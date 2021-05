Hành trình từ "hotgirl trà sữa" tới vợ của tỷ phú giàu có hơn 19 tuổi

Dân trí "Hotgirl trà sữa" Chương Trạch Thiên là một trong những nữ tỷ phú trẻ và nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ngôi sao truyền hình thực tế kết hôn với doanh nhân hơn cô 19 tuổi và trở thành nữ doanh nhân.

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 trong một gia đình giàu có. Bố cô là doanh nhân thành đạt và là Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Trung Quốc. Mẹ cô là một dược sĩ nhưng bố mẹ Chương Trạch Thiên ly hôn từ rất sớm. Cô sống cùng bố và được bố cưng chiều, đầu tư giáo dục từ khi còn nhỏ. Chương Trạch Thiên học múa, hội họa, thể dục nhịp điệu ngay từ khi còn nhỏ xíu.

Chương Trạch Thiên trở thành hiện tượng mạng và "hotgirl trà sữa" vào năm 2009, khi cô mới 16 tuổi.

Cô gái tuổi teen trở thành hiện tượng mạng khi bức ảnh cô cầm cốc trà sữa nổi tiếng và chia sẻ khắp mạng xã hội vào năm 2009. Người đẹp sinh năm 1993 nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và được gọi là "cô bé trà sữa" cùng lời mời chào gia nhập làng giải trí.

Khi còn đi học, Chương Trạch Thiên có thành tích học tập rất tốt và tích cực với những hoạt động ngoại khóa của trường. Cô gái xinh xắn này từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời tham gia bộ phim Kim lăng thập tam thoa nhưng cô đã từ chối vì muốn tập trung cho việc học tập. Vai diễn này sau đó được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dành cho Nghê Ni.

Năm 2011, Chương Trạch Thiên được tuyển thẳng vào trường Đại học bậc nhất Trung Quốc là Đại Học Thanh Hoa và người đẹp sinh năm 1993 cũng là cái tên nổi bật của trường. Năm 2014, "hot girl trà sữa" tiếp tục xuất hiện trước công chúng trong video quảng cáo thế vận hội mùa hè ở Nam Kinh.

Sau khi nổi tiếng, cô được mời chào đóng phim, tham gia các chương trình quảng cáo nhưng Chương Trạch Thiên ưu tiên việc học tập.

Năm 2014, cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên một năm tại Đại học Barnard (thuộc Đại học Columbia, Mỹ). Trong thời gian học tập tại Mỹ, Trạch Thiên gặp gỡ Lưu Cường Đông, CEO của công ty thương mại điện tử nổi tiếng JD.com. Lưu Cường Đông nhiều hơn Chương Trạch Thiên 19 tuổi và từng có tin đồn đã lấy vợ và có con riêng.

Cặp đôi bị phát hiện đi mua sắm, du lịch cùng nhau. Quyết định hò hẹn với một người hơn mình tới 19 tuổi khiến fan của "hotgirl trà sữa" không hài lòng. Họ phản đối mối quan hệ giữa cô và Lưu Cường Đông và không chấp nhận sự thật, nữ thần tượng đã có bạn trai.

Chương Trạch Thiên gặp Lưu Cường Đông, doanh nhân hơn cô 19 tuổi, vào năm 2014 khi đang du học tại Mỹ.

Bất chấp những lời dị nghị, Trạch Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn chung sống cùng Lưu Cường Đông. Cặp đôi làm đám cưới tại Australia sau 1 năm hò hẹn. Một nguồn tin cho hay, Lưu Cường Đông đã mua một căn nhà sang trọng ở Sydney, Australia để làm quà cưới cho vợ mình.

6 tháng sau đám cưới, Chương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng. Lúc đó cô mới 22 tuổi. Trở thành vợ của một trong những doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc, cuộc sống của Trạch Thiên thay đổi hoàn toàn.

Người đẹp 28 tuổi ngừng hoạt động trong làng giải trí, tham dự nhiều sự kiện của giới thượng lưu, giao du với những người nổi tiếng, trở thành đại diện cho các thương hiệu danh tiếng và xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện đình đám của làng giải trí.

Năm 2016, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Australia bất chấp những lời dị nghị của công chúng. Lúc này, Chương Trạch Thiên mới 22 tuổi.

Hai vợ chồng Chương Trạch Thiên đón con gái đầu lòng chào đời đúng 6 tháng sau hôn lễ.

