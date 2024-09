Đồng hành cùng "Anh trai say hi", Boncha đến gần hơn với người dùng trẻ

"Anh trai say hi" là một trong những chương trình âm nhạc thực tế nổi bật năm nay, thu hút sự chú ý từ khán giả. Mỗi tập phát sóng đều ghi nhận hàng triệu lượt xem, liên tục giữ vững vị trí thịnh hành trên YouTube. Tính đến ngày phát sóng tập chung kết, "Anh trai say hi" vượt mốc 10 tỷ lượt xem, khẳng định sức hút và sự yêu mến của khán giả dành cho chương trình.

"Anh trai say hi" mang đến các tiết mục mãn nhãn cho khán giả.

Khán giả được mãn nhãn với những ca khúc mới cùng màn trình diễn dàn dựng công phu. Từng tiết mục của dàn nghệ sĩ không chỉ thể hiện tài năng, nhiệt huyết, sáng tạo mà còn truyền tải cảm hứng sống hết mình của tuổi trẻ. Đó cũng chính là thông điệp mà Boncha mong muốn gửi gắm qua "Anh trai say hi".

Xuyên suốt chương trình, sản phẩm trà mật ong thanh mát đã mang đến sự thoải mái, tạo niềm vui gắn kết cho các nghệ sĩ trẻ, đồng thời tiếp thêm nhiệt huyết để các nghệ sĩ thỏa sức thăng hoa trên sân khấu.

Boncha luôn có mặt tại trường quay giúp khán giả giải tỏa cơn khát khi theo dõi những màn trình diễn. Bên cạnh đó, Boncha cũng đồng hành cùng khán giả trong những hoạt động bên lề chương trình, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ và niềm vui gắn kết.

Trà mật ong Boncha thanh mát gắn kết dàn nghệ sĩ trong "Anh trai say hi".

Ngoài ra, Boncha còn là món quà mà người hâm mộ dành tặng cho ca sĩ Dương Domic ở tập chung kết. Đây được xem như lời động viên chân thành mà người hâm mộ muốn gửi đến thần tượng. Ngược lại, khán giả tại trường quay cũng được nhóm của rapper Negav dành tặng những chai trà mật ong Boncha thanh mát sau màn trình diễn.

Bất ngờ với món quà mà Negav tặng cho khán giả.

Trà mật ong Boncha vốn là món đồ uống yêu thích của các bạn trẻ nhờ hương vị thơm ngon. Với sự kết hợp của 100% mật ong nguyên chất và trà nguyên lá, Boncha mang lại cảm giác thanh mát, giải tỏa cơn khát tức thì, từ đó giúp người trẻ tìm được nguồn cảm hứng để thỏa sức theo đuổi đam mê.

Trà mật ong Boncha sở hữu nhiều hương vị sáng tạo như: ô long đào, chanh, tắc, việt quất. Trong đó, vị ô long đào tuy vừa ra mắt nhưng đã được các khách hàng trẻ đón nhận.

Sự đồng hành của trà mật ong Boncha đã góp phần lan tỏa chương trình "Anh trai say hi". Thông qua chương trình, Boncha nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng trẻ, khẳng định vị trí thương hiệu được giới trẻ yêu thích.