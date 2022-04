Hé lộ về nam người mẫu điển trai của Victoria's Secret

Darren Barnet, ngôi sao của bộ phim ăn khách Never Have I Ever vừa trở thành người mẫu nam đầu tiên được mời chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang danh tiếng Victoria's Secret.

Victoria's Secret cho biết, họ mời Darren Barnet làm người mẫu quảng cáo như một phần của chiến lược phát triển toàn diện về thương hiệu.

Ngôi sao điện ảnh 31 tuổi đã xuất hiện trong chùm ảnh quảng cáo bộ sưu tập không phân biệt giới tính của dòng sản phẩm Victoria's Secret Pink. Darren Barnet cũng sẽ tham gia vào các chiến dịch quảng bá việc bảo vệ sức khỏe tâm thần cho giới trẻ do Victoria's Secret khởi xướng.

Darren Barnet trẻ trung dự sự kiện (Video: WMTV).

Darren Barnet rất hào hứng trong vai trò mới. Trên trang Instagram cá nhân, nam diễn viên viết: "Tôi rất vinh dự khi được cộng tác cùng với Victoria's Secret trong tư cách là đại sứ thương hiệu. Tôi sẽ giới thiệu những thiết kế mới trong bộ sưu tập phi giới tính của nhãn hiệu đồng thời hỗ trợ các sáng kiến của họ trong việc trao quyền cho thanh niên và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần.

Diễn viên Darren Barnet (Ảnh: Pinterest).

Tôi vô cùng hào hứng khi được quảng bá một số mẫu thời trang mới và tôi còn vui hơn khi biết tôi có thể là một phần của một chiến dịch có ý nghĩa đó là bảo vệ sức khỏe tinh thần cho người trẻ. Tôi ước rằng những vấn đề về sức khỏe tâm thần được chú trọng nhiều hơn khi tôi còn là một thiếu niên và mong muốn của tôi là chúng ta có thể tiếp cận những người trẻ tuổi cần được lắng nghe và hỗ trợ nhất.

Bộ phim Never Have I Ever đã đưa tôi trở lại thời trung học và nhắc nhở tôi về những bất an và những vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt khi còn nhỏ. Tôi biết cảm giác không thoải mái và cảm giác mong muốn được hỗ trợ quan trọng như thế nào.

Tôi yêu thích những gì mà thương hiệu đang làm, đặc biệt là sự quan tâm của họ dành cho cộng đồng và vấn đề sức khỏe tâm thần. Vì vậy tôi, thực sự vinh dự được trở thành một phần trong chiến dịch này".

Darren Barnet trong ảnh quảng cáo của Victoria's Secret (Ảnh: Victoria's Secret).

Darren Barnet có mẹ là người gốc Thụy Điển và Nhật Bản còn cha là người gốc Đức. Nam diễn viên sinh ra tại Los Angeles, Mỹ và đã tốt nghiệp Đại học Berry, Mỹ với bằng cử nhân nghệ thuật vào năm 2013. Darren Barnet muốn trở thành một diễn viên từ khi mới 5 tuổi nhưng anh không nghiêm túc theo đuổi đam mê diễn xuất cho đến khi học đại học.

Khi tới Los Angeles, Mỹ để theo đuổi nghề diễn viên, Darren Barnet từng làm nhân viên lễ tân tại một phòng tập thể dục để trang trải cho cuộc sống. Darren Barnet đóng phim chuyên nghiệp từ năm 2017 và sau đó trở nên nổi tiếng với vai chính trong bộ phim Never Have I Ever chiếu trên kênh Netflix.

Trong quá khứ, Victoria's Secret từng chỉ sử dụng những người mẫu xinh đẹp, thon thả được gọi là "thiên thần" để đại diện cho các bộ sưu tập mới và trình diễn trong Victoria's Secret Fashion Show hàng năm.

Trong hơn bốn thập kỷ qua, thương hiệu nội y quốc tế Victoria's Secret đã tuyển chọn những phụ nữ đẹp nhất trên thế giới bao gồm Tyra Banks, Naomi Campbell, Gisele Bundchen và Adriana Lima để làm người mẫu cho trang phục của họ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thương hiệu này liên tục bị tẩy chay, chỉ trích vì thiếu sự đa dạng trong hình ảnh, thiết kế và không sẵn sàng thay đổi cách thức hoạt động.

Taylor Swift trình diễn trong show của Victoria's Secret (Video: CBS).

Các siêu mẫu như Gisele Bundchen, Adriana Lima và Erin Heatherton được cho là phải trải qua cuộc kiểm tra toàn diện cơ thể, thực hiện chế độ ăn kiêng khắt khe, ăn toàn rau củ và tập thể dục sáu lần một tuần để phù hợp với hình ảnh "vòng eo 60 cm" hoặc nhỏ hơn thế. Ngay cả siêu mẫu Gigi Hadid, người đã xuất hiện trên trang bìa Vogue tới 35 lần cũng từng bị từ chối trong show nội y của hãng này vào năm 2014. Trước đây, Victoria's Secret không thuê người mẫu mặc đồ trên cỡ 12.

Victoria's Secret từng là một trong những thương hiệu nội y hàng đầu thế giới nhưng doanh thu của hãng sụt giảm mạnh những năm gần đây sau khi những khách hàng nữ của hãng phàn nàn rằng các mẫu thiết kế của Victoria's Secret dường như chỉ dành cho những người có số đo hoàn hảo, không giống như bộ sưu tập dành cho phụ nữ thông thường có vóc dáng, cân nặng hoàn toàn khác nhau.

Victoria's Secret gần đây đã thay đổi xu hướng của mình và đưa vào chiến dịch quảng cáo mới những người mẫu lớn tuổi, đẫy đà và thậm chí là chuyển giới. Hãng cũng xóa bỏ dàn "thiên thần nội y" từng gắn bó nhiều năm với thương hiệu. Thay vào đó, họ rất nỗ lực để đa dạng hóa hình ảnh trong các bộ hình quảng cáo mới. Đáng chú ý, gần đây, Victoria's Secret đã mời ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp Megan Rapinoe, Hoa hậu kiêm diễn viên Priyanka Chopra và người mẫu chuyển giới Valentina Sampaio làm người mẫu quảng cáo để đem lại hình ảnh mới mẻ cho thương hiệu.