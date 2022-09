Gigi Hadid quen biết rất nhiều bạn gái của Leonardo DiCaprio

Ngôi sao điện ảnh Leonardo DiCaprio vừa chia tay bạn gái 25 tuổi Camila Morrone và hiện tại, tài tử 47 tuổi đang theo đuổi siêu mẫu gợi cảm Gigi Hadid.

Ngày 12/9, Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đã xuất hiện cùng nhau tại một bữa tiệc ở thành phố New York, Mỹ. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên 47 tuổi bị chụp ảnh cùng với siêu mẫu 27 tuổi kể từ khi hàng loạt tờ báo đưa tin Leonardo DiCaprio đang chuyển mục tiêu tới Gigi Hadid.

Các bức ảnh được chụp tại một bữa tiệc do bạn của Leonardo DiCaprio tổ chức tại khu Manhattan, New York, Mỹ. Ngôi sao phim Titanic mặc áo sơ mi màu đen và đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc trong khi Gigi mặc một chiếc áo lửng kết hợp với quần Jeans ống rộng.

Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid trò chuyện say sưa trong buổi tiệc tối. Có những khoảnh khắc, nam tài tử giành giải Oscar còn âu yếm để tay lên vai bạn gái "tin đồn".

Sau khi những bức ảnh này bị rò rỉ, một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, mọi thứ giữa Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đang diễn ra từ từ. Nguồn tin này cũng nói rằng Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid từng đi chơi riêng với nhau và đi chơi cùng nhóm bạn. Người này nói thêm: "DiCaprio không phải mẫu người thích đi tán tỉnh và hẹn hò chóng vánh. Mọi thứ đang diễn ra từ từ".

Nếu Leonardo DiCaprio hẹn hò với Gigi Hadid thì siêu mẫu gợi cảm này sẽ là bạn gái đầu tiên của Leonardo đã hơn 25 tuổi và từng sinh con. Trong quá khứ, nam diễn viên người Mỹ chưa từng hẹn hò với người đẹp nào quá 25 tuổi hoặc từng sinh nở.

Gigi Hadid quen biết rất nhiều bạn gái cũ của Leonardo DiCaprio (Ảnh: Getty Images).

Ở tuổi 27, Gigi Hadid đã là một người mẹ và ngoài ra, cô nổi tiếng như tất cả các đối tác cũ của Leonardo DiCaprio. Gigi cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều người trong số họ, đó có thể là một trong những lý do tại sao Gigi Hadid không thực sự muốn bắt đầu một mối tình lãng mạn với nam diễn viên nổi tiếng đào hoa.

Trong số các bạn gái cũ của DiCaprio có bạn thân của Gigi Hadid là nữ diễn viên Blake Lively, người mà Gigi đã quen biết nhiều năm. Ngoài ra còn có một số đồng nghiệp của Gigi như Nina Agdal, Erin Heatherton và Toni Garrn. Phóng viên ảnh đã nhiều lần thấy Gigi Hadid đi chơi, dự tiệc, chụp ảnh thân thiết cùng hàng loạt người đẹp từng là bạn gái của Leonardo DiCaprio.

Việc Gigi Hadid cùng nghề với hàng loạt bạn gái cũ của Leo có thể là một trong những lý do khiến nam tài tử bị Gigi thu hút ngay từ đầu. Tuy nhiên, đó cũng có thể là một trong những lý do chính khiến Gigi Hadid do dự khi hẹn hò với Leonardo DiCaprio.

Một người trong cuộc tiết lộ với trang tin E! rằng: "Gigi và Leo đã đi chơi nhiều lần và quan tâm đến nhau. Gigi nghĩ rằng anh ấy là một chàng trai tuyệt vời".

Gigi Hadid và DiCaprio đã quen biết nhau khá nhiều năm. Lần đầu tiên họ thực sự đi chơi cùng nhau là tại một bữa tiệc ở New York, Mỹ, vào tháng 7 vừa qua. Khi đó mối tình hơn 4 năm của DiCaprio với người mẫu Camila Morrone vừa kết thúc.

Trong khi nhiều nguồn tin khẳng định Leonardo DiCaprio đang theo đuổi Gigi Hadid thì có nhiều nguồn tin khác tiết lộ rằng Gigi không muốn phát triển quan hệ tình cảm với nam diễn viên hơn cô 20 tuổi.

Một nguồn tin thân thiết với Gigi cho biết: "Gigi chỉ mới trải qua cuộc chia tay rất tồi tệ với ca sĩ Zayn Malik còn Leo đã khét tiếng với các câu chuyện tình cảm. Gigi là một cô gái thông minh và cô ấy sẽ suy tính mọi việc cẩn thận".

Một tuần trước, tờ US Weekly đưa tin: "DiCaprio để mắt đến Gigi nhưng cô ấy không muốn có chuyện tình lãng mạn với nam tài tử". Sự thật thì đời sống tình cảm của Leonardo DiCaprio khiến khán giả yêu điện ảnh quan tâm từ nhiều năm nay. Trong quá khứ, Leonardo DiCaprio đã hẹn hò với hàng chục người đẹp nổi tiếng nhưng anh chưa từng kết hôn hay có con với bất cứ cô gái nào.

Leonardo DiCaprio từng hẹn hò với hơn 30 người đẹp nổi tiếng (Ảnh: Getty Images).

Chuyện tình cảm của Leonardo DiCaprio không có khả năng gây ấn tượng với người mẹ nổi tiếng của Gigi, người mẫu Yolanda Hadid, người đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Yolanda tự gọi mình là "gấu mẹ". Bà cho biết, bà rất quan tâm đến cuộc sống của cả hai cô con gái nổi tiếng của mình là Gigi và Bella.

Các nguồn tin cho biết Yolanda sẽ là "người gác cổng" nếu Gigi quyết định rằng cô ấy muốn đưa Leo về nhà. Nói cách khác, Leonardo sẽ cần phải vượt qua "bài kiểm tra" của mẹ Gigi.

Bà Yolanda từng nói rằng bà theo dõi tất cả bạn bè của con gái mình trên mạng xã hội và đóng khung ảnh bìa tạp chí của các con gái và treo trong nhà bếp. Yolanda cũng chuyển từ Los Angeles đến sống cùng các con gái ở New York, Mỹ. Ảnh hưởng và sự hiện diện của bà Yolanda trong cuộc sống của Gigi được cho là một nguyên nhân khiến Gigi kết thúc mối tình lãng mạn với Zayn khi con gái của họ mới một tuổi.

Gigi Hadid bên mẹ và em gái (Ảnh: Getty Images).

Vào tháng 10/2021, bà Yolanda từng tới thăm Zayn và Gigi cùng con gái của họ mà không báo trước. Sau đó, bà Yolanda và Zayn cãi nhau gay gắt. Zayn bị buộc tội quấy rối và bị kết án 360 ngày lao động công ích, tham gia các lớp học quản lý cơn nóng giận và tham gia một chương trình phòng chống bạo lực gia đình.

Gigi và bạn trai chia tay ngay sau khi Zayn bị cáo buộc hành hung bà Yolanda nhưng hiện tại Zayn vẫn thỉnh thoảng đến thăm bạn gái cũ và con gái.

Một người bạn của Gigi trong giới người mẫu nói: "Gigi đã 27 tuổi và rất trưởng thành. Cô ấy đã dành nhiều năm chăm sóc mẹ Yolanda khi bà ấy bị bệnh Lyme. Gigi cũng trải qua rất nhiều thăng trầm với Zayn và cô ấy còn là một người mẹ. Gigi thực sự quá trưởng thành và già dặn so với Leo".