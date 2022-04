Hoa hậu Giáng My "dát" đồ hiệu, nhan sắc như tuổi đôi mươi

Ngày 24/4, dàn sao gồm Hoa hậu Giáng My, diễn viên Thân Thúy Hà và ca sĩ Trịnh Thăng Bình... đã tham gia một sự kiện về làm đẹp. Sự kiện do Lý Thùy Chang - bà xã Chi Bảo tổ chức. Hoa hậu Giáng My có mặt sớm. Mặc chiếc váy tối giản, Giáng My tạo điểm nhấn bằng loạt phụ kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).