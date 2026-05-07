Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 tái hiện hành trình Hải Phòng

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thành phố Cảng anh hùng (13/5/1955-13/5/2026). Chương trình năm nay mang chủ đề “Hải Phòng - hội tụ - tỏa sáng”, thể hiện hành trình phát triển của thành phố từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng hội nhập quốc tế.

Hình ảnh buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 (Ảnh: Đ.X.).

Theo ban tổ chức, “hội tụ” là sự kết tinh của văn hóa, lịch sử, con người và các nguồn lực phát triển hiện đại. Chủ đề này phản ánh diện mạo Hải Phòng mới với không gian phát triển rộng mở, bản sắc riêng và động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

“Tỏa sáng” được xem là bước phát triển tất yếu của thành phố trong giai đoạn hội nhập. Lễ hội đồng thời là dịp tôn vinh truyền thống của thành phố anh hùng và khẳng định vị thế ngày càng cao của Hải Phòng trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm chính trị - hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000-12.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình và các nền tảng số.

Đêm khai mạc có sự tham dự của nhiều đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và các đoàn nghệ thuật nước ngoài.

Sân khấu được thiết kế theo mô hình đại cảnh ngoài trời, kết hợp hệ thống màn hình LED, âm thanh và ánh sáng hiện đại. Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Đêm nghệ thuật được chia thành 3 chương gồm: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”. Nội dung tái hiện chặng đường phát triển của thành phố từ truyền thống cách mạng đến một đô thị hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như: Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi và Phạm Thu Hà. Đêm khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kênh THP của Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng.

Dịp này, Hải Phòng tổ chức hơn 60 hoạt động ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, triển lãm, thể thao và quảng bá du lịch. Một số sự kiện tiêu biểu gồm Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”, Giải Golf Hoa Phượng Đỏ và Liên hoan rượu vang quốc tế.

Thành phố cũng sẽ khởi công và khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và văn hóa - xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng, khẳng định những thành tựu phát triển của thành phố và tạo khí thế thi đua hướng tới các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.