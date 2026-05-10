Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua 100 tác phẩm mỹ thuật đương đại

Mới đây, triển lãm nghệ thuật Her đã khai mạc tại Hà Nội, mở ra không gian sáng tạo đa chiều xoay quanh hình ảnh và cảm thức về người phụ nữ đương đại.

Tác phẩm được trưng bày ở triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa và điêu khắc của nhiều họa sĩ đương đại như: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền...

Đây là chuỗi hoạt động sáng tạo do nhóm họa sĩ Mười Bốn tổ chức trong tháng 5, bao gồm triển lãm, workshop nghệ thuật và các buổi đối thoại chuyên đề.

Ban tổ chức cho biết, sự kiện không hướng đến việc định nghĩa phụ nữ hay tái hiện những khuôn mẫu quen thuộc về phái đẹp, mà gợi mở các trạng thái cảm xúc được tích tụ từ ký ức, trải nghiệm và góc nhìn cá nhân của mỗi nghệ sĩ.

Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa cho biết, các nghệ sĩ gặp nhau ở một chủ đề chung, sau đó mỗi người tự giám tuyển tác phẩm của mình để cùng tạo nên không gian nghệ thuật đương đại này.

“Trong suy nghĩ của tôi, người phụ nữ giống như một nhành hoa, đôi khi không cần hết sức phô bày hay quá rực rỡ, cứ bình tĩnh tỏa hương và mang lại sức sống cho không gian họ gắn bó là đủ.

Tôi tin cái đẹp không chỉ nằm ở hình dáng bên ngoài nên tôi chọn lưu giữ và khắc họa lại sự dịu dàng chân thật - như cách người phụ nữ đi qua giông gió mà vẫn giữ được điềm tĩnh. Với sáng tác của mình, tôi muốn thể hiện những điều nhỏ bé, lặng thầm nhưng rất cứng cỏi bên trong mỗi người”, chị Ngọc Lụa chia sẻ.

Theo họa sĩ - nhà văn Trương Quý, phụ nữ hay tính nữ là đề tài kinh điển của hội họa. Sự kiện được tổ chức nhằm nhấn mạnh vai trò của văn hóa nghệ thuật cũng như đóng góp của phụ nữ đối với hòa bình và phát triển bền vững.

Họa sĩ - nhà văn Trương Quý (cầm mic) và các tác giả có tác phẩm trưng bày (Ảnh: Ban tổ chức).

"Nghệ thuật có vô số con đường để tiếp cận. Các nghệ sĩ ở đây đa phần bắt đầu tác phẩm của mình từ những bức ký họa, sau đó phát triển thành tranh. Điều quan trọng là họ có một tư duy thống nhất, có sự theo đuổi mạch cảm xúc trong tác phẩm của mình, tạo nên hệ tư tưởng thẩm mỹ Việt khiến chúng ta tự hào khi phát hiện ra vẻ đẹp trong mỗi nhân vật", ông Trương Quý bày tỏ.

Triển lãm mở cửa đến 30/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art (Hà Nội).