"Gu" ăn mặc của Mark Zuckerberg, Steve Jobs và chuyện thời trang phái mạnh

Tại buổi talkshow Xu hướng thời trang nam 4.0 do báo điện tử Dân trí tổ chức, các khách mời đã trò chuyện, đưa ra quan điểm về các vấn đề: Nam giới mặc thế nào là đẹp? Với thời đại 4.0, cuộc sống trở nên bận rộn, cần mọi thứ nhanh chóng hơn thì xu hướng thời trang nam có sự thay đổi thế nào? Đồng thời những tư vấn thiết thực nhất cho phong cách thời trang ngày Tết đã được NTK chia sẻ.

Phó Tổng thư ký - báo điện tử Dân trí Trần Ngọc Lan (ngoài cùng phải) tặng hoa cho các khách mời (Ảnh: Toàn Vũ).

"Nam giới mặc đẹp khi thể hiện được phong thái tự tin và bản lĩnh"

Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam cho rằng: "Trước đây đã từng có rất nhiều quan niệm "mặc đẹp" khác nhau của nam giới. Có những người cho rằng, chỉ cần chọn những sản phẩm thời gian có thương hiệu là có thể giúp cho việc mặc đồ trở nên đẹp hơn. Nhưng tôi cho rằng, nam giới mặc đẹp là khi họ thể hiện được một phong thái tự tin và bản lĩnh".

Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam: "Nam giới mặc đẹp là khi họ thể hiện được một phong thái tự tin và bản lĩnh" (Ảnh: Toàn Vũ).

Bà Phạm Thị Tuyết cho biết, kim chỉ nam của Owen khi xây dựng thương hiệu là đem lại được giá trị cho khách hàng: "Chúng tôi có hai tiêu chí, thứ nhất là giúp cho đấng mày râu trở nên đẹp, tự tin hơn khi sử dụng trang phục của Owen. Thứ hai là trang phục phải có những sản phẩm tính năng xuất phát từ nguyên liệu".

Đồng quan điểm với bà Phạm Thị Tuyết, Hoa hậu, NTK Ngọc Hân bày tỏ: "Bản thân Ngọc Hân cũng không đánh giá phong cách nào đẹp hơn, bởi tôi là một NTK nên rất yêu thích sự đa dạng về thời trang, tôi luôn tôn trọng gu ăn mặc của từng người. Nhưng tôi rất đề cao việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Ở công sở tiêu chuẩn mặc đẹp sẽ khác với tiêu chuẩn mặc đẹp của một buổi đi dã ngoại hay chơi thể thao. Chính vì vậy để am hiểu và lựa chọn trang phục phù hợp rất quan trọng với đàn ông".

Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi rất đề cao việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với hoàn cảnh" (Ảnh: Toàn Vũ).

Giải mã "gu" ăn mặc của Steve Jobs, Mark Zuckerberg và chuyện "cưỡi lên lưng hổ" của Owen

Có rất nhiều chị em phụ nữ cho rằng: "Đàn ông sướng lắm, vì không cần đau đầu chuyện quần áo. Mùa hè có thể mặc quần âu, áo sơ mi, áo polo, mùa đông chỉ cần khoác một chiếc áo vest, không cần mất quá nhiều thời gian, đau đầu nghĩ xem ngày hôm nay mặc gì. Chính suy nghĩ này đã làm giới hạn sự đa dạng của thời trang nam.

Ông Đoàn Đức Thuận - Phó Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam đã đi sâu lý giải điều này.

"Tôi nghĩ rằng thời trang công sở nam đơn điệu xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất là do nam giới chưa dành sự quan tâm nhiều cho thời trang. Có thể nam giới cho rằng thời trang không phải là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày.

Lý do thứ hai có thể do nam giới còn "ngại" nổi bật và "ngại" chọn đồ. Bản thân tôi cũng có một chút ngại khi phải kết hợp nhiều món đồ với nhau, lựa chọn chất liệu phù hợp".

Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt talkshow là MC Thái Dũng (Ảnh: Toàn Vũ).

"Trong một cuộc khảo sát của Owen có một dòng sản phẩm nam giới yêu thích đó chính là dòng áo có tính năng chống nhăn. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó không phải là tính năng quan trọng nhất, nhưng đó lại là tính năng được nam giới đề cao.

Tôi nhớ có một số nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ như Mark Zuckerberg hay Steve Jobs trước khi trở thành những người nổi tiếng họ luôn mặc áo polo. Họ nói rằng lựa chọn áo polo để tiết kiệm thời gian cho công việc. Điều đó chứng tỏ việc lựa chọn những sản phẩm thời trang đơn điệu với nam giới có thể xuất phát từ một chữ "ngại".

Tuy nhiên nếu nam giới có thể vượt qua được chữ "ngại" đó nam giới có thể tạo được sự ấn tượng tốt, một phong thái tự tin. Như ông cha ta vẫn nói: "Quen nhau sợ dạ, lạ sợ áo quần". Nam giới có thể tạo được thiện cảm, sự ấn tượng trong mắt người khác thông qua trang phục".

Bà Phạm Thị Tuyết cho rằng, nếu như đàn ông khi đi sắm đồ có một người tư vấn tốt họ sẽ chọn được những bộ đồ rất đẹp. Còn thông thường, đàn ông mua đồ rất ngại hỏi, họ thường lựa chọn trang phục theo những thói quen cũ.

"Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp thời trang nam giới trong thời gian tới. Giải pháp thời trang chính là "All in one". Khi khách hàng vào website hoặc gọi điện về hotline của Owen, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp cho khách hàng. Chủ động tư vấn cho khách chọn đồ theo nhu cầu như mặc đi phỏng vấn, đi picnic. Owen sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp trong từng hoàn cảnh để khách hàng có thể phối đồ mà không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ", bà Tuyết nói.

