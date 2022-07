Đôi chân thon và vẻ ngoài tự nhiên của Song Hye Kyo gây chú ý

Ngày 7/7, Song Hye Kyo tiếp tục được mời làm khách tại show thời trang Thu - Đông của nhà mốt Fendi. Mỹ nhân xứ Hàn "thách thức" ống kính thường với vẻ ngoài cuốn hút, không cần phải qua các công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Song Hye Kyo xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung cùng kiểu tóc bob cổ điển, gương mặt trang điểm tự nhiên và bộ vest vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Nữ diễn viên tự tin khoe đôi chân thon dài và dáng vóc cân đối.

Từ năm 2021, Song Hye Kyo thực hiện chiến dịch giảm cân, thay đổi vẻ ngoài. Việc giảm cân giúp cô trẻ trung và quyến rũ hơn, lựa chọn trang phục cũng đa dạng hơn.

Song Hye Kyo làm khách trong show thời trang tại Paris, Pháp, ngày 7/7 (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng, Song Hye Kyo nên dừng ép cân bởi vẻ ngoài hiện tại của cô đã rất hoàn hảo. Việc giảm cân thêm sẽ khiến mỹ nhân xứ Hàn gặp vấn đề sức khỏe và trông thiếu sức sống. Từ khóa "nhan sắc của Song Hye Kyo" hiện khá "hot" trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Sau khi xác nhận ly hôn người đồng nghiệp Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo có sự thay đổi đáng kinh ngạc về ngoại hình. Cô có thêm thời gian chăm sóc bản thân, nghiên cứu kịch bản và tận hưởng cuộc sống độc thân tự do tự tại. Từ năm 2021, cô tham gia hai dự án truyền hình là Now, we are breaking up và The Glory (dự kiến lên sóng vào cuối năm 2022).

Mỹ nhân xứ Hàn khiến fan trầm trồ vì dáng vóc thanh mảnh, ngoại hình trẻ trung dù đã bước vào tuổi tứ tuần (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, đôi chân nhỏ xíu của Song Hye Kyo khiến fan lo lắng (Ảnh: Sina).

Song Hye Kyo thách thức ống kính thường (Ảnh: Instagram).

Nhiều khán giả khuyên Song Hye Kyo dừng ép cân vì cô đã có ngoại hình đẹp và quyến rũ (Ảnh: Sina).

Ngoài hình ảnh trẻ trung và xinh đẹp tại show diễn ngày 7/7, Song Hye Kyo còn khiến công chúng mê mẩn khi thả dáng trên đường phố Paris, Pháp. Hình ảnh tạo dáng tự nhiên trên đường phố được đăng tải trên trang cá nhân của mỹ nhân xứ Hàn thu hút lượng like không nhỏ. Phần lớn ý kiến đều khen ngợi Song Hye Kyo về cách tạo dáng chuyên nghiệp và vẻ ngoài thời thượng.

Nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời lựa chọn set đồ với áo croptop và quần jeans. Chiếc áo khoác rộng cùng kính đen càng làm cho người đẹp trông cá tính và bí ẩn. Khác hẳn hình ảnh dịu dàng thường thấy, Song Hye Kyo lần này được khen năng động và quyến rũ.

Song Hye Kyo trẻ trung trong bộ ảnh đăng tải trên Instagram, ghi lại những ngày tháng đi công tác tại Pháp (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh xứ Hàn gần 20 năm nay. Số lượng phim cô tham gia không nhiều nhưng các tác phẩm có sự góp mặt của cô đều nhận được sự ủng hộ của fan. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Song Hye Kyo gồm Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ Mặt trời, Một cho tất cả…

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Song Hye Kyo vẫn giữ được thần thái đỉnh cao và sự nghiệp đáng mơ ước. Cô cũng đang là ngôi sao Hàn Quốc có giá trị thương mại lớn, đại diện cho các nhãn hàng danh tiếng nhờ sở hữu lượng fan đông đảo.

Song Hye Kyo kiêu sa trong sự kiện ngày 3/7 (Ảnh: Naver).

(Ảnh: Naver).

Mỹ nhân "Hậu duệ mặt trời" vẫn luôn là một biểu tượng sắc đẹp hàng đầu tại Hàn Quốc (Ảnh: Naver).