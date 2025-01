DJ Mie tuổi 30: Ở biệt thự xa hoa, gây sốt "Chị đẹp" nhờ vũ đạo gợi cảm

Lột xác tại "Chị đẹp đạp gió"

DJ Mie (Trương Tiểu My) là một trong những người đẹp được quan tâm thời gian qua khi tham gia loạt gameshow như Sao nhập ngũ, Chị đẹp đạp gió...

Trước đây, Mie thường được biết đến với vai trò DJ, người mẫu, diễn viên. Việc cô xuất hiện trong chương trình thực tế về âm nhạc Chị đẹp đạp gió gây tò mò cho khán giả. Một số ý kiến nghi ngờ khả năng ca hát của Mie so với những "chị đẹp" khác.

DJ Mie được quan tâm trong chương trình "Chị đẹp đạp gió" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mie cho biết khi đến với Chị đẹp đạp gió, cô không tự tin về giọng hát hay kỹ năng nhảy, nhưng cô sẵn sàng đón nhận mọi góp ý, sửa đổi để hoàn thiện chính mình. Mie cũng mong muốn truyền năng lượng cho những cô gái trẻ vượt qua vùng an toàn, can đảm thể hiện mình ở những thử thách, lĩnh vực mới.

Trải qua hành trình 4 tháng tại chương trình, Mie chứng minh cho khán giả về sự cầu tiến, luôn nỗ lực phấn đấu, bù đắp khuyết điểm bằng sự chăm chỉ. Một số tiết mục có sự tham gia của nữ DJ như Mặt trời của em, Mưa tháng sáu, Một cú lừa, Gone gone gone, Đi giữa trời rực rỡ... gây sốt mạng xã hội.

Mie gây sốt với vũ đạo lắc hông tại sân khấu "Gone gone gone" (Video: @djmievn).

Khán giả nhận xét Mie có thế mạnh về biểu cảm sân khấu, sự linh hoạt biến hóa trong từng chủ đề ca khúc. Ví dụ, trong tiết mục Mưa tháng sáu, Mie không đóng góp nhiều thời lượng hát nhưng ngoại hình xinh đẹp, khả năng trình diễn thu hút đã giúp "búp bê DJ" tỏa sáng.

Ở tiết mục Gone gone gone, màn thực hiện vũ đạo lắc hông của Mie hút 4 triệu lượt xem trên TikTok. Ở sân khấu Lướt sóng, người hâm mộ khen Mie biết tiết chế lực nhảy, không cần nhảy quá mạnh nhưng chuyển động vẫn có điểm nhấn.

Trong tiết mục solo Đi giữa trời rực rỡ tại tập 13, nữ DJ cũng được khen lột xác, thể hiện ca khúc "hit quốc dân" của Ngô Lan Hương với phong cách sáng tạo và nhiều năng lượng, qua đó vượt qua Tóc Tiên, Kiều Anh ở đường đua đội trưởng.

Nữ DJ thu hút thêm nhiều fan mới sau chương trình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước thềm buổi họp fan ở Hà Nội hôm 14/1, Mie chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ 4 tháng tại chương trình sẽ rất lâu, nhưng hóa ra mọi thứ trôi nhanh đến ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy mình đã đi đúng con đường, không hề hối hận vì đã tham gia show bởi vì tôi nhận lại rất nhiều điều, gặp được những người yêu thương tôi".

Thu nhập "khủng", đời tư kín tiếng tuổi 30

Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, Mie tích lũy được khối tài sản đáng kể. Gần đây nhất hồi tháng 10/2024, người đẹp gây chú ý khi khoe căn biệt thự mới xây, được các "chị đẹp" gọi vui với biệt danh "phú bà".

Video giới thiệu cơ ngơi mới của Mie đạt hơn 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Căn nhà gồm 3 tầng, có sân vườn rộng rãi, bên trong trang trí nhiều nội thất đắt tiền. Trước đó, vào năm 2021, Mie cũng tậu căn nhà đầu tiên trị giá khoảng 3-4 tỷ đồng ở TPHCM.

Mie khoe cơ ngơi mới trong một video đăng hồi tháng 10/2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Vốn là gương mặt nổi tiếng trong giới DJ, Mie ngày càng "đắt show" hơn sau Chị đẹp đạp gió. Bên cạnh công việc DJ, ghi hình show thực tế, năm qua cô cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Sống là để yêu thương. Người hâm mộ bày tỏ lo lắng vì Mie luôn lao vào công việc, có thời điểm sụt cân, sức khỏe ảnh hưởng.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí năm 2023, Mie cho biết cô có thu nhập tương đối tốt nhưng vẫn đối mặt với không ít áp lực. Cô làm việc không ngừng nghỉ vì muốn tạo ra thêm nhiều giá trị vật chất, tinh thần.

"Tôi luôn muốn cố gắng trở thành người có ích cho xã hội, là điểm tựa vững chắc cho những người thân yêu. Quan trọng, tôi muốn hoạt động tạo ra giá trị về vật chất, tinh thần. Cũng chính vì vậy mà tôi cứ làm việc không ngừng nghỉ", Mie chia sẻ.

Mie có cuộc sống giàu sang, sự nghiệp thành công ở tuổi 30 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, Mie từng có thời gian hẹn hò diễn viên Hồng Thanh. Tháng 11/2023, cặp đôi thông báo chia tay. Sau ồn ào chuyện tình cảm, Mie kín tiếng về đời tư vì không muốn mang những vấn đề cá nhân lên mạng khiến khán giả nghĩ cô "truyền thông", "chiêu trò".

Ở tuổi 30, Mie vẫn tập trung phát triển sự nghiệp, không bị gia đình thúc ép chuyện lấy chồng. Cô xem tuổi 30 là khởi đầu, không phải rào cản bởi phụ nữ ngày nay vẫn luôn có nhiều cơ hội để phát triển bản thân bất kể tuổi tác.