"Hotgirl trà sữa" năm nào giờ đã trở thành một nữ doanh nhân, một người của công chúng, một người lan tỏa năng lượng tích cực. Cô thay đổi phong cách thời trang, trở thành một quý cô quý phái và chuyên diện những món hàng hiệu đắt tiền. Người đẹp từng có dịp gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn như tỷ phú Bill Gates, Thống đốc Canada - ông David Johnston và huyền thoại của giới bóng đá David Beckham.

Năm 2017, Trạch Thiên lọt top danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc cùng chồng do tạp chí New Fortune bình chọn. Trong đó, hotgirl trà sữa được xem là nữ tỷ phú trẻ nhất. Năm nay, hai vợ chồng Chương Trạch Thiên vẫn có mặt trong danh sách top 500 người giàu nhất Trung Quốc với vị trí thứ 21, tăng 10 bậc so với năm ngoái. Tổng tài sản của vợ chồng Trạch Thiên lên tới 22 tỷ USD, tăng gấp 2 lần rưỡi so với năm ngoái.

Trở thành vợ của doanh nhân giàu có, cuộc sống của Chương Trạch Thiên sang một trang mới. Cô gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có trên thế giới như tỷ phú Bill Gates.

Chương Trạch Thiên góp mặt trong các bữa tiệc của giới nhà giàu tại Trung Quốc.

Trên trang cá nhân của Chương Trạch Thiên, cô vẫn hay đăng tải các hình ảnh bên chồng con và khẳng định hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, sóng gió cũng từng ập đến với gia đình "hotgirl trà sữa".

Năm 2018, chồng cô bất ngờ bị bắt giữ tại Minneapolis, Mỹ vì cáo buộc hãm hiếp một nữ sinh đại học. Tuy nhiên, Lưu Cường Đông đã được thả chỉ trong vài giờ và sau đó không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Các điều tra chỉ ra rằng hai người quan hệ tình dục tự nguyện.

Bê bối tình dục đã khiến danh tiếng của Lưu Cường Đông bị ảnh hưởng không nhỏ và mối quan hệ giữa hai vợ chồng Chương Trạch Thiên bị đồn đại rạn nứt một thời gian.

Với sự hậu thuẫn của chồng và khả năng của riêng mình, Chương Trạch Thiên trở thành doanh nhân và lọt top 500 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc từ năm 2017 đến nay.

Gia đình hạnh phúc của Chương Trạch Thiên và Lưu Cường Đông.

Dù Chương Trạch Thiên im lặng hoàn toàn trước bê bối tình dục của chồng, nhưng cô lặng lẽ tạm gỡ bỏ một số hình ảnh hai vợ chồng trên trang cá nhân. Lưu Cường Đông cũng đăng bài viết dài giải thích rằng, hành vi của mình không vi phạm pháp luật và công khai nói lời xin lỗi vợ.

Một năm sau vụ việc, Lưu Cường Đông lại một lần nữa bị cáo buộc cưỡng dâm một nữ sinh viên đại học người Trung Quốc tại Mỹ. Nạn nhân yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại hơn 50.000 USD. Vụ việc tiếp tục khiến Chương Trạch Thiên rơi vào những tháng ngày bị cộng đồng mạng mỉa mai, tấn công.

Dáng vóc mi nhon và vẻ ngoài duyên dáng, dịu dàng, quý phái của Chương Trạch Thiên sau một lần sinh nở.

Vợ chồng Chương Trạch Thiên vẫn hạnh phúc sau cáo buộc cưỡng dâm của Lưu Cường Đông tại nước ngoài.

Hotgirl trà sữa vẫn lựa chọn im lặng trước mọi việc. Sau đó, hình ảnh vợ chồng Chương Trạch Thiên và Lưu Cường Đông cùng đi du lịch tại Thụy Sỹ được đăng tải, đập tan loạt tin đồn ly hôn của hai người. Cuối năm 2019, Chương Trạch Thiên quyết định sang Anh, theo học tại Đại học Cambridge.

Người đẹp 28 tuổi đang thực hiện công việc đầu tư và làm cố vấn thời trang cho mảng sản phẩm cao cấp của tập đoàn JD của gia đình. Trạch Thiên có cuộc sống viên mãn, nổi tiếng và sự nghiệp thành công rực rỡ sau những sóng gió.

Tháng 5/2021, Chương Trạch Thiên tham dự một sự kiện thời trang cùng Lưu Gia Linh và Chương Tử Di.

Chương Trạch Thiên và chồng đang sở hữu khối tài sản lên tới 22 tỷ USD. Bản thân cô cũng là một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất của Trung Quốc hiện tại.

Mi Vân

Theo Xinhuanet/Sohu