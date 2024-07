Hàng nghìn người xếp hàng chục tiếng để gặp… Triệu Lệ Dĩnh

Theo một nguồn tin, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thương mại này từ 4h đến 16h chỉ để gặp Triệu Lệ Dĩnh. Dù vất vả, họ không dám rời chỗ vì có quá đông người tới sự kiện.

Tham dự sự kiện, nữ diễn viên thế hệ 8X diện chiếc váy dạ hội lộng lẫy, trang điểm theo phong cách tự nhiên. Hiện, các từ khóa liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh trở thành xu hướng "hot" trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Tờ Sina nhận định, sự săn đón của người hâm mộ chứng minh sức hút lớn của Triệu Lệ Dĩnh.

Nữ diễn viên họ Triệu được hàng nghìn người săn đón (Ảnh: Sina).

Triệu Lệ Dĩnh được gọi là "nữ diễn viên quốc dân" của làng giải trí Hoa ngữ. Vào nghề hơn chục năm, cô ngày càng được yêu thích vì sự chăm chỉ, nỗ lực làm mới mình trong công việc. Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã xếp thứ 4 trong danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn.

Ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ trung hơn tuổi, nụ cười ngọt ngào và sự thân thiện của cô được nhiều khán giả đánh giá cao. Nhiều năm qua, mỹ nhân sinh năm 1987 được xem là một trong những ngôi sao xinh đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc, luôn có tên trong danh sách mỹ nhân quyến rũ nhất Trung Quốc do khán giả bình chọn.

Phong cách thời trang trẻ trung, gương mặt trẻ thơ của Triệu Lệ Dĩnh, kết hợp với cách trang điểm và kiểu tóc phù hợp là những yếu tố giúp Lệ Dĩnh "ăn gian" tuổi thành công.

Dòng người xếp hạng ở trung tâm thương mại hàng chục tiếng đồng hồ để chờ gặp Triệu Lệ Dĩnh (Ảnh: Sina).

Sau khi công khai ly hôn vào tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh như hồi sinh và lột xác. Cô luôn xuất hiện với dáng vẻ năng động, tươi vui và trẻ trung, lấy công việc làm niềm vui và luôn khiến bản thân bận rộn.

Triệu Lệ Dĩnh là nữ nghệ sĩ cùng lứa với Dương Mịch, Angelababy. Trong khi hai nữ đồng nghiệp vẫn chỉ được xem là ngôi sao giải trí, Triệu Lệ Dĩnh dần ghi danh vào hàng ngũ những diễn viên thực lực của làng điện ảnh Trung Quốc.

Khoảng hơn một năm nay, cô gần như ở ẩn, vắng mặt tại các sự kiện giải trí để tập trung trau dồi diễn xuất. Những cố gắng của cô được truyền thông và người hâm mộ ghi nhận.

Đầu năm nay, cô tham gia một vai diễn phụ trong bộ phim điện ảnh Điều ước thứ 20 của đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu. Trong vai một người phụ nữ câm bị cưỡng hiếp, Triệu Lệ Dĩnh được các đồng nghiệp và đạo diễn họ Trương khen ngợi hết lời.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhận xét, Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên chăm chỉ, chuyên nghiệp và hết mình với nghề. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã được đề cử ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Bách Hoa (Trung Quốc).

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sự kiện ngày 13/7 (Ảnh: Sina).

Triệu Lệ Dĩnh còn góp mặt trong dự án điện ảnh She's Got No Name (Tương Viên Lộng), phim vừa được ra mắt tại LHP Cannes 2024 ở Pháp. Tương Viên Lộng còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A của Trung Quốc như Chương Tử Di, Dương Mịch, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ…

Những thành công liên tiếp trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong 2 năm qua đã chứng minh sự chuyển hướng tích cực của Triệu Lệ Dĩnh. Những bộ phim truyền hình chính kịch như Cánh đồng hy vọng, Gió thổi Bán Hạ, Hạnh phúc tới vạn gia có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh đều thành công về lượt người xem, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Phim truyền hình cổ trang Dữ phượng hành có sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng mang lại những hiệu ứng bất ngờ. Nội dung phim không quá mới mẻ nhưng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và phản ứng hóa học giữa cô và bạn diễn vẫn rất ăn ý, tự nhiên.

Triệu Lệ Dĩnh được khen ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thời trang (Ảnh: Weibo).

Theo Sina, nữ diễn viên sinh năm 1987 hiện là một trong những ngôi sao có mức cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất tại Trung Quốc. Đối với mỗi một bộ phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận được mức thù lao tầm 30 triệu NDT (khoảng 103 tỷ đồng).

Nữ diễn viên cũng chứng minh bản thân đi đúng hướng khi tạm thời chia tay các tác phẩm cổ trang, ngôn tình quen thuộc để theo đuổi các bộ phim chính kịch, phản ánh vấn đề xã hội đương đại.

Việc tập trung cho công việc diễn xuất thay vì đầu tư cho các hoạt động thương mại giúp Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen từ truyền thông, giới chuyên môn Trung Quốc.

Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong dự án Câu chuyện người phụ nữ ra tù của đạo diễn tài năng Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương là đạo diễn lớn, từng thành công với các phim Đường Sơn đại địa chấn, Lão Pháo Nhi, Thiên hạ vô tặc, Phi thành vật nhiễu (Không yêu đừng làm phiền).