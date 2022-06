Hành trình đến chiến thắng của đội Puka nhờ tinh thần không ngại thử thách

Vòng chung kết diễn ra đầy kịch tính với hàng loạt thử thách khó khăn. Dưới sự dìu dắt của diễn viên Puka và ca sĩ Will, 2 đội chơi là Kiến Đen và Mario lần lượt bước vào vòng chung kết với tinh thần vững vàng, không ngại gian nan, quyết tâm giành lấy chiến thắng.

Vượt thử thách cấp độ khó nhất A+

Ở cấp độ khó nhất A+ này, người chơi còn phải thực hiện thử thách vô cùng cam go bao gồm "Đi guốc gỗ gánh sữa", "Bò lên trượt xuống", "Nhảy bao bố", "Mảnh ghép chốt hạ", "Chạy lên tường" và "Dòng sữa chiến thắng". Cuộc đua chính thức diễn ra khi 2 bé Thiên Kỳ - đội Puka và Đức Long - đội Will bắt đầu xuất phát. Nhìn vào thể trạng, khán giả có thể đánh giá rằng chiến binh nhí đội Puka có phần nhỏ bé hơn so với đội bạn. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm, anh bạn nhỏ đội Puka đã bắt đầu lật ngược tình thế khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Gia Kỳ (áo xanh) tham gia thử thách với sức lực yếu thế hơn đối thủ và gặp nhiều khó khăn. Ấy thế mà bạn nhỏ này rất kiên trì và quyết tâm để vượt qua thử thách đầu tiên khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Các thử thách ở cấp độ A+ khiến các chiến binh nhí tốn rất nhiều thời gian và sức lực để có thể vượt qua.

Kiên cường vươn đến chiến thắng

Trải qua những màn tranh tài quyết liệt, với tổng thời gian thi đấu ít hơn, đội Kiến Đen của đội trưởng Puka đã trở thành đội chiến thắng mùa 1 gameshow Ngại Gì Thử Thách. Nhìn lại hành trình đi đến chiến thắng mới thấy các chiến binh nhí cũng đã không ít lần thất bại, nhưng nhờ vào tinh thần kiên cường, không ngại thử thách nên dù khó khăn cách mấy, các thí sinh cũng không bao giờ bỏ cuộc mà còn thêm phần quyết tâm vươn lên để giành lấy chiến thắng. Kết quả này như là "trái ngọt" đối với đội Kiến Đen cũng như truyền được cảm hứng rất lớn đối với khán giả theo dõi chương trình.

Chân dung đội vô địch mùa 1 của gameshow Ngại Gì Thử Thách.

Trước khi vươn đến chiến thắng, đội Kiến Đen đã gặp không ít lần thất bại thậm chí là chấn thương. Chính ý chí kiên cường đã tiếp thêm động lực để các chiến binh thêm phần mạnh mẽ.

Ngoài rèn luyện sức khỏe, phụ huynh có thể cung cấp thêm chất dinh dưỡng vào trong bữa ăn để giúp trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh và vươn lên giành lấy chiến thắng dễ dàng.

"Nền tảng vững vàng, ngại gì thử thách" chính là khẩu hiệu của gameshow vận động được yêu thích mùa 1. Đúng với tinh thần khẩu hiệu, với một nền tảng dinh dưỡng vững vàng, sức khỏe dẻo dai cùng một tinh thần quyết tâm kiên trì, các thử thách dù khó khăn đến mấy đều có thể vượt qua. Khép lại mùa 1 Ngại Gì Thử Thách, nhiều khán giả cũng nuối tiếc và trông chờ sự trở lại vào mùa 2. Bình luận trên chương trình, chị Minh, khán giả xem đến từ Quận 3 cho biết: "Chị rất trông chờ sự trở lại của mùa 2. Chị sẽ đăng ký cho con tham gia ngay chương trình này. Nhìn thấy sự thay đổi theo hướng tích cực từ các bé tham gia đó là điều mà chị mong muốn ở bé con nhà mình".

Xem lại tập cuối của gameshow "Ngại gì thử thách" tại link https://youtu.be/0HOvFzhTDR4

