“Giáo sư Xoay” gây bất ngờ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

Tối 5/5, ban tổ chức chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố 5 gương mặt đầu tiên góp mặt trong mùa 2, gồm NSƯT Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng (Dũng DT), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền và Phùng Minh Cương.

Sự xuất hiện của NSƯT Đại Nghĩa gây chú ý khi anh vốn quen thuộc với vai trò diễn viên sân khấu và người dẫn chương trình. Ở tuổi 48, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn.

Đại Nghĩa gây bất ngờ khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi tham gia chương trình, anh cho biết sẽ tiếp cận với tâm thế học hỏi, sẵn sàng thử sức với những kỹ năng mới như ca hát và nhảy múa, vốn là những lĩnh vực không phải sở trường.

"Đây là cơ hội để tôi hiện thực hóa niềm yêu thích đối với chương trình từ năm ngoái. Tôi tin rằng sự bứt phá của thế hệ trẻ là nguồn cảm hứng cho tôi trong hành trình này", anh chia sẻ.

Một gương mặt khác cũng tạo sự tò mò là Đinh Tiến Dũng (Dũng DT), người từng gắn liền với hình ảnh “Giáo sư Xoay”. Lần này, anh quyết định dùng tên thật khi tham gia. Anh cho biết mình vừa hào hứng, vừa có phần áp lực khi nghiêm túc theo đuổi âm nhạc trong một sân chơi đòi hỏi tính trình diễn cao.

Với anh, kết quả không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà là trải nghiệm và hành trình khám phá bản thân. Trước đó, anh được biết đến nhiều với vai trò biên kịch của Gặp nhau cuối năm và nhân vật trong Hỏi xoay đáp xoay.

Đinh Tiến Dũng (Dũng DT), người từng gắn liền với hình ảnh “Giáo sư Xoay” (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở màu sắc khác, Phùng Minh Cương là gương mặt xuất thân từ nghệ thuật xiếc. Anh từng đoạt huy chương bạc tại một liên hoan xiếc quốc tế và tham gia vở diễn Vùng đất kỳ bí với vai Hỏa Thần.

Tại chương trình, nam nghệ sĩ kỳ vọng có thể kết hợp yếu tố xiếc vào phần trình diễn âm nhạc, đồng thời xem đây là dịp để thử sức ở lĩnh vực mới. Dù thừa nhận có áp lực khi đứng trên sân khấu ca nhạc, anh cho biết sẽ tập trung vào việc học hỏi và thích nghi.

Hoàng Tôn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc, từng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Để em rời xa, Nước hoa, Tình yêu ngủ quên...

Tham gia chương trình, anh hướng đến việc làm mới hình ảnh và cách thể hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ cho biết sẽ lựa chọn những ca khúc quen thuộc nhưng được xử lý theo hướng khác, đồng thời kỳ vọng có thể trình diễn nhạc cụ trực tiếp để tăng tính kết nối với khán giả.

Trong khi đó, Lê Xuân Tiền - gương mặt quen thuộc qua phim điện ảnh Gái già lắm chiêu - bước vào chương trình với tâm thế của một tân binh ở mảng âm nhạc. Anh thừa nhận còn hạn chế về kỹ năng hát và vũ đạo, nhưng đang tích cực tập luyện để cải thiện. Với nền tảng thể lực từ Taekwondo, nam diễn viên kỳ vọng có thể tận dụng lợi thế này trong các phần trình diễn.