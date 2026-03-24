Gin Tuấn Kiệt: "Tôi và Puka cùng thất nghiệp để chăm con"

Mới đây, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt gây chú ý khi lần đầu công khai diện mạo con gái đầu lòng Anya trong tiệc thôi nôi tròn 1 tuổi. Trước đó, cặp đôi gần như giữ kín hình ảnh con gái, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc che mặt hoặc chụp từ phía sau.

Trong loạt ảnh được đăng tải, bé Anya được khen bụ bẫm, biểu cảm lanh lợi, thừa hưởng nhiều đường nét từ bố. Nói về hành trình làm bố, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ: “Một năm qua, từ khi có con, cuộc sống của ba mẹ như một chuyến tàu lượn cảm xúc vừa bỡ ngỡ, vừa ngọt ngào. Cảm ơn con đã đến và khiến hạnh phúc của ba mẹ trọn vẹn hơn”.

Nhân dịp con gái Anya tròn 1 tuổi, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt còn tổ chức một buổi tiệc mừng với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Tóc Tiên, Hòa Minzy, Lê Dương Bảo Lâm…

Cũng trong dịp đặc biệt này, Gin Tuấn Kiệt sáng tác ca khúc Mặt trời nhỏ như một món quà dành tặng con gái. Nam ca sĩ cho biết anh xem đây như “cuốn nhật ký” ghi lại hành trình từ khi con chào đời đến tròn 1 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về hành trình làm cha sau 1 năm có con, Gin Tuấn Kiệt cho biết cuộc sống của anh và Puka gần như xoay quanh con nhỏ.

“Từ lúc vợ mang thai, phải ở nhà dưỡng thai, tôi cũng chủ động giảm bớt công việc để ở bên chăm sóc, cho vợ đỡ buồn. Đến hiện tại, điều thay đổi lớn nhất là kỹ năng chăm con của tôi thăng cấp rất nhiều”, anh nói.

Theo Gin Tuấn Kiệt, trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng anh không đặt ra nguyên tắc cứng nhắc mà linh hoạt phân chia công việc theo thời gian và sở trường của mỗi người.

“Puka nấu ăn thì tôi dọn dẹp, vợ cho con ăn thì tôi lo chuyện ngủ nghỉ của bé. Nếu ban ngày vợ chăm con nhiều thì ban đêm tôi sẽ dậy dỗ con. Hai vợ chồng cứ chủ động san sẻ với nhau nên không khí gia đình đến giờ vẫn khá ổn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Dù việc chăm con nhỏ không tránh khỏi áp lực, Gin Tuấn Kiệt cho biết cả hai hiếm khi xảy ra bất đồng. Ngoài sự hỗ trợ từ hai bên gia đình và bảo mẫu, anh cho biết vợ chồng luôn thống nhất quan điểm, trong đó tôn trọng quyết định của vợ.

“May mắn là chúng tôi ít khi mâu thuẫn trong chuyện nuôi dạy con. Với tôi, quyết định của mẹ bé vẫn là ưu tiên”, anh nói thêm.

Sau khi có con, thời gian riêng của hai vợ chồng cũng thu hẹp hơn. Tuy nhiên, Gin Tuấn Kiệt và Puka vẫn cố gắng duy trì sự kết nối bằng những điều giản dị.

“Thỉnh thoảng tụi tôi nhờ bảo mẫu để "lén con" đi ăn hay gặp gỡ bạn bè, nhưng rồi cũng nhớ con nên về sớm. Ở nhà, hai vợ chồng vẫn giữ thói quen cùng ăn uống, xem phim và tôi cũng cố gắng tạo bất ngờ cho vợ trong những dịp đặc biệt”, anh chia sẻ.

Sau khi sinh con, Puka chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện tại sự kiện hay tham gia dự án mới, thay vào đó dành phần lớn thời gian cho con gái.

Nói về việc Puka tạm gác công việc để chăm con, Gin Tuấn Kiệt thừa nhận đó là sự hy sinh lớn. “Từ lúc mang thai đến khi con chào đời, rồi những tháng đầu, gần như cả hai vợ chồng cùng "thất nghiệp" để tập trung cho gia đình. Tôi biết vợ rất yêu nghề, nên việc tạm dừng công việc là điều không dễ dàng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng bù đắp bằng cách ở bên, chia sẻ mọi việc với vợ”, anh chia sẻ với phóng viên.

Nam ca sĩ cho biết trong thời gian tới, khi cả hai quay trở lại hoạt động nghệ thuật, gia đình vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu. “Nếu lịch làm việc của hai vợ chồng trùng nhau, tôi sẵn sàng lùi lại để vợ yên tâm làm nghề. Tôi muốn tiếp tục được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của vợ khi đứng trên sân khấu”, anh nói.

Trên mạng xã hội, Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, từ việc cùng chăm con đến những video hài hước mang tính giải trí. Cả hai vẫn duy trì sự lãng mạn trong các dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật, tạo nên hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Dù chưa hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cặp đôi vẫn giữ tương tác với khán giả thông qua các nền tảng số, đều đặn đăng tải nội dung đời sống, qua đó xây dựng hình ảnh gia đình trẻ gần gũi, hiện đại.

Puka và Gin Tuấn Kiệt công khai tình cảm vào tháng 9/2023 và tổ chức đám cưới vào cuối năm cùng năm. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại ba địa điểm gồm Khánh Hòa, Đồng Tháp và TPHCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp tham dự.

Đến tháng 11/2025, Puka thông báo mang thai con đầu lòng đúng dịp tròn một năm về chung nhà, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống hôn nhân. Sau hơn 2 năm gắn bó, cặp đôi vẫn duy trì hình ảnh gia đình hạnh phúc, nhận được nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ công chúng.

Gin Tuấn Kiệt tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1994 tại Thừa Thiên Huế. Nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến khi vào vai Đức Mẫn trong bộ phim Gia đình là số 1. Anh còn gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc như: Không thể yêu ai được nữa, Yêu một người sau anh, Yêu anh sẽ tốt mà... Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1990 tại Đồng Tháp. Nữ diễn viên để lại ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn hài đặc trưng, cùng khả năng ăn nói duyên dáng. Năm 2016, cô trở thành Á quân Cười Xuyên Việt (phiên bản cho nghệ sĩ). Năm 2017 và 2019, Puka được đề cử trong top 5 và top 3 giải Mai Vàng cho nữ diễn viên sân khấu và diễn viên hài.

Ảnh: Facebook nhân vật