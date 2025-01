Đón năm mới tại The Global City: Lễ hội đếm ngược tầm cỡ quốc tế

Từ Art Ave, SOHO's Balcony Show, trải nghiệm Light Up Your Story đến sân khấu lập phương The Global Stage của đại nhạc hội countdown (đếm ngược) The Global Celebration, The Global City tạo nên không gian hiện đại như các khu đô thị nổi tiếng trên thế giới và lồng ghép nhiều nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Với vị trí di chuyển thuận tiện, không cần chen chúc, cư dân và du khách tận hưởng khoảnh khắc đếm ngược trong không gian hiện đại, thoải mái và tinh tế.

Lễ hội đón năm mới The Global Celebration tại The Global City (Ảnh: BTC).

Không gian thành thị hiện đại

Sau 2 năm thành công liên tiếp, The Global City tiếp tục chào 2025 rực rỡ với lễ hội đón năm mới khác biệt: The Global Celebration. The Global Celebration là sự kiện chào năm mới với chuỗi hoạt động trên tuyến phố Art Ave, SOHO's Balcony Show, trải nghiệm Light Up Your Story đến đại nhạc hội đếm ngược chào đón năm mới.

Chuỗi hoạt động được mở màn với sự kết hợp của các hình thức nghệ thuật và các nét văn hóa khác nhau, tạo nên không gian đa sắc màu đan xen giữa hiện đại và truyền thống.

Trình diễn và tương tác rối dây trên tuyến phố Art Ave, SOHO (Ảnh: BTC).

Màn trình diễn rối dây được trình diễn ngay trên tuyến phố đi bộ, để khán giả trực tiếp với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Các nghệ nhân sử dụng tay và dây điều khiển những con rối được chế tác công phu với trang phục theo phong cách hiện đại, mang đến âm hưởng dân gian truyền thống với những câu chuyện sinh động mang ý nghĩa nhân văn.

Tiếp theo, SOHO's Balcony Show - chuỗi sự kiện âm nhạc đường phố vốn đã trở thành điểm đặc trưng của khu nhà phố SOHO vào mỗi cuối tuần - diễn ra với phiên bản trước countdown nhờ sự xuất hiện của Wean Le, Double2T và Hà Kiểm.

Từ sự xuất hiện bất ngờ của Hà Kiểm ngay trên đường phố… (Ảnh: BTC).

… đến màn trình diễn trên ban công của Wean Le (Ảnh: BTC).

Từ đường phố cho đến ban công Art Ave, các nghệ sĩ trẻ đã mang đến những tiết mục hiện đại, mới lạ cho khán giả như: Lặng, Badbye, À Lôi,… Trong phần trình diễn của Double2T, khán giả còn được hòa mình vào hoạt động nhảy sạp, trong không gian văn hóa gần gũi, đầy tính kết nối.

Double2T mang những bài hit (được yêu thích) đình đám đến SOHO's Balcony Show (Ảnh: BTC).

Khán giả trải nghiệm nhảy sạp ngay trên tuyến phố Art Ave (Ảnh: BTC).

Trước giờ diễn ra đại nhạc hội, nhóm người bay với công nghệ đến từ Gravity Industries - công ty hoạt động trong lĩnh vực trang phục phản lực - tái xuất với màn trình diễn quy mô tại The Global City sau màn xuất hiện ấn tượng vào SOHO Fest hồi tháng 11/2024.

Nhóm người bay phản lực trở lại The Global City với màn trình diễn mãn nhãn (Ảnh: BTC).

Việc đưa trải nghiệm tầm cỡ thế giới và kết hợp văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo vào đời sống là điểm khác biệt giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân The Global City đồng thời cũng biến Art Ave, SOHO thành điểm hẹn mới cho người dân TPHCM trong thời gian qua.

Đại nhạc hội diễn ra với sân khấu lập phương độc đáo và dàn sao hạng A

The Global Celebration giới thiệu đến khán giả sân khấu lập phương độc đáo The Global Stage, lấy cảm hứng từ những màn hình LED quảng cáo ấn tượng tại Quảng trường Thời đại (New York) và quả cầu ánh sáng khổng lồ Sphere (Las Vegas).

Sân khấu này mang hình dáng một khối vuông bao phủ bởi các màn hình LED ứng dụng công nghệ hiển thị hình ảnh trong suốt hàng đầu hiện nay, mang đến cho khán giả trải nghiệm thị giác đa chiều ấn tượng và khả năng tương tác với hiệu ứng hình ảnh từ mọi góc độ.

Khán giả tận hưởng các tiết mục trình diễn một cách thoải mái và trọn vẹn dù ở bất kỳ góc độ nào, không cần chen lấn, phân biệt vị trí trên khán đài.

Masterise Homes xác lập thêm kỷ lục Việt Nam với The Global Stage (Ảnh: BTC).

