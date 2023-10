Louis Vuitton Camera Box là thiết kế được Hải My diện nhiều nhất thời gian gần đây. Hiện tại, chiếc túi có giá 3.450 USD (84 triệu đồng). Who What Wear nhận định, đây là món phụ kiện đáng để mua trong mùa mốt Thu - Đông 2023. Túi được lấy cảm hứng từ hộp đựng máy ảnh phim vào những năm 1970. Dựa vào kiểu dáng Camera Box được ra đời 7 năm trước, giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière đã tạo ra phiên bản mới cho năm nay với nhiều nét khác biệt. Đặc biệt, phần khóa S-Lock độc quyền cùng phụ kiện đi kèm là điểm nhấn (Ảnh: @_doanhaimy, Louis Vuitton).