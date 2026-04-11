Đời thăng trầm của Hồng Hân - mỹ nhân Hong Kong thập niên 1990

Sinh năm 1971, Hồng Hân lớn lên trong một gia đình nghèo. Cha mất sớm, mẹ cô một mình nuôi 4 người con bằng đồng lương ít ỏi. Nữ diễn viên cho biết, tuổi thơ thiếu vắng tình cảm của cha đã ảnh hưởng lớn đến cảm nhận về hạnh phúc và sự an toàn trong cuộc sống. Chính điều này khiến cô sớm mong muốn có một mái ấm gia đình trọn vẹn khi trưởng thành.

Bước ngoặt đến với cô ở tuổi 18, Hồng Hân lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Trần Kiện Hân, chính thức gia nhập làng giải trí. Nhờ ngoại hình nổi bật với đôi mắt to, gương mặt thanh tú, cô nhanh chóng ghi dấu ấn giữa dàn mỹ nhân thời bấy giờ.

Cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Nguyên Chấn Hiệp, Như Lai Thần Chưởng, Mỹ nhân thiên hạ, Công chúa bướng bỉnh...

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Hồng Hân từng được tỷ phú Lưu Loan Hùng nâng đỡ. Tuy nhiên, thay vì chọn Lưu Loan Hùng, cô lại bước vào cuộc hôn nhân với doanh nhân Hoàng Quốc Lương. Cuộc hôn nhân chóng vánh kết thúc sau một năm chung sống.

Sau đó, Hồng Hân nảy sinh tình cảm với tài tử Mạc Thiếu Thông khi hợp tác trong phim Bỏ mạng thiên thai. Mối tình tan vỡ khi nam diễn viên chủ động chia tay, đúng lúc Hồng Hân phát hiện mang thai. Cô quyết định làm mẹ đơn thân.

Cú sốc tình cảm khiến nữ diễn viên suy sụp. Cô rời Hong Kong sang đại lục sinh sống, một mình sinh con và nuôi dưỡng con trai Mạc Hạo Liêm trong hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều chỉ trích vì sinh con ngoài giá thú. Phải đến khi con trai 8 tuổi, Mạc Thiếu Thông mới thừa nhận quan hệ cha con.

Trong thời gian lập nghiệp tại Trung Quốc, Hồng Hân nhận được sự ưu ái của đạo diễn Đặng Kiến Quốc, song mối quan hệ không kéo dài. Năm 2004, nữ diễn viên gặp gỡ và rung động trước bạn diễn kém tuổi Trương Đan Phong.

Thời điểm quen nhau, Hồng Hân là một ngôi sao nổi tiếng trong khi Đan Phong vẫn là một gương mặt trẻ, đang trong hành trình lập nghiệp. Bỏ qua khoảng cách 10 tuổi và việc cô đã có con riêng, nam diễn viên kiên trì theo đuổi và chinh phục được trái tim đàn chị.

Năm 2009, Hồng Hân quyết định tái hôn với Trương Đan Phong, bất chấp nhiều ý kiến trái chiều. Sau khi kết hôn, cô giao toàn bộ tài sản cho chồng quản lý, đồng thời con trai riêng cũng đổi sang họ Trương.

Gần 5 năm sau khi làm đám cưới, ở tuổi 43, Hồng Hân sinh con gái Trương Hy Đồng. Gia đình 4 người của ngọc nữ xứ hương cảng từng được xem là hình mẫu hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, tới năm 2019, cuộc hôn nhân của cô gặp sóng gió khi Trương Đan Phong vướng scandal ngoại tình với nữ trợ lý. Sự việc khiến hình ảnh “người chồng mẫu mực” của anh sụp đổ, đồng thời đẩy Hồng Hân vào tâm điểm chú ý.

Dù đối mặt nhiều lời khuyên ly hôn, nữ diễn viên vẫn chọn cách im lặng và đồng hành bên chồng trẻ. Thời gian gần đây, cô hạn chế nhắc đến Đan Phong trên mạng xã hội và trong các sự kiện công khai.

Nữ diễn viên từng thẳng thắn nhìn lại những lựa chọn của mình, cho rằng mỗi quyết định trong quá khứ đều là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn.

Trong một số chia sẻ hiếm hoi về hôn nhân, Hồng Hân cho biết cô từng tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình, dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo thời gian, cô học cách chấp nhận những thay đổi và giữ thái độ bình thản hơn trước biến cố.

Sau những sóng gió liên quan đến đời sống hôn nhân, Hồng Hân hiện chọn lối sống kín tiếng, tập trung vào công việc và gia đình. Cô cũng từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là sự ổn định tinh thần và cuộc sống của con cái.

Hiện tại, Hồng Hân thành lập công ty riêng, dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Con trai cô cũng theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu tham gia các chương trình truyền hình.