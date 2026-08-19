Diva Mỹ Linh kể hậu trường hát giữa dàn người đẹp Miss World

Đêm thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World lần thứ 73, diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) với sự tham gia của 111 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, chương trình còn gây chú ý với ba tiết mục âm nhạc của diva Mỹ Linh, ca sĩ Phương Vy và Hoa hậu Quế Anh.

Xuất hiện trên sân khấu cuộc thi nhan sắc, diva Mỹ Linh gây ấn tượng khi khoác lên người bộ áo dài truyền thống, thể hiện ca khúc Gió và lá cây.

Diva Mỹ Linh diện áo dài, thể hiện ca khúc "Gió và lá cây" (Ảnh: Ban tổ chức).

Giữa không khí sôi động của đêm diễn thời trang, giọng hát Mỹ Linh tạo nên một khoảng lắng đọng. Cô không sử dụng nhiều hiệu ứng sân khấu, thay vào đó tập trung vào giọng hát giàu cảm xúc và nội lực. Những giai điệu nhẹ nhàng, du dương tạo nên khoảng nghỉ cảm xúc giữa chương trình.

Chia sẻ về màn biểu diễn, Mỹ Linh cho biết việc đứng trên sân khấu giữa 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ mang đến cho cô cảm giác đặc biệt.

Nữ ca sĩ chia sẻ, chương trình ban đầu phải lùi lịch do trời mưa. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của ban tổ chức, đêm diễn vẫn diễn ra thành công. Từ phía hậu trường, cô có dịp quan sát các thí sinh quốc tế tự tin trình diễn trên sân khấu.

Mỹ Linh cũng tiết lộ một niềm vui khác trong hậu trường là được gặp lại Phương Vy. Theo diva, trong tuần qua, hai chị em có dịp gặp nhau 3-4 lần và thường xuyên trêu đùa: “Chị em mình trộm vía đắt show ghê!”.

Phương Vy cùng 111 thí sinh Miss World tạo nên màn kết của đêm diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, Phương Vy đảm nhận phần kết, dẫn dắt 111 thí sinh cùng trở lại sân khấu với bản mashup We are Vietnam - We are the world. Tiết mục còn có sự tham gia của Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Lương Thùy Linh, Nam vương Thế giới Danny Mejía và Phạm Tuấn Ngọc.

Chia sẻ sau đêm diễn, Phương Vy cho biết cô vô cùng xúc động khi phần nhạc vang lên. “Nhạc lên và các hoa hậu bước ra là tôi nổi da gà luôn”, nữ ca sĩ nói.

Bên cạnh hai giọng hát giàu nội lực, Hoa hậu Quế Anh mang đến tiết mục The only you. Phần trình diễn được dàn dựng theo hướng trẻ trung, hiện đại. Nữ ca sĩ xuất hiện từ một chiếc ô tô, cầm bó hoa cưới rồi bước ra giữa đường băng, tạo điểm nhấn về hình ảnh.

Hoa hậu Quế Anh trình diễn ca khúc "The only you" tại đêm thời trang (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuy nhiên, việc Hoa hậu Quế Anh trình diễn bên cạnh những giọng ca có nhiều năm kinh nghiệm như diva Mỹ Linh và ca sĩ Phương Vy cũng làm dấy lên nhiều ý kiến so sánh.

Đại diện ban tổ chức cho biết ba tiết mục âm nhạc được xây dựng gắn với phần trình diễn thời trang. Âm nhạc giúp chương trình chuyển đổi cảm xúc giữa các phần. Theo đó, The only you mang màu sắc trẻ trung, Gió và lá cây tạo khoảng lắng, còn We are Vietnam - We are the world đưa đêm diễn đến cao trào.

Theo đạo diễn, một trong những áp lực lớn của đêm diễn là khâu phân tuyến và điều phối thí sinh. Ban tổ chức phải trao đổi với tổ chức Miss World, đồng thời làm việc với 111 thí sinh có sự khác biệt về ngôn ngữ, kỹ năng trình diễn và cá tính.