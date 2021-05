Được "hậu thuẫn" khủng, "công chúa Huawei" vẫn mờ nhạt trong làng giải trí

Dân trí Tháng 1/2021, Diêu An Na - con gái cưng của CEO tập đoàn Huawei thông báo gia nhập làng giải trí trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Tuy nhiên, sau vài tháng hoạt động, An Na vẫn là cái tên mờ nhạt.

3 tháng trước, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin Diêu An Na - con gái út của Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Huawei chính thức bước chân vào ngành giải trí Hoa ngữ. Thông báo này được Công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế đưa ra. Theo đó, Diêu An Na sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế.

Diêu An Na là con gái út của tỷ phú Trung Quốc - Nhậm Chính Phi, Chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei.

Diêu An Na thông báo tham gia làng giải trí vào tháng 1/2021.

Diêu An Na, sinh năm 1998, là con gái út của Chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei - Nhậm Chính Phi. Cô được dạy dỗ một cách toàn diện để trở thành tiểu thư danh giá ngay từ khi còn nhỏ. Cha mẹ cho Diêu An Na tiếp xúc với múa bale, chơi đàn piano, thư pháp, âm nhạc, hội họa truyền thống ngay từ khi mới lên 5 tuổi. Cuộc sống và trải nghiệm của Diêu An Na là điều mà hàng triệu người mơ ước.

Diêu An Na được gọi là "công chúa của tập đoàn Huawei" và biết tới nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng gia thế siêu "khủng". Cô được cha mẹ cho theo học nghệ thuật từ bé và là cử nhân của đại học Harvard danh tiếng vào năm 17 tuổi.

Ngay từ nhỏ, Diêu An Na đã sống trong nhung lụa, được cha mẹ cho học múa ba lê, hội họa, piano, thư pháp...

Thành tích học tập của Diêu An Na khiến nhiều người nể phục. 15 tuổi, cô từng vượt qua kỳ thi múa ba lê của Học viện múa Hoàng gia Anh và 17 tuổi được nhận vào Đại học Harvard, chuyên ngành nghiên cứu khoa học máy tính. Cô còn được khiêu vũ với công tước Bỉ trong vũ hội Le Bal des Debutantes - vũ hội hoàng gia năm 2018 tổ chức tại Pháp.

Trong thời gian học tại Harvard, Diêu An Na được thực tập tại một công ty cung cấp chi giả thông minh cho người khuyết tật và tham gia một dự án nghiên cứu và phát triển bộ phận giả thông minh có "giao diện não-máy tính" đầu tiên trên thế giới. Cô còn là thành viên tích cực tại của diễn đàn Harvard College China Forum.

Cô từng khiêu vũ với công tước Bỉ trong vũ hội Le Bal des Debutantes - vũ hội hoàng gia năm 2018 tổ chức tại Pháp.

17 tuổi, Diêu An Na được nhận vào Đại học Harvard, chuyên ngành nghiên cứu khoa học máy tính.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, cô lại quyết định chọn làng giải trí là nơi phát triển sự nghiệp. Tháng 1/2021, cô ký hợp đồng với công ty Thiên Hạo Thịnh Thế. Ngay khi vừa ra mắt một ngày, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Ok! và người đại diện của hãng xe SUV. Nhiều người cho rằng, những ưu ái mà Diêu An Na đang nhận được xuất phát từ sự hậu thuẫn khổng lồ.

Việc Diêu An Na gia nhập làng giải trí lại không có được cái nhìn thiện cảm từ công chúng Trung Quốc. Trong ngày ra mắt, Diêu An Na thực hiện một video dài 17 phút để giới thiệu về mình với tựa đề "Công chúa phá cách". Cô còn chia sẻ thêm rằng, cô chọn ngày sinh nhật của mình là ngày ra mắt công chúng và hi vọng nhiều người sẽ ủng hộ cô.

Diêu An Na thông báo gia nhập làng giải trí với tư cách ca sĩ kiêm người mẫu.

Ngay trong ngày ra mắt, DIêu An Na đã xuất hiện trên tạp chí OK! và tham dự nhiều sự kiện.

