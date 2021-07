"Én nhỏ" Triệu Vy khiến fan trầm trồ khi tạo dáng... trên giường

Dân trí Trên trang cá nhân, Triệu Vy vừa khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên khi tung ra loạt ảnh "giường chiếu" cuốn hút. Dáng vóc nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú của "én nhỏ" được khen trẻ hơn tuổi.

Được biết, loạt ảnh này được Triệu Vy thực hiện trong phòng cá nhân trước khi tham dự một sự kiện thời trang ở Thành Đô, Trung Quốc, tối 23/7. Ngôi sao 45 tuổi khoe đôi chân trần thon thả, nuột nà khi tạo dáng ở trên giường.

Dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng ngời của "Én nhỏ" trở thành tâm điểm của những bức ảnh. Nhiều khán giả phải thốt lên rằng, Triệu Vy trông quá trẻ đẹp, tràn đầy sức sống và không giống một phụ nữ đã bước vào tuổi 45.

Triệu Vy khoe ảnh mới trên trang cá nhân, ngày 23/7.

Nữ diễn viên 45 tuổi khiến fan trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung và dáng vóc nhỏ nhắn.

Triệu Vy nổi tiếng với hình tượng cô nàng Tiểu Yến Tử lý lắc, thông minh và cá tính trong bộ phim Hoàn châu cách cách, thực hiện cách đây 23 năm. Trong suốt những năm qua, bằng nỗ lực diễn xuất, "én nhỏ" đã vươn lên vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ với tầm ảnh hưởng rộng khắp. Cô hoạt động với tư cách diễn viên, đạo diễn và doanh nhân.

Cuộc sống của "én nhỏ" cũng có nhiều biến động nhưng nữ diễn viên nổi tiếng luôn giữ tâm thế vững vàng, bản lĩnh. Ngoài hôn nhân liên tục dính tin đồn ly hôn từ năm 2018, sự nghiệp kinh doanh của cô cũng khá sóng gió khi người đẹp đối mặt với nhiều án phạt về tài chính và bị đóng băng tài khoản tại ba công ty lớn từ tháng 4 vừa rồi. Ước tính, số cổ phiếu trị giá 2,726 triệu nhân dân tệ của Triệu Vy sẽ bị đóng băng cho đến tháng 4/2024.

Triệu Vy đang tập trung cho sự nghiệp bất chấp những tin đồn về hôn nhân và công việc kinh doanh của cô đang gặp khó khăn.

"Én nhỏ" đối mặt với những thử thách trong cuộc sống với thái độ lạc quan.

Từ cuối năm 2016, công ty của vợ chồng cô bị phạt vì gian lận thương mại, khuấy đảo thị trường chứng khoán rồi bị cấm hoạt động trên thị trường 5 năm. Từ đó, mối quan hệ giữa Triệu Vy và chồng cũng dính nhiều tin đồn rạn nứt. Giữa năm 2021, cặp đôi được cho rằng đã ly hôn nhưng cả hai đều từ chối bình luận thông tin này.

Triệu Vy không đóng phim quá nhiều trong những năm gần đây nhưng cô luôn lựa chọn những dự án thật đặc sắc, có ý nghĩa để góp mặt. Bộ phim truyền hình mới nhất mà cô tham gia là As Long As We Are Together (Học khu phòng), dự kiến phát sóng trong năm 2021. Đây là một bộ phim về đề tài gia đình, nói về việc giáo dục con trong thế giới hiện tại. Trong phim, Triệu Vy đóng cặp với nam diễn viên Tần Hạo.

Triệu Vy tham gia bộ phim truyền hình "As Long As We Are Together" (Học khu phòng), ra mắt vào năm 2021.

Triệu Vy xuất hiện tại một sự kiện thời trang của Fendi ở Thành Đô, Trung Quốc, tối 23/7.

Ngôi sao 45 tuổi chụp hình chung với giám đốc thương hiệu Fendi tại Trung Quốc.

Bất chấp những khó khăn trong cuộc sống và thị phi mà sự nổi tiếng mang lại, Triệu Vy vẫn là một trong những ngôi sao có sức hút mạnh mẽ với công chúng. Cô được chọn là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu Fendi tại Trung Quốc.

Mới đây, người đẹp tham dự sự kiện của nhãn hiệu này tại Thành Đô và là gương mặt trang bìa trên tạp chí Vogue (Trung Quốc), số tháng 8/2021.

"Hãy tắm thật mát, ngắm một bông hoa đẹp rồi thưởng thức một bữa ăn. Nếu bạn thấy hạnh phúc, đó là vì bạn được tắm sạch, hoa nở rộ đầy sức sống hoặc đồ ăn hợp khẩu vị. Quan trọng là vì bạn không còn bận tâm tới những biến động trong cuộc đời", Triệu Vy của hiện tại luôn bản lĩnh đón nhận những sự kiện trong cuộc đời.

Triệu Vy - Nhớ Anh

Triệu Vy là gương mặt trang bìa số tháng 8/2021 của tờ Vogue Trung Quốc.

Hợp tác với thương hiệu thời trang danh tiếng và khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền nhưng thần thái của Triệu Vy trong bộ ảnh này không khiến khán giả hài lòng.

Nhiều ý kiến cho rằng, cách tạo dáng của đại hoa đán trong bộ ảnh này khá cứng nhắc, thậm chí khó hiểu.

Một số hình ảnh hiếm hoi được đánh giá "ổn" trong cả bộ ảnh thời trang của Triệu Vy trên Vogue, số tháng 8/2021.

Mi Vân

Theo QQ