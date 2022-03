Góc khuất của "chị đẹp" Han Ga In: Bị bạo hành, thiếu thốn tình thương

Trong chương trình Circle House, Han Ga In đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi nghẹn ngào kể về tuổi thơ không được chị gái yêu thương.

Mỹ nhân Mặt trăng ôm mặt trời kể lại: "Tôi lớn lên trong đòn roi của chị gái. Chị đánh tôi rất nhiều, cho đến tận khi tôi lên trung học. Chị túm đầu tôi, đánh vào bụng, cắn ngón chân khiến tôi chảy máu. Khi chị đấm vào miệng tôi, tôi cảm thấy như nướu nứt toác ra, răng lung lay và tôi đã chảy rất nhiều máu".

Han Ga In nức nở khi kể về tuổi thơ bị chị gái bạo hành (Ảnh: Naver).

"Tôi thậm chí không có ảnh thôi nôi. Chị gái tôi đã lựa chọn mọi thứ và quyết định để tôi lớn lên trong thô bạo. Tôi không được đi học mẫu giáo vì chị tôi giành lấy nhiệm vụ dạy tôi bảng chữ cái. Nhưng sau đó, tôi học được những chữ đầu tiên nhờ nghe lỏm từ đứa trẻ khác", Han Ga In kể về tuổi thơ trong đòn roi và thiếu thốn tình cảm của mình.

Khi trưởng thành, Han Ga In không còn bị đánh nhưng chị gái cô vẫn muốn kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của em gái. Chuyện hôn nhân của Han Ga In và người đồng nghiệp Yeon Jung Hoon từng bị chị gái cô phản đối. Nữ diễn viên tâm sự, chị cô không muốn em gái kết hôn trước mình nên chị cô đã nổi giận khi Han Ga In thông báo chuyện hôn sự vào năm 2005.

"Em là em gái nhưng lại muốn kết hôn trước? Không đời nào. Ngay cả khi chị phải từ bỏ mọi thứ, chị cũng sẽ không để em kết hôn trước" chính là những gì chị nói với tôi", nữ diễn viên nổi tiếng kể lại. Cuối cùng, chị gái của Han Ga In đã tổ chức hôn lễ trước em gái bốn tháng.

Nữ diễn viên cũng buồn khi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, không được cha yêu thương (Ảnh: News).

Tuy nhiên, điều bất ngờ chính là hiện tại, mối quan hệ của hai chị em đã được cải thiện sau những xung đột trong quá khứ. Nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, hai chị em đã làm lành, cùng dẹp bỏ những mâu thuẫn và trở thành bạn tốt của nhau.

"Bây giờ chị ấy gần như là người bạn tốt nhất của tôi, là người mà tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi giờ đây có thể tâm sự mọi chuyện với chị ấy, dù trước kia tôi đã bị chị đánh rất nhiều", Han Ga In nói thêm.

Chia sẻ của Han Ga In thu hút sự chú ý của khán giả và nhiều người tỏ ra xót xa cho nữ diễn viên nổi tiếng. Thông tin về cuộc sống bị bạo hành khi còn nhỏ của Han Ga In nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc.

Han Ga In là diễn viên tài năng của Hàn Quốc, cùng lứa với Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Son Ye Jin (Ảnh: Sohu).

Trước đó, Han Ga In từng tâm sự, cô lớn lên trong gia đình không êm ấm, bị cha ruột bỏ mặc từ khi còn bé. Chính vì vậy, cô luôn khát khao được yêu thương, chăm sóc. Khi gặp người đàn ông phù hợp, nam diễn viên Yeon Jung Hoon, người mang đến cảm giác an toàn và tin tưởng, Han Ga In đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Nữ diễn viên quyết định kết hôn khi mới 23 tuổi với lý do muốn trở thành thành viên trong gia đình nam diễn viên Yeon Jung Hoon. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với cha mẹ của Yeon Jung Hoon, Han Ga In đã cảm nhận được sự ấm áp giữa các thành viên và muốn có một gia đình riêng hạnh phúc giống như vậy. Do đó, dù còn trẻ và đang trên đà phát triển sự nghiệp, Han Ga In vẫn quyết tâm làm đám cưới.

"Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn nhưng may mắn tôi đã tìm được hạnh phúc khi ở bên Yeon Jung Hoon. Nhờ anh ấy, tôi thấy được hình ảnh người cha, gia đình mà bản thân mơ ước, được chữa lành những tổn thương trong quá khứ", nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự.

Han Ga In kết hôn với người đồng nghiệp Yeon Jung Hoon năm 2005, khi cô mới 23 tuổi (Ảnh: Sina).

Năm 2005, Han Ga In kết hôn cùng nam diễn viên Yeon Jung Hoon, bạn diễn của cô trong bộ phim Khăn tay vàng. Năm 2016, sau gần 11 năm chờ đợi mỏi mòn, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Ba năm sau, họ đón thêm thành viên thứ tư trong gia đình, là một bé trai kháu khỉnh.

Han Ga In, sinh năm 1982, là diễn viên nổi tiếng, thực lực và xinh đẹp của màn ảnh xứ Hàn. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Mặt trăng ôm mặt trời, Architecture 101, Ma nữ Yoo Hee...

Cô được xếp vào lứa diễn viên tài năng cùng thời với Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin… Song, khác với các đồng nghiệp cùng lứa, cô lập gia đình khá sớm. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên 40 tuổi ít đóng phim và tập trung tận hưởng hạnh phúc gia đình.

"Tôi cảm thấy bản thân phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ những diễn viên cùng lứa. Tôi không muốn họ hay khán giả thấy tôi thất bại. Tôi cũng gặp khó khăn khi đối mặt với việc hào quang bị cướp mất. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên cưới sớm và rời làng giải trí", Han Ga In giải thích lý do lấy chồng sớm.