Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu bất ngờ diễn thời trang tại Pháp

Helen Mirren - Ngôi sao gạo cội của điện ảnh Anh đã bước sang tuổi 76 nhưng vẫn tỏa sáng trên sàn diễn thời trang. Nữ diễn viên U80 từng 4 lần được đề cử giải Oscar và chiến thắng một lần. Tên tuổi của bà gắn liền với các bộ phim như The Hundred-Foot Journey (2014), Woman in Gold (2015), Trumbo (2015), The Leisure Seeker (2017), Red 2 (2013), The Fate of the Furious (2017), Hobbs & Shaw (2019)....