"Tôi cũng như mọi người đều phải làm việc, học tập chăm chỉ để được vào một ngôi trường tốt. Cũng có lúc tôi bối rối và phải thử thách nhiều con đường khác nhau để tìm ra điều mình thực sự muốn. Ngay từ nhỏ, tôi đã bị so sánh với chị gái, và thường xuyên nhận lời chê bai vì không bằng chị. Tại sao mọi người lại nói điều tiêu cực về tôi? Tại sao họ lại thích chị ấy mà không phải là tôi? Tôi sẽ sử dụng sự nghi ngờ này để làm động lực tiến về phía trước", Diêu An Na chia sẻ về quyết tâm gia nhập làng giải trí.

Người đẹp 23 tuổi cũng nói thêm rằng, cô sẽ trở thành ca sĩ và dự định phát hành một album đầu tay. Ngoài ra, cô còn tham vọng trở thành. một người mẫu ảnh có tầm ảnh hưởng với giới trẻ. Song, lời tâm sự của người đẹp không nhận được sự đồng cảm của công chúng. Nhiều người cho rằng, việc cô phủ nhận gia thế để tìm kiếm sự đồng cảm của khán giả là không hợp lý.

Khả năng vũ đạo của Diêu An Na khiến công chúng thất vọng

Sau 3 tháng làm việc trong làng giải trí, Diêu An Na không có thành tích đáng kể và vô cùng mờ nhạt.

Trong những tháng qua, Diêu An Na còn nhận được những hợp đồng quảng cáo có giá trị dù chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Những video nhảy múa của Diêu An Na bị cộng đồng mạng đánh giá là kém cỏi và chỉ mức trung bình. Ngoại hình của cô cũng được mang ra bàn tán và cho rằng, có thiếu thần thái của một ngôi sao giải trí.

Đĩa đơn đầu tay của Diêu An Na mang tên "Back Fire" cũng không gây được ấn tượng. Sau 3 tháng ra mắt, sự nghiệp trong làng giải trí của Diêu An Na được đánh giá là khá ảm đạm. Cô không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nổi bật nhưng lại được tạo điều kiện tham gia nhiều sự kiện. Ngoại hình của công chúa Huawei cũng chưa bao giờ được công chúng đánh giá cao.

Ngày 19/4 vừa rồi, Diêu An Na được mời tham dự sự kiện triển lãm ô tô tại Thượng Hải. Trong đó, nhan sắc thật của Diêu An Na là điều khiến công chúng quan tâm nhất. Nhiều người nhận xét, "công chúa Huawei" kém sắc và tăng cân khá nhiều.

Ngày 19/4, Diêu An Na tham dự một sự kiện ở Thượng Hải.

Vẻ ngoài của "công chúa Huawei" gây thất vọng bởi gương mặt bầu và có phần tăng cân.

Nhan sắc thật của Diêu An Na trở thành tâm điểm của sự kiện

Những bức ảnh mới của Diêu An Na khiến công chúng thất vọng bởi nó khác xa hình ảnh trên tạp chí hay hình ảnh do công ty của cô cung cấp. Đối mặt với những áp lực và lời chê bai của công chúng, Diêu An Na từng trả lời: "Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, rồi sẽ có ngày bạn tiến bộ".

Cô gái 23 tuổi cũng không vì những bình luận ác ý mà từ bỏ giấc mơ trở thành ngôi sao giải trí của mình. "Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng, mặc dù sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng ai cũng phải nỗ lực rất nhiều để đạt được một kết quả tốt", cô nói.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có khá nhiều nghệ sĩ có xuất phát điểm và hậu thuẫn tốt ngay từ khi bước chân vào con đường này nhưng không nhận được thiện cảm và ghi nhận của khán giả như "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm, "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, hay ngôi sao trẻ Dương Siêu Việt. Họ đều bị đánh giá là thiếu tài năng và nổi tiếng nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ.

Dù vướng sự chỉ trích của công chúng nhưng Diêu An Na vẫn không từ bỏ quyết tâm gia nhập làng giải trí.

Diêu An Na - Back Fire

