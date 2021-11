Em trai "Hoàng tử gác mái" Park Yoochun bị bắt vì dùng chất cấm

Dân trí Nam diễn viên Park Yoo Hwan, em trai của "Hoàng tử gác mái" Park Yoochun, vừa bị cảnh sát bắt để điều tra vì sử dụng cần sa vào tháng 12/2020.

Ngày 3/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, sở cảnh sát Nam Gyeonggi, Seoul, Hàn Quốc đã tiến hành lệnh bắt với nam diễn viên Park Yoo Hwan vì hành vi hút cần sa. Theo cáo buộc, em trai của Park Yoochun đã cùng hai người khác hút cần sa trái phép tại một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan vào tháng 12 năm ngoái.

Park Yoo Hwan vừa bị cảnh sát ra lệnh bắt để điều tra hành vi sử dụng chất cấm tại Thái Lan vào tháng 12/2020.

Cả ba đã thừa nhận mọi cáo buộc và sắp tới sẽ bị triệu tập để tiếp tục điều tra. Trả lời giới truyền thông ngày 3/11, đại diện sở cảnh sát tỉnh Nam Gyeonggi (Hàn Quốc) cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nên họ chưa thể tiết lộ thông tin cụ thể liên quan đến tội trạng của Park Yoo Hwan.

Park Yoo Hwan, sinh năm 1991, là em ruột của nam ca sĩ diễn viên thần tượng Hàn Quốc - Park Yoochun. Anh cũng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2011 và từng góp mặt trong Twinkle Twinkle, I Need Romance 3, She Was Pretty...

Anh từng được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 48. Bên cạnh công việc diễn xuất, Park Yoo Hwan còn làm streamer trên mạng.

Hai anh em Park Yoo Hwan (phải) và Park Yoochun đều bị hủy hoại sự nghiệp bởi scandal dùng chất cấm.

Anh trai của anh, nam diễn viên Park Yoochun, từng là một diễn viên triển vọng và hình tượng sáng của làng giải trí xứ Hàn. Tuy nhiên, anh tuyên bố rút khỏi làng giải trí từ tháng 5/2019 sau loạt bê bối. Năm 2016, nam diễn viên bị bốn cô gái tố cáo tấn công tình dục nhưng sau đó được minh oan. Tuy nhiên, đến năm 2019, Park Yoochun và hôn thê cũ Hwang Hana bị bắt vì dùng chất cấm. Nam diễn viên phải nhận hai năm án treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm.

Những bê bối đời tư đã chấm dứt sự nghiệp của Park Yoochun và nam diễn viên biến mất khỏi làng giải trí những năm qua. Việc em trai của anh, Park Yoo Hwan, cũng bị bắt vì chất cấm đang khiến dư luận xứ Hàn xôn xao bàn tán.

Mi Vân

Theo Sports Seoul