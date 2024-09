H'Hen Niê, Ngọc Châu đi bè trên sông, catwalk ở danh thắng Tràng An

Mới đây, thí sinh Miss Cosmo 2024 trình diễn chương trình thời trang "Hello Cosmo from Vietnam", diễn ra tại Khê Cốc (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình). Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, được xem là lời chào đặc biệt từ quốc gia đăng cai.