Cũng tại The Global Celebration, The Global Stage với quy mô 608m2, đã được công nhận là sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam. Đại diện từ Masterise Homes nhận chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ngay trên sân khấu này.

Sự kiện được mong chờ nhất của The Global Celebration chính là đại nhạc hội countdown. Hàng chục nghìn người đổ về khu đô thị mới The Global City, cùng hòa nhịp trong sự kiện âm nhạc, nơi đón chào dàn sao hạng A của showbiz Việt và DJ nổi tiếng thế giới.

Bảo Anh mở màn cùng các phần trình diễn sôi động, giai điệu của bản hit Như lời đồn trở khiến khán giả nhún nhảy theo. Mỹ Anh tiếp nối chương trình, mang năng lượng tươi trẻ với ca khúc Một ngày mới, Real Love và Chẳng thể né tránh. Trên sân khấu khổng lồ, Bảo Anh thể hiện vũ đạo và kỹ năng biểu diễn thu hút.

Ca sĩ Bảo Anh mở màn đại nhạc hội The Global Celebration (Ảnh: BTC).

Đêm diễn đi đến cao trào với những màn trình diễn của (S)TRONG Trọng Hiếu, Thảo Trang và Trang Pháp. Khả năng làm chủ sân khấu của các nghệ sĩ khiến khán giả ấn tượng mỗi lần trở lại.

Màn xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Trang Pháp (Ảnh: BTC).

Sân khấu The Global Stage với hiệu ứng 3D ấn tượng (Ảnh: BTC).

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác của đêm nhạc chính là lúc Tiên Tiên hóa thân phi hành gia, đáp xuống sân khấu từ độ cao hàng chục mét, cùng loạt ca khúc truyền tải tình yêu và năng lượng sống tích cực như: Vì tôi còn sống, Say you do, My everything,…

Tiên Tiên hóa thân phi hành gia, đáp xuống sân khấu từ độ cao hàng chục mét (Ảnh: BTC).

The Global Celebration còn mời đến 2 gương mặt trẻ với loạt bài đình đám là Quân A.P và Tăng Duy Tân. Hai ca sĩ tham gia chương trình "Anh trai say hi" khuấy động sân khấu, khiến khán giả ấn tượng từ ngoại hình đến giọng ca.

Khoảnh khắc di chuyển từ trong lòng sân khấu đi lên, vẻ ngoài của Quân A.P trên màn hình LED lập phương lớn nhất Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ca sĩ Quân A.P đem đến cho khán giả những bài tình ca lãng mạn (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn của đại nhạc hội là sự xuất hiện hai ca sĩ Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà. Noo Phước Thịnh mang đến bài hát Giờ là lúc nhìn lại, cùng hàng chục nghìn người ôn kỷ niệm tươi đẹp nhất năm 2024. Sân khấu của Noo Phước Thịnh với hiệu ứng ánh sáng hiện đại như truyền sức sống cho khán giả trước một năm mới sắp đến.

Noo Phước Thịnh với bài hát "Giờ là lúc nhìn lại" đầy ý nghĩa ngay trước thềm năm mới (Ảnh: BTC).

Hồ Ngọc Hà, ngồi trên ngựa gỗ khổng lồ biểu diễn ca khúc Cây đèn thần. Khoảnh khắc cô xuất hiện đã khiến cả khán đài bùng nổ. Sự đầu tư chỉn chu cho màn trình diễn kết show, Hồ Ngọc Hà còn hóa trang thành thiên thần ngay trên sân khấu với đôi cánh vàng khổng lồ, nhào lộn, đu dây mang đến khoảnh khắc đáng nhớ ngay trước giây phút đếm ngược.

Khoảnh khắc xuất hiện khiến cả khán đài bất ngờ của Hồ Ngọc Hà (Ảnh: BTC).

Hồ Ngọc Hà hóa thân thành thiên thần trên sân khấu với đôi cánh vàng khổng lồ (Ảnh: BTC).

Vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, The Global City đem đến cho khán giả màn pháo hoa rợp trời kéo dài 15 phút. Lễ hội kết thúc bằng màn trình diễn của DJ Turbulence, DJ hàng đầu thế giới đã trình diễn cùng nghệ sĩ quốc tế như Bruno Mars, Kanye West, Cardi B...

Âm nhạc của DJ cùng màn trình diễn hình ảnh ấn tượng của The Global Stage (Ảnh: BTC).

Đại nhạc hội The Global Celebration với sân khấu biểu tượng hình dáng độc đáo cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đến màn hình LED tiên tiến đã mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, phần trình diễn sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm của khán giả.

The Global Stage - sân khấu biểu tượng của sự kiện The Global Celebration (Ảnh: BTC).

Đêm countdown tại The Global City mang đến không gian đón năm mới tầm cỡ, những trải nghiệm khó quên. The Global City là điểm đến cho những người đang tìm kiếm không gian sống đa trải nghiệm: hiện đại, tinh tế mà vẫn đầy bản sắc văn hóa, truyền cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.