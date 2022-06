Erik: Nếu nói sân khấu là cuộc đời thì công nghệ sẽ là điểm tựa để nghệ sĩ thăng hoa

Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với nghệ sĩ Erik trước thềm Đại nhạc hội:

Chào Erik, được biết tới đây bạn sẽ tham gia chương trình Đại nhạc hội "Thank you, Vietnam" do VinaPhone tổ chức tại Hà Nội? Theo tìm hiểu của chúng tôi thì, thời gian này, bạn đang có rất nhiều dự định âm nhạc, rất bận rộn. Lý do nào khiến bạn quyết định sẽ tham gia chương trình này?

- Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có rất nhiều chương trình lớn phải tạm hoãn lại vì giãn cách xã hội. Đến giờ, các chương trình âm nhạc lớn cũng đã bắt đầu khởi động trở lại. Để đáp ứng nhu cầu đời sống âm nhạc cho giới trẻ thì Erik cũng như các nghệ sĩ khác đang có rất nhiều dự án âm nhạc chuẩn bị triển khai. Với đại nhạc hội "Thank you, Vietnam by VinaPhone" xét về quy mô hoành tráng lẫn việc được tổ chức một cách bài bản, mức đầu tư "khủng" từ phía Ban tổ chức, chỉ riêng những điều đó thôi cũng đã tạo nên sự hứng thú đối với các nghệ sĩ, không chỉ với Erik.

Đặc biệt, Erik cũng thấy rất hào hứng với thông điệp của chương trình. Khi trao đổi với ban tổ chức (BTC), được biết đây là chương trình nhằm tri ân một Việt Nam vô cùng lạc quan, kiên định và đoàn kết vượt trận "đại khủng hoảng", hướng về tương lai tươi sáng.

Quả thật, 2 năm vừa qua là thời gian vô cùng đặc biệt của Đất nước. Khó khăn chồng khó khăn, với các nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng là 2 năm chúng ta được chứng kiến một Việt Nam với nghị lực phi thường, đã từng bước vượt qua gian khó, qua mất mát để đứng lên và gây dựng lại nhịp sống, sản xuất và kinh doanh và đạt được nhiều thành công. Đơn cử như việc chúng ta đã tổ chức thành công SEA Games 31 với số huy chương vàng kỷ lục cho 1 kỳ SEA Games… Là một nghệ sĩ, Erik cũng muốn gửi lời tri ân, cảm ơn tới một Việt Nam kiên cường, nghị lực như vậy…..

Có thể nói, Đại nhạc hội "Thank you, Vietnam by VinaPhone" là cơ hội để Erik và những anh chị em nghệ sĩ khác được nói lên tiếng nói cảm ơn, tri ân chân thành của bản thân. Cảm ơn những người anh hùng của cuộc chiến đấu chống dịch bệnh, trong đó có rất nhiều người hùng thầm lặng, cảm ơn những người đã đem đến vinh quang cho Tổ quốc.

Nghe nói, chương trình năm nay rất được đầu tư về mặt công nghệ. Điều này có ảnh hưởng như thế nào tới việc trình diễn của bạn?

- Như mọi người biết, Erik thuộc lớp nghệ sĩ trẻ mà chúng ta thường hay gọi là thế hệ Genz, một thế hệ đam mê khám phá, sáng tạo, suy nghĩ cởi mở và không ngại thay đổi. Vì thế, bản thân mình cũng rất hứng thú với các công nghệ mới.

Là một nghệ sĩ, nếu nói sân khấu là cuộc đời của mình thì công nghệ trên sân khấu sẽ là điểm tựa để cho mình cất cánh. Erik cảm thấy mình may mắn vì được phát triển sự nghiệp, có thể nói là đúng thời điểm khi mà các công nghệ sân khấu phát triển một cách nhanh chóng và hiện đại nhất từ trước tới nay. Khi đứng trên sân khấu đó, với sự kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng, sẽ tạo ra một chất xúc tác khiến cho nghệ sĩ dễ dàng thăng hoa nhất. Đó thực sự là một môi trường để mình thỏa sức sáng tạo và cháy hết mình cùng âm nhạc.

Với đại nhạc hội "Thank you, Vietnam", BTC đúng là có sự đầu tư rất lớn về công nghệ. Ngay khi được BTC chia sẻ về kế hoạch tổ chức, Erik đã thực sự hứng thú với tạo hình sân khấu sử dụng công nghệ 4D mapping với 2 lớp tạo hình, vừa tái hiện hình ảnh một thành phố công nghệ sôi động, vô cùng hiện đại. Rồi thì điểm nhấn là quả cầu mapping kỷ lục, đường kính lên đến 10m… Tóm lại là một không gian ngập tràn công nghệ. Chắc chắn, không chỉ Erik mà bất kỳ một người trẻ, một Genz nào cũng sẽ cực kỳ hứng thú với một sân khấu như vậy. Điều đó hứa hẹn một đêm nhạc thực sự bùng nổ, sôi động và máu lửa đúng chất Genz.

Erik có thể bật mí về những tiết mục mà mình sẽ đem tới Đại nhạc hội "Thank you, Vietnam" và sự đầu tư của bạn cho tiết mục này?

- Như Erik có chia sẻ ở trên, chương trình đã tạo nên hứng thú rất lớn đối với không chỉ bản thân mình mà còn với tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác bởi thông điệp mà nó mang lại. Vì vậy, khi lựa chọn những ca khúc sẽ trình diễn tại đây cũng khiến Erik phải suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để truyền cảm xúc nhất, đúng "chất" Erik nhất, thỏa mãn sự mong đợi của khán giả. Có thể kể đến những ca khúc "hit" của mình như "Sau tất cả", "Em không sai, chúng ta sai",… Đặc biệt là "Nam Quốc Sơn Hà", đây là một ca khúc không mới nhưng lại rất ý nghĩa, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Mỗi lần hát ca khúc này, bản thân Erik cũng thấy thêm tự hào về quê hương, Đất nước, tự hào vì lịch sử của dân tộc, tự hào vì là người Việt Nam….

Sau khi quyết định xong thì tới việc lao vào luyện tập, đầu tư cho vũ đạo, làm thế nào để khớp với âm thanh, ánh sáng và "bùng nổ" trên một sân khấu lớn như Thank you, Vietnam. Chắc chắn sẽ không phụ sự trông đợi của các khán giả tại sự kiện lẫn qua màn hình nhỏ.

Các khán giả cũng rất trông chờ vào phần giao lưu đặc biệt trong chương trình. Với Erik thì sao?

- Đây cũng là một phần đặc biệt của chương trình mà không chỉ các khán giả, các fan hâm mộ mà cả Erik cũng rất chờ đợi. Chúng ta có dịp để nhìn lại cuộc hành trình rất dài, rất gian nan của cả nước trong thời gian vừa qua, để từ đó tự hào hơn về những gì chúng ta đã làm được, đã chứng minh được với thế giới.

Bản thân Erik, đây cũng là cơ hội để có thể chia sẻ cùng khán giả, cùng fan hâm mộ những tâm tư, những dự định âm nhạc thời gian tới.

Cảm ơn Erik và chúc bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn!