doanh nhân kém ba tuổi. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng không kéo dài quá lâu.

Ham So Won là một trong những hoa hậu Hàn Quốc có cuộc sống cá nhân thị phi (Ảnh: Instagram).

Năm 2017, Ham So Won và nam nghệ sĩ Trung Quốc kém 18 tuổi, Trần Hoa, công khai mối quan hệ sau 7 tháng hò hẹn bí mật. Chỉ vài tháng sau, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống hôn nhân thị phi. Cặp đôi có một cô con gái chung.

Trước khi về chung một nhà, gia đình hai bên cũng phản đối mối quan hệ này. Bố Trần Hoa từng dọa sẽ chấm dứt quan hệ cha con nếu cặp đôi đến với nhau. Trong khi mẹ của Ham So Won cũng khuyên cô nên dừng lại trước khi quá muộn vì khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai người.

Sau đám cưới, Ham So Won và Trần Hoa liên tục chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, những rắc rối, khó khăn do khoảng cách tuổi tác mang đến trong mối quan hệ của họ. Ham So Won được xem là trụ cột kinh tế trong gia đình trong khi Trần Hoa đảm nhiệm công việc nội trợ.

Ham So Won kết hôn với Trần Hoa, kém cô 18 tuổi từ năm 2018 (Ảnh: Newsen)

Cuộc hôn nhân thị phi và bị tố "làm màu" trên truyền hình

Từ năm 2020, chuyện tình thị phi của Ham So Won và người chồng kém tuổi thường xuyên là chủ đề trên những trang báo của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ham So Won gây chú ý khi thừa nhận, mối quan hệ giữa hai vợ chồng không ngọt ngào do bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Cựu hoa hậu xứ Hàn liên tục bị "ném đá" vì có thái độ gay gắt với mẹ chồng, thân mật quá đà với bố chồng. Những điều này được công khai trong chương trình truyền hình thực tế mà vợ chồng cô cùng tham gia.

Năm 2021, Ham So Won bất ngờ tuyên bố rời khỏi chương trình truyền hình thực tế Taste of Wife, nơi mà cô và chồng liên tục phơi bày hôn nhân. Theo tờ Korea Times, lý do khiến người đẹp 46 tuổi dừng quay show truyền hình này là vì hôn nhân giữa hai vợ chồng cô đang trục trặc.

Ham So Won và người chồng kém tuổi trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ và Hàn Quốc từ năm 2019 (Ảnh: News1).

Tháng 2/2021, Trần Hoa bày tỏ mong muốn ly hôn và về Trung Quốc sống cùng gia đình. Anh cũng không còn xuất hiện trong những livestream của cựu hoa hậu xứ Hàn.

Khi được hỏi về chuyện gia đình, Ham So Won giải thích: "Trong một mối quan hệ, sẽ có lúc tốt lúc xấu, lúc thăng hoa và lúc trầm lặng. Tôi vẫn muốn giữ lửa cho gia đình. Hãy tin tưởng và chờ tôi một thời gian".

Ham So Won còn bị bóc mẽ nói dối về gia thế của ông xã. Cô từng tự hào giới thiệu chồng trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có, có quyền thế tại Trung Quốc. Anh trở thành thực tập sinh tại một công ty của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, việc Trần Hoa là giám đốc của một công ty sản xuất quần áo cũng bị phát hiện là tin giả. Người tố vợ chồng Ham So Won nói dối còn khẳng định đã gọi điện tới nhà xưởng và nhận được câu trả lời, Trần Hoa không liên quan tới công ty này.

Vợ chồng Ham So Won và Trần Hoa bị chỉ trích vì không ngừng phơi bày cuộc sống hôn nhân trên truyền hình và bị tố nói dối (Ảnh: Naver).

Cựu hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương còn không ít lần khoe khoang về cuộc sống giàu có của hai vợ chồng trên truyền hình. Song, theo một nguồn tin, căn hộ siêu sang của họ thực chất là nhà đi thuê và Trần Hoa chỉ là một CEO "rởm".

Căn hộ hạng sang mà vợ chồng Ham So Won khoe trong một chương trình truyền hình bị phát hiện là hàng giả và giống hệt một căn hộ cho thuê có giá 2.000 USD (46 triệu đồng) mỗi tháng trên một ứng dụng điện thoại.

Khi sự việc bị phanh phui, Ham So Won khóc lóc, bày tỏ ăn năn. "Tôi đã sai và sẽ không bào chữa cho bản thân. Tất cả những việc trên hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi sẽ rời khỏi showbiz một thời gian để chuộc lỗi lầm", cô thông báo trên trang cá nhân.

Ham So Won bị phát hiện nói dối về gia thế của chồng trẻ và cuộc sống giàu sang trên sóng truyền hình (Ảnh: Newsen).

Bất chấp lời xin lỗi của Ham So Won, khán giả dành cho cô nhiều chỉ trích dữ dội. Đa số ý kiến cho rằng cựu Hoa hậu nên rời khỏi showbiz vì không xứng đáng là hình mẫu cho giới trẻ. Theo Dispatch, từ tháng 4/2021, Ham So Won đối diện làn sóng tẩy chay lớn từ khán giả Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia truyền thông xứ Hàn, việc lạm dụng các chương trình truyền hình thực tế hay tìm cách gây chú ý bằng cách "bán thông tin" hay "diễn" trên sóng truyền hình đang khiến nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng, trong đó có Ham So Won và Trần Hoa "mất điểm" trong lòng công chúng.

Gần một năm qua, Ham So Won và chồng trẻ sống kín tiếng, không còn khoe khoang trong các chương trình truyền hình thực tế hay hé lộ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.