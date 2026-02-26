Đối thủ của Phương Mỹ Chi ở chung kết "Sing! Asia" đến Việt Nam biểu diễn

Thông tin này vừa được ban tổ chức lễ hội Tokyo girls collection Vietnam 2026 (TGC Vietnam 2026) công bố. Theo đó, nghệ sĩ Nhật Bản Miyuna (SN 2002), người từng là đối thủ Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia, sẽ góp mặt trong concert diễn ra ở TPHCM vào ngày 29/3.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Khi mời Miyuna, chúng tôi nhìn nhận cô là gương mặt nổi bật tại Sing! Asia 2025, đồng thời là một trong những đối thủ ấn tượng của Phương Mỹ Chi tại cuộc thi. Chúng tôi mong muốn giới thiệu đến khán giả trẻ Việt Nam một giọng ca giàu cảm xúc, sở hữu phong cách âm nhạc linh hoạt giữa pop, rock và soul".

Miyuna (váy đen) vượt qua Phương Mỹ Chi, trở thành quán quân cuộc thi (Ảnh: Sing! Asia).

Đây là lễ hội thời trang - âm nhạc đình đám ở Nhật Bản ra đời từ năm 2005, thu hút hàng chục ngàn khán giả mỗi kỳ tổ chức với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Blackpink, Bigbang, Twice...

Tại Việt Nam, chương trình diễn ra trong 2 ngày 28-29/3. Trong đó, ngày đầu tiên (28/3) mở cửa miễn phí cho công chúng với các hoạt động trải nghiệm thời trang, ẩm thực, giao lưu văn hoá Việt - Nhật... Ngày thứ hai (29/3) là đêm concert quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu của Việt Nam và quốc tế.

Lễ hội còn có những tiết mục trình diễn thời trang, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt (Ảnh: Ban tổ chức).

Dàn nghệ sĩ tham gia concert có One Or Eight, nhóm nhạc nam Nhật Bản gồm 8 thành viên được hình thành qua chương trình tuyển chọn khốc liệt. Nhóm từng biểu diễn tại nhiều quốc gia và được biết đến với ca khúc Don’t Tell Nobody cùng các tour fan meeting tại châu Mỹ, châu Á.

Phía nghệ sĩ Việt Nam có sự tham gia của SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy, Lyly, Min, Phương Ly...

Ban tổ chức cho biết thêm, rapper Captain Boy từng bày tỏ mong muốn thực hiện những màn kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên, phía chương trình chưa thể triển khai các tiết mục hợp tác trực tiếp trong lần này do thời gian gấp rút.

"Chúng tôi hứa sẽ cố gắng mang tới các màn kết hợp cả trực tiếp lẫn trực tuyến trong thời gian gần nhất", ban tổ chức chia sẻ.