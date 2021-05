Hấp dẫn cuộc thi vũ đạo với giải thưởng lên tới 150 triệu đồng

Dân trí Từ ngày 19/5-18/6/2021, BIDV tổ chức cuộc thi "SmartBanking Challenge - All in Dance" với sự đồng hành của giám khảo Dancer Quang Đăng, hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi bùng nổ, sáng tạo và sôi động dành cho tất cả các khách hàng và công chúng.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150 triệu đồng cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi dành cho các công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi và số lượng người tham gia. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 12h00 ngày 19/05/2021 - 12h00 ngày 18/06/2021. Người tham gia có thể cover lại vũ đạo tác phẩm gốc "SmartBanking All in" hoặc sáng tạo vũ đạo theo cách riêng của mình. Bên cạnh nội dung thi vũ đạo, đội thi cũng có thể remix nhạc và hát lại tác phẩm để được cộng điểm.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 hạng mục độc lập:

- Giải SmartBanking All In do Ban giám khảo chấm điểm chuyên môn: 1 Giải nhất: 60 triệu đồng; 1 Giải nhì: 25 triệu đồng; 1 Giải ba: 10 triệu đồng.

- Giải tác phẩm được yêu thích nhất do bình chọn của khán giả: 1 giải Nhất - 20 triệu đồng/giải; 1 giải Nhì - 15 triệu đồng/giải; 1 giải Ba - 10 triệu đồng/giải.

- Giải Đại sứ SmartBanking: Giải thưởng trị giá 10 triệu đồng dành cho 1 đội thi có clip được đăng tải trên fanpage cuộc thi, thực hiện đăng ký SmartBanking và giới thiệu được nhiều khách hàng mới sử dụng SmartBanking nhất (tổng tối thiểu 50 khách hàng mới).

Các bước dự thi như sau:

Bước 1: Cover lại tác phẩm "BIDV SmartBanking All in". Video dự thi có thời lượng tối thiểu 1 phút.

Bước 2: Đăng tải bài dự thi lên tường Sự kiện của BIDV và chờ phê duyệt trong vòng 12 giờ.

Bài dự thi hợp lệ bao gồm các thông tin sau: Tên đội dự thi; Hashtag: #BIDV #SmartBankingChallenge #AllinDance.

Đồng thời, đội thi cần gửi video dự thi dưới dạng link đính kèm đến email của Ban tổ chức: marketing@bidv.com.vn kèm các thông tin về Tên đội dự thi; Họ tên và số điện thoại các thành viên.

Thể lệ chi tiết xem Tại đây.

Trường Thịnh