Hai lần đáp trả đầy tinh tế của đại gia làng giải trí Châu Hải My

Châu Hải My, sinh năm 1966, là mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí Hồng Kông. Cô từng được truyền thông ca tụng là "nữ thần sắc đẹp" trong suốt những năm 90 nhờ vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm.

Nhiều tờ báo còn chọn Châu Hải My là người tình trong mộng của khán giả thập niên 90 vì gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông. Dung nhan của nữ diễn viên sinh năm 1966 được miêu tả "dịu dàng, thanh khiết", hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ.

Châu Hải My vào vai Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ thiên đồ long ký" (Ảnh: Sina).

Châu Hải My bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1985 và tham gia nhiều bộ phim truyền hình dài tập của Hồng Kông trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước.

Sau sự thành công của bộ phim Ỷ thiên đồ long ký, Châu Hải My được xếp vào hàng minh tinh và nổi tiếng khắp châu lục với vai diễn Chu Chỉ Nhược. Cô tiếp tục thành danh với Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Đôn Hoàng truyền kỳ…

Cô rời Hồng Kông, sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp điện ảnh từ năm 2001 trước khi quay trở lại Hồng Kông vào năm 2008. Ngoài sự nghiệp điện ảnh nổi tiếng, Châu Hải My còn được xem là một trong những nữ minh tinh xinh đẹp và cá tính bậc nhất làng giải trí xứ hương cảng.

Hiện tại, nữ diễn viên 56 tuổi được nhiều người ngưỡng mộ vì hình tượng nữ nghệ sĩ rất mạnh mẽ và độc lập. Dù không đóng phim thường xuyên trong những năm gần đây nhưng cô sở hữu khối tài sản đáng nể. Cô nắm trong tay gần 70 triệu USD (1.600 tỷ đồng) gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng nhờ sự nhạy bén, thông minh.

Châu Hải My tham gia "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" (Ảnh: Weibo).

Châu Hải My hiện đang sống trong một biệt thự rộng rãi, tiện nghi ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô được biết đến là một người rất yêu chó và nuôi tới 5 chú chó lông. Ngôi sao một thời của màn ảnh TVB thường chia sẻ những clip và hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình như nấu ăn, làm vườn hay chơi đùa với cún cưng.

Châu Hải My tâm sự, cô bắt đầu học cách sống giản dị, kín tiếng hơn khi bước vào tuổi 50. Ngôi sao đình đám một thời hài lòng với cuộc sống không chồng, không con và chỉ theo đuổi những sở thích cá nhân. Nữ diễn viên rời xa các hoạt động của làng giải trí gần 5 năm nay.

Châu Hải My từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Lữ Lương Vỹ. Họ gặp nhau trong phim Đảo nở phong vân, khi đó Châu Hải My mới 19 tuổi. Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ) nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vài tháng. "Tôi có lẽ không hợp với việc cưới chồng có con", Châu Hải My chia sẻ khi ly hôn.

Ngôi sao 56 tuổi giờ không còn đóng phim, rời xa làng giải trí và sống một mình tại biệt thự sân vườn ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Hậu ly hôn, Châu Hải My và chồng cũ vẫn xem nhau là đồng nghiệp, bạn bè, tiếp tục hợp tác chung. Sau cuộc hôn nhân duy nhất này, cô cũng hò hẹn với nhiều đối tượng khác nhưng tuyên bố không kết hôn, không sinh con. Người đẹp vui vẻ với việc hò hẹn nhưng luôn né tránh hoặc quyết định chia tay khi đối phương đề cập tới chuyện làm đám cưới.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm về việc không sinh con: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi. Phần lớn chúng ta đều trải qua quá trình kết hôn, sinh con nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì vậy, tôi càng nghĩ không cần phải lập gia đình".

Ngôi sao U60 vẫn trẻ đẹp và quyến rũ bất chấp thời gian (Ảnh: Sina).

Khi Châu Hải My khẳng định đang hạnh phúc với cuộc sống không chồng, không con, cư dân mạng đã để lại bình luận và bày tỏ sự tiếc nuối cho cô. Đáp lại, ngôi sao của Ỷ thiên đồ long ký chia sẻ: "Tôi không có ngai vàng để thừa kế". Câu trả lời của Châu Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người theo dõi cô ấy.

Châu Hải My khẳng định hạnh phúc khi được sống theo đúng mong muốn. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trẻ trung, tươi vui. Bên cạnh những bình luận tích cực, cũng có những nhận xét khiếm nhã cho rằng, nữ diễn viên 56 tuổi đang cố "cưa sừng làm nghé". Đáp lại những lời nhận xét này, Châu Hải My bình luận: "Chuyện này là hoàn toàn bình thường. Đừng nói với tôi là bạn sẽ không bao giờ già đi nhé".

Châu Hải My tâm sự cô hài lòng với cuộc sống một mình. "Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không", nữ diễn viên khẳng định.

Cô dành thời gian theo đuổi những sở thích cá nhân và không còn nghĩ tới chuyện cưới chồng, sinh con (Ảnh: Sohu).