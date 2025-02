Gia đình xác nhận Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48

Trước đó, tin đồn Từ Hy Viên qua đời xuất hiện từ đầu sáng 3/2. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho hay, nữ diễn viên nổi tiếng mắc bệnh cúm và qua đời đột ngột. Cô được hỏa táng ngay trong ngày 3/2.

Theo Yahoo, một blogger về du lịch nổi tiếng tại Nhật cho biết, một người nổi tiếng đã chết vì cúm khi đến Nhật du lịch. Danh tính người qua đời được cho là diễn viên Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 (Ảnh: Ettoday).

Ngay khi tin đồn này bùng phát, tài khoản mạng xã hội của Uông Tiểu Phi (chồng cũ Từ Hy Viên) được đổi thành màu đen. Gia đình của nữ diễn viên cũng xác nhận, cô qua đời vì bệnh cúm và viêm phổi.

Trước đó, Từ Hy Viên tham dự một tiệc mừng với một số đồng nghiệp như Vương Vĩ Trung, Vương Linh vào ngày 25/1. Trong bức ảnh này, Từ Hy Viên trông rất tươi tắn, xinh xắn.

Nguồn tin cho hay đầu tháng 2, cô tham gia chuyến đi cùng gia đình đến Thái Lan vào dịp Tết Nguyên đán.

Từ Hy Viên được cho là có bệnh nền động kinh và bệnh tim. Cô từng sảy thai 2 lần. Cô từng suýt chết trên bàn phẫu thuật sau khi rơi vào tình trạng hôn mê khi sinh nở.

Năm 2017, Từ Hy Viên từng ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bệnh tim, lên cơn co giật do động kinh.

Khi sinh con trai vào năm 2016, nữ diễn viên bị lên cơn động kinh và mất nhịp tim, tạm ngừng thở trong một thời gian, gần như chết trên bàn phẫu thuật. Năm 2018, cô ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do cảm lạnh kéo dài.

Nữ diễn viên bị sảy thai lần đầu vào năm 2011 và lần thứ 2 vào năm 2018. Ngôi sao nổi tiếng mang thai đứa con thứ 3 nhưng phát hiện phôi thai đã ngừng phát triển, buộc phải bỏ thai.

Từ Hy Viên (SN 1976) là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Tên tuổi của cô gắn liền với các dự án như: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè...

Từ năm 2012, cô tạm dừng đóng phim, lui về sống kín tiếng. Nữ diễn viên trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.