Ông Đoàn Đức Thuận kể chuyện "cưỡi lên lưng hổ", tiên phong thời trang nam của Kowil Việt Nam (Ảnh: Toàn Vũ).

Ông Đoàn Đức Thuận kể câu chuyện: "Khi Owen ra đời là thương hiệu tiên phong về thời trang nam, chúng tôi đưa ra giải pháp về "Fit". Khoảng 15 - 20 năm về trước quần áo thường có xu hướng rất rộng, dáng thô, thùng thình,...

Thời đó ở nước ngoài người ta đã sử dụng các bộ trang phục kiểu dáng rất đẹp, vừa vặn. Chúng tôi đã nghiên cứu và tiên phong đưa ra các bộ trang phục vừa vặn với cơ thể giúp người mặc đẹp hơn.

Ngoài ra, một số nam giới có các vấn đề khác vì tỷ lệ cơ thể như vòng bụng lớn, tiết nhiều mồ hôi,... Những sản phẩm chúng tôi nghiên cứu cũng có giải pháp khắc phục các vấn đề khách hàng nam giới thường gặp.

Owen cũng đã rất mạnh mẽ theo hướng "Fashion Solution", tức là giải pháp thời trang mang tính đồng bộ và giải quyết được các vấn đề của khách hàng nam ở Việt Nam".

MC Thái Dũng kết hợp tinh tế vest với áo sơ mi và quần sáng màu. Anh tạo điểm nhấn bằng đôi giày thanh lịch và màu tất thời trang làm toát lên khí chất riêng (Ảnh: Toàn Vũ). Hoa hậu, NTK Ngọc Hân đã đưa ra nhiều bí quyết giúp đàn ông chủ động, tự tin hơn khi lựa chọn trang phục: "Đến với những buổi tiệc sang trọng, nam giới vẫn có thể vận một bộ vest nhưng tạo điểm nhấn bằng một chiếc cà vạt hay một chiếc nơ cũng sẽ tạo nên ấn tượng và sự khác biệt. Tinh tế hơn một chút, nam giới có thể sử dụng các phụ kiện như cài tay áo, khăn ở túi,... Nam giới cũng có rất nhiều phụ kiện để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình. Trong khi đó chị em phụ nữ thì phải quần áo, váy kết hợp cùng phụ kiện khá là phức tạp". Tùy vào chỉ số hình thể của nam giới đều cần những phương án lên đồ khác nhau. "Với những tạng người cao, gầy, Ngọc Hân thường sẽ tư vấn cho các anh lựa chọn những trang phục sáng màu, lựa chọn những chiếc áo sơ mi, áo vest có họa tiết kẻ caro lớn sẽ giúp vóc dáng nam giới trông có vẻ đậm người hơn. Không nên chọn những trang phục quá ôm bởi những bộ trang phục ôm sát khiến vóc dáng vừa cao vừa gầy. Còn với những bạn nam giới có vóc dáng đậm người hơn một chút có thể chọn những bộ trang phục có gam màu tối, trung tính như đen, xanh, tím than và các họa tiết sọc,... sẽ giúp tạo hiệu ứng tốt, giúp vóc dáng trông thon gọn hơn. Đối với các bạn nam có làn da hơi tối màu có thể lựa chọn những chiếc sơ mi có tông màu sáng, pastel".

Bên cạnh việc quan tâm đến tính tiện ích của thời trang nam giới, bà Phạm Thị Tuyết, thời gian gần đây Owen tìm đến các loại nguyên liệu xanh.

"Đơn cử như nguyên liệu đầu tiên là sợi tre. Yếu tố đầu tiên mà chúng tôi quan tâm đó là những nguyên liệu đó giúp cho người ta có sức khỏe, đảm bảo không ô nhiễm môi trường và liên quan đến tính năng chống nhăn, kháng khuẩn, chống tia cực tím…

Thời gian gần đây, chúng tôi phát triển nhiều nguyên liệu xanh khác như sợi cà phê, sợi sen, sợi bạc hà hoặc nguyên liệu bằng chè".

Bà Phạm Thị Tuyết đề cao tầm quan trọng của thời trang xanh trong xã hội 4.0 (Ảnh: Toàn Vũ).

"Tôi có khoảng thời gian dài gắn bó với các nguyên liệu thân thiện với môi trường Việt Nam. Tôi đưa sợi đay, thổ cẩm vào các BST của mình, được khách hàng đón nhận, thêm tự hào về sản phẩm Việt Nam", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ (Ảnh: Toàn Vũ).

Ông Đoàn Đức Thuận thông tin thêm: "Với chúng tôi, việc thuyết phục khách hàng không khó. Lý do vì bản thân các sản phẩm làm từ sợi tre, trà, cà phê… bản thân nó đã là nguyên liệu tự nhiên có tính năng rất tốt.

Đơn cử như sản phẩm từ sợi cà phê dùng làm áo sơ mi, bản thân nó có tính năng thấm hút mồ hôi, tránh tia cực tím và sử dụng hiệu quả hơn là các sản phẩm làm từ nguyên liệu hóa học. Chính vì vậy, các khách hàng nam, họ quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề trên nên họ thích dùng.

Ngoài ra, từ góc độ khách hàng, hiện nay đa số họ là các khách hàng trẻ, là thế hệ Gen Z các vấn đề bảo vệ môi trường cũng được họ quan tâm và có trách nhiệm hơn thế hệ cũ, vậy nên việc tiếp cận thời trang xanh với họ cũng dễ dàng